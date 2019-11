Na despedida de Kobe em Oakland, Warriors vencem Lakers com 26 pontos de Curry

No último jogo da noite desta quinta-feira (14) pela NBA, o Golden State Warriors recebeu o Los Angeles Lakers na Oracle Arena, em Oakland, e venceu por 116 a 98. Com 26 pontos, Stephen Curry foi o destaque do encontro que foi marcado pela despedida de Kobe Bryant na Oracle Arena. O camisa 24 do Lakers marcou apenas 8 pontos e teve uma noite sem brilho.

Hoje general manager dos Warriors, Jerry West era o do Lakers em 1996 e foi o responsável pela troca no draft daquele que levou Kobe Bryant para Los Angeles. West gravou um vídeo em tributo para o Black Mamba (veja o vídeo abaixo), e o mesmo foi ao ar durante a apresentação dos jogadores do Lakers antes da bola subir. Kobe foi ovacionado quando seu nome foi anunciado logo após a exibição do vídeo. O Warriors é a maior vítima de Bryant na carreira.

O primeiro tempo foi equilibrado nos dois quartos. Os Warriors venceram os dois, mas por pouca margem de vantagem. No primeiro período, vitória por 24 a 23, e no segundo venceu por 28 a 26, indo para o intervalo ganhando o jogo por 52 a 49.

Stephen Curry já havia acertado cinco bolas de três pontos e era o cestinha do jogo com 15 pontos. No Lakers, destaques para os armadores Jordan Clarkson e D'Angelo Russell que foram para o descanso com 10 pontos cada um. Kobe Bryant, que era dúvida pois estava incomodado com a região do tendão de Aquiles, foi para quadra e anotou apenas seis pontos até o intervalo.

No terceiro quarto, as bolas de três pontos de Golden State desequilibram a partida e a equipe abriu 14 pontos de vantagem. Stephen Curry foi o destaque da equipe com 11 pontos, sendo 9 deles em bolas de três pontos. No último período, os Warriors apenas administraram a partida. O que marcou nos últimos minutos de jogo foi o público na Oracle Arena gritar por "Kobe" e pedir a volta do camisa 24 dos Lakers a quadra. E o Black Mamba atendeu o pedido dos torcedores e retornou, mas não conseguiu mudar o placar do jogo.

Primeiro tempo equilibrado e Warriors na liderança

O Warriors começou o jogo pontuado primeiro e abrindo vantagem. Uma bola de três pontos de Klay Thompson logo nos primeiros minutos deixou a equipe com um ponto de vantagem durante algum tempo. O Lakers fazia jogo duro e chegou a virar o jogo quando Kobe Bryant acertou seu clássico fadeaway faltando ainda 7:54 minutos por jogar. Não demorou muito e Curry, logo na sequência, guardou sua primeira bola de três pontos no jogo e colocar a equipe da casa na liderança com dois de vantagem.

A maior vantagem do primeiro período foi de seis pontos para os mandantes na Oracle Arena, mas o Lakers reagiu e conseguiu cortar para apenas um ponto. O Golden State Warriors venceu o primeiro quarto por 24 a 23.

O Lakers começou o segundo quarto do jogo tomando a liderança do placar. Poucos minutos depois, Leandrinho voltou a colocar a equipe da casa ao acertar uma bola de três pontos. Mas D'Angelo Russell anotou cinco pontos seguidos e o Lakers passou a liderar por três pontos.

A liderança dos visitantes não durou muito tempo. Leandrinho voltou a colocar os Warriors na frente. Mas o Lakers reagiu e novamente com Russell assumiu a liderança. Curry retornou para a quadra e deu fim as trocas constantes de liderança. Com uma bola de três, os Warriors pegaram a liderança e não perderam mais. No máximo que aconteceu foi o placar ficar igualado. Mas Curry, outra vez de três pontos, voltou a dar liderança para sua equipe. Assim, o Warriors vencia o jogo no intervalo por 52 a 49.

Curry desequilibra e Warriors vence Lakers de novo

O terceiro quarto foi equilibrado no início , mas as bolas de três pontos do Golden State Warriors começaram a desequilibrar a partida. O Lakers reagia, buscava o empate, mas a equipe de Oakland respondia no perímetro e chegou a abrir 14 pontos de vantagem, a maior do jogo até então. Stephen Curry encerrou o terceiro período com 3 bolas de três pontos, chegando a marca de oito no jogo, com aproveitamento de 50% no perímetro (8/16).

O Warriors iniciou o último período de jogo liderando o jogo por 14 pontos e só lhe restou administrar o placar para somar mais uma vitória no campeonato. O Lakers não conseguiu chegar perto de reverter a situação, no máximo equilibrar o jogo no período. O ponto marcante do último quarto foi os gritos de "Kobe" na arquibancada da Oracle Arena. O astro de Los Angeles que estava no banco, atendeu aos pedidos e retornou para a quadra faltando 5:39 para o fim do jogo. Mas não ficou muito e não pontuou. Quando restavam 3:04, ele saiu e foi ovacionado outra vez. Os Warriors venceram o último período por 30 a 26 e o jogo por 116 a 98.

Momento que Kobe deixou a quadra no fim do jogo (Foto: Divulgação/NBA)

Destaques do jogo

- Golden State Warriors

#30 Stephen Curry: 26 pontos, 6 rebotes e 3 assistências

#11 Klay Thompson: 12 pontos e 3 rebotes

#19 Leandrinho: 15 pontos

- Los Angeles Lakers

#6 Jordan Clarkson: 22 pontos e 4 rebotes

#23 Lou Williams: 21 pontos, 4 rebotes e 3 assistências

#30 Julius Randle: 14 pontos, 9 rebotes e 3 assistências