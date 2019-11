Resultado Leste x Oeste pelo NBA All-Star Game 2016 (173-196)

Encerramos nossa transmissão por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência. Continuem acompanhando a cobertura da VAVEL Brasil peelo esporte no mundo.

Russell Westbrook, armador do Oklahoma City Thunder, foi eleito o MVP. Terminou o jogo com 31 pontos, 8 rebotes e 5 assistências.

4ºQ - FIM DE JOGO! Vitória do Oeste com recorde de pontos.

4ºQ - Paul George anotou 41 pontos e ficou uma cesta de bater o recorde de pontos de Kareem Abdul Jabbar no All-Star Game.

4ºQ - Kobe Bryant deixa a quadra e é ovacionado

4ºQ - Começa o último período

3º - FIM DO TERCEIRO PERÍODO! Oeste 145 x 136 Leste

3ºQ - John Wall é o destaque do banco do Leste com 19 pontos

3ºQ - Anthony Davis, mesmo vindo do banco, lidera o Oeste com 24 pontos

3ºQ - LeBron James ultrapassa Kobe Bryant como maior cestinha da história do All-Star Game: 291 pontos contra 290

3ºQ - Russell Westbrook é o destaque do Oeste com 22 pontos

3ºQ - Paul George tem grande atuação e soma 32 pontos

3ºQ - 12:00 Começou o terceiro período

LeBron James no primeiro tempo:



Pontos: 11

Assistências: 4

Rebotes: 2

Kobe Bryant no primeiro tempo:



Pontos: 10

Assistências: 4

Rebotes: 5

DESTAQUES DA CONFERÊNCIA LESTE:



Pontos: Paul George, 16

Assistências: Dwayne Wade, 6

Rebotes: Gasol e Drummond, 4

DESTAQUES DA CONFERÊNCIA OESTE:



Pontos: Kawhi Leonard, 13

Assistências: Chris Paul, 9

Rebotes: Kobe Bryant, 5

Grandes chances de recorde de pontos hoje.

2ºQ - FIM DO PRIMEIRO TEMPO! Oeste 92 x 90 Leste

2ºQ - Curry, um pouco apagado, anota mais dois pontos.

2ºQ - Oeste virou o jogo. 88 a 86.

2ºQ - Kawhi Leonard anotou sete pontos nos últimos quatro ataques do Oeste.

2ºQ - Kobe Bryant encarou a marcação do Carmelo Anthony e forçou o fadeaway, anotando mais dois pontos.

2ºQ - Agora foi a vez de LeBron James e Westbrook enterrarem.

2ºQ - Drummond e Cousins fizeram uma sequência de enterradas.

2ºQ - Duelo entre Kobe e LeBron. O camisa 24 tentou um fadeaway, mas errou.

2ºQ - Sequência de bolas de 3 pontos no jogo. Timeout do Leste.

2ºQ - KYLE LOWRY PRA 3!

2ºQ - STEPHEN CURRY PRA 3!

2ºQ - LEBRON JAMES PRA 3!

2ºQ - KOBE BRYANT PRA 3!

2ºQ - Os titulares retornam para a quadra.

2ºQ - Novo timeout. Leste vence por 62 a 56.

2ºQ - James Harden de 3! Vantagem cai para 6.

2ºQ - Chris Paul anota de 3! Vantagem cai para 7.

2ºQ - O Leste vai vencendo por 10: 58 a 48

2ºQ - 12:00 Começou o segundo período

Pela a equipe do Oeste, Davis e Durant estão empatados com 10 pontos. Pelo Leste, Paul George é o cestinha com 14.

1ºQ - FIM DO PRIMEIRO PERÍODO! Leste 43 x 40 Oeste

1ºQ - QUE ENTERRADA! Chris Paul faz duas pontes aéreas seguidas com Anthony Davis. O Oeste diminui a vantagem para apenas 3 pontos.

1ºQ - Paul Milsapp aumenta a vantagem do Leste para 43 a 36.

1ºQ - Novo timeout. Leste na liderança.

1ºQ - DeMar DeRozan com uma bela enterrada reversa anotou mais dois pontos para o Leste. Na sequência, Chris Paul fez alley-oop com Anthony Davis que enterrou para anotar mais dois pontos para o Oeste.

1ºQ - Equipes colocam os reservas em quadra.

1ºQ - Kobe Bryant com fadeaway anota mais dois pontos para o Oeste.

1ºQ - Jogo recomeça com Dwayne Wade enterrando.

1ºQ - Tyronn Lue pediu tempo. O Leste ainda lidera, mas a vantagem caiu. 25 a 23.

1ºQ - QUE JOGADA! Kevin Durant jogou na tabela e a bola voltou para Westbrook enterrar. Linda jogada da dupla do OKC de novo.

1ºQ - Nova ponte aérea entre a dupla do Thunder. Dessa vez o Durant fez o Westbrook voar para a enterrada.

1ºQ - LeBron James e Paul George acertaram de 3 e colocam o Leste em vantagem por 22 a 13.

1ºQ - Kyle Lowry marcou de 3 pontos e o público vibrou bastante. Ele joga na equipe anfitriã, o Toronto Raptors.

1ºQ - INCRÍVEL! Stephen Curry enterrou.

1ºQ - Kobe Bryant sofreu falta e converteu apenas um de dois lances.

1ºQ - Dwayne Wade respondeu na mesma moeda com ponte aérea para Paul George

1ºQ - Ponte aérea entre a dupla do Oklahoma City Thunder. Westbrook para Durant.

1ºQ - Jogo começa equilibrado e está empatado em 8 a 8

1ºQ - LeBron James empata o jogo

1ºQ - Westbrook abre o placar para a equipe do Oeste

1ºQ - 12:00 Começou o jogo

Kobe Bryant agradeceu o carinho por todo esse tempo na NBA.

Gritos de "Kobe" nas arquibancadas da arena em Toronto, no Canadá.

Magic Johnson, um dos maiores ídolos do Los Angeles Lakers, discursa em homenagem a Kobe: "Jamais haverá outro Kobe Bryant", disse Magic.

Neste momento, Kobe Bryant é homenageado. É o último All-Star da carreira do Black Mamba.

Veja o especial que VAVEL Brasil preparou sobre os grandes momentos de Kobe Bryant em All-Star Games clicando aqui.

No Oeste, começam a partida: Stephen Curry (Golden State Warriors), Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder), Kawhi Leonard (San Antonio Spurs), Kobe Bryant (Los Angeles Lakers) e Kevin Durant (Oklahoma City Thunder).

A equipe titular do Leste será: Kyle Lowry (Toronto Raptors), Dwayne Wade (Miami Heat), Carmelo Anthony (New York Knicks), LeBron James (Cleveland Cavaliers) e Paul George (Indiana Pacers). O treinador será Tyronn Lue, do Cavaliers.

A noite de sábado terminou com o campeonato mais aguardado do evento. O Slam Dunk Contest, vencido por Zach Lavine do Minnesota Timberwolves após uma disputa incrível com Aaron Gordon do Orlando Magic:

Já o Three-Point Competition foi vencido por Klay Thompson, que bateu seu companheiro de Golden State Warriors, Stephen Curry:

Abrindo os desafios, o novato Karl-Anthony Towns venceu o desafio de habilidades, ao bater Isaiah Thomas na final:

Nesse sábado tivemos os desafios do All-Star Game, entre eles o Campeonato de Enterradas, o Torneio de Três Pontos e os Desafios de Habilidades

Sobre a expectativa para sua última jornada, Kobe disse: "Me sinto bem. Sinto-me abençoado por ter jogado por tanto tempo". E ainda brincou quando questionado sobre quando tempo de quadra gostaria de ter: "Ficarei satisfeito com 10 minutos".

Também será o último All-Star Game de Kobe Bryant, que anunciou a aposentadoria ao final dessa temporada.

Na conferência Oeste, o jogador que liderou toda a NBA em votos foi o ala-armador Kobe Bryant com 1.891.614 votos.

O jogador mais votado no Leste foi o ala LeBron James, com 1.089.206 votos

Pelo outro lado, os selecionados que irão representar a da Conferência Oeste:

Esses foram os selecionados para compor a equipe da Conferência Leste:

