Resultado Los Angeles Lakers x Utah Jazz  na despedida de Kobe Bryant na NBA (101-96)

Agradecemos por acompanhar a partida até essa hora da madrugada. Desejamos uma boa noite e te esperamos na próxima transmissão. Um grande abraço e até a próxima.

Vamos encerrando aqui a transmissão da despedida de Kobe Bryant do basquete. Uma noite mágica com Kobe deixando 60 ponto!

"Foram 20 anos me dizendo pra passar a bola e hoje me falavam pra chutar a bola."

"Cresci sendo um Laker e passar 20 anos aqui foram um sonho. Obrigado por todo o suporte, inspiração, ajuda."

"Eu não acredito nessa festa. É uma loucura. Quero agradecer meus companheiros e ex-companheiros. Tive meus altos e baixos, mas nos baixos, vocês estiveram comigo."

Festa, agradecimentos, ex-companheiros. Kobe se despede do basquete com 60 pontos e o comando de uma virada sensacional!

FIM DE JOGO! O LOS ANGELES LAKERS VENCE NA DESPEDIDA DE KOBE BRYANT!

60! SESSENTA PONTOS! Mas falar 60 vezes "Obrigado" seria pouco por tudo o que você fez na carreira, kobe. 60 vezes obrigado seria pouco para agradecer por essa noite mágica. 60 vezes seria pouco para agradecer por nos fazer amar basquete, amar o jogo, amar ser o melhor. Você sai de cena, sai de quadra pela última vez e não volta mais. Mas carrega consigo o maior agradecimento dos fãs do esporte. Quem te ama e quem te odeia te reverencia neste momento!

KOBE PARA CLARKSON QUE CRAVA E FECHA A VITÓRIA COM 60 PONTOS!

4Q, -0:16: FALTA EM KOBE PARA CHEGAR AOS 60 PONTOS E DEIXAR A VITÓRIA MAIS PERTO!

4Q, -0:20: CABERIA UM PALAVRÃO AQUI PORQUE KOBE METE MAIS UMA CESTA, VIRA O JOGO E ARREPIA TODO O MUNDO QUE ASSISTE A HISTÓRIA SER ESCRITA!

ARREPIA, CONTAGIA, LEVANTA, EMPOLGA, LEVANTA QUEM AMA O ESPORTE! ISSO PORQUE EXISTE UM JOGADOR SE DESPEDINDO COM UMA NOITE MÁGICA, PRA DEIXAR LÁGRIMAS ATÉ NO MAIS FIEL DE SEUS INIMIGOS!

UM DEUS CHAMADO K O B E B E A N B R Y A N T! S Ã O 56 PONTOS PARA O MAIOR DA HISTÓRIA PÓS-JORDAN!

4Q, -2:00: APENAS MAIS UM, KOBE!

4Q, -2:13: QUASE! Falta em Kobe. Podem ser os últimos.

4Q, -3:07: 47 E CONTANDO! Vamos Kobe!

4Q, -3:47: BOOKEEER! Cravada com a defesa dos Lakers aberta! 93/84.

4Q, -4:23: Hayward põe na bandeja e 91/84.

4Q, -4:43: Kobe por cinco pontos de fechar com 50!

4Q, -5:40: NÃO PARA, KOBE! GENIAL! 89/84.

4Q, -5:56: Raulzinho!!!!!!!!!!!! 87/82. PONTOS

4Q, -6:18: Jordan Clarkson! 85/82.

4Q, -7:30: TOCAAAAAAAAAAAAAAAAÇO DE BLACK E PONTE AÉREA PRA NANCE! EXPLODE O STAPLE CENTER! 85/80.

4Q, -7:54: Kobe pra Clarkson e 85/78.

4Q, -9:00: MAMBA DAY! 42 pontos! 85/76.

Ele é um monstro! Na bola de três, marca seu maior número na temporada!

4Q, -9:31: 40 PONTOS PARA K O B E B R Y A N T!

4Q, -10:01: CRAVA, BLACK! Assistência de Huertas, enterrada de Black. 82/70.

4Q, -10:42: Rauzinho carrega livre e marca. 82/68.

4Q, -11:01: Nance! No rebote! 80/68.

4Q, -11:35: Mack guarda de três. 77/66.

12 minutos para o adeus. As lágrimas, o suspiro final, o adeus definitivo para o maior de seu tempo.

Jazz vence por 75/66, mas a festa é total para Kobe Bryant!

Fim de terceiro quarto!

3Q, -1:04: KOBE! SUBINDO! São 37 pontos para o Black Mamba!

3Q, -2:06: Hayward coloca de três! 71/64.

3Q, -2:35: Tarik Black comete falta em Booker. Dois lances e vantagem do Jazz em 68/62.

3Q, -3:36: Dois pontos e a falta em Russel! Infiltrou, recebeu de costas de Clarkson e guardou! 67/62.

3Q, -4:11: PELO AMOR DE DEUS! KOBE PRA TRÊS! Um gigante! 67/59.

3Q, -5:04: KOOOOOOOOOOOOBE! Pra lá, pra cá pra cima de Raulzinho e caixa! 62/56.

3Q, -5:37: 30x KOBE! Foi pra dentro, infiltrou e marocu em dois tempos! 62/54.

3Q, -6:16: JORDAN CLARKSON! UUUUAAAAL! Enterrada girando 360º! 62/52.

3Q, -7:26: Hayward põe de três! 62/50.

3Q, -9:40: KOOOOOOOOBE! Penetrou, foi pelo meio e guardou na bandeja! 59/50.

3Q, -10:01: KOBE DE NOVO! Gancho curto! 59/48.

3Q, -10:34: MINHA MÃE DO CÉU! Kobe chamou pra dançar, foi pra lá que foi pra cá e bandeja curta! 59/46.

3Q, -11:42: Guarda a primeira, Russel. 57/44.

Vai começar os últimos 24 minutos da carreira de Kobe Bryant.

E vamos com o terceiro quarto daqui uns instantes.

Jazz:



Pontos: Trey Lyles - 11

Assistências: Shelvin Mack - 4

Rebotes: Jeff Withey - 6

Lakers:



Pontos: Kobe Bryant - 22

Assistências: Russel/ Huertas - 4

Rebotes: Clarkson/Randle/Nance Jr - 4

Mais importante do que o resultado é o obrigado que todos dão ao maior pós-Jordan. Kobe, uma lenda que entra para a história e lembrança.

Utah Jazz vai batendo o Los Angeles Lakers por 57/42 na despedida de Kobe Bryant.

Fim de primeiro tempo no Staple Center.

2Q, -0:18: Mack, com dois pontos e a falta! 57/42.

2Q, -1:00: Põe na rede, Randle! Linda jogada! 54/42 após lance livre de kobe.

2Q, -1:18: Russel guarda na bola curta. 52/39.

2Q, -1:44: Briga no garrafão do Lakers, mas a bola entra. 52/37.

2Q, -2:18: Lyles guarda no gancho curto. 50/37.

Jazz naturalmente vai guardando as bolas com a frouxa marcação dos Lakers. Kobe vai carregando o time nas costas.

2Q, -2:58: Hayward guarda na bandeja. 48/37.

2Q, -3:38: PRA TRÊS, KOBEEEEEE! 46/37.

2Q, -4:00: Shelvin Mack, com dois pontos e a falta! 43/34.

2Q, -4:21: Kobe faz a finta, faz a malandragem e ganha a falta. 40/34.

2Q, -4:57: KOBEEEEEE! Giro, penetração e enterrada! 40/33.

2Q, -5:21: Jeff Withey, com dois pontos e a falta! 38/31.

2Q, -5:36: Na raça, Jordan Clarkson guarda pra dois. 35/31.

A torcida vai ao delírio!

2Q, -6:20: Kobe voltou!

2Q, -6:38: Huertas deixa na bandeja. 33/29.

2Q, -7:02: Mackey guarda de dois e põe 33/27.

2Q, -8:00: Rapaz... Huertas passou para Larry Nance Jr, que ia enterrando DAQUELE jeito. Falta nele. 31/28.

2Q, -8:12: Ingles guarda de três! 31/25.

2Q, -8:28: Lyles guarda no fadeaway. 28/25.

2Q, -9:30: Jordan Clarkson guarda seus pontos. 26/25.

2Q, -9:41: Lyles converte a cesta e sofre a falta! 26/23.

2Q, -11:05: Tarik Black guarda no gancho. 23/23.

2Q, -11:44: PONTE AÉREA! Nancy Jr. recebe meia cesta de Huertas! 23/21.

Com 15 pontos, Kobe iguala sua melhor marca na temporada num quarto. Jazz na frente com ótimo final de tempo para Raulzinho.

Fim de primeiro quarto!

1ºQ, -0:27: Raulzinho de novo! Penetrou com facilidade e guardou mais dois. 21/19.

1ºQ, -0:58: Lindo lance de Raulzinho, entrando na infiltração e deixando na bandeja.

1ºQ, -1:04: Kobe arremessa tudo de onde for.

1ºQ, -1:47: FALTA PRA TRÊS! Kobe gira e arremessa. A bola queimou o aro, mas com falta. 17/19 Lakers.

14/16 com 12 pontos para Kobe. Staple Center fervendo!

Contagiante a energia do Staple Center. Os reservas vibram cada ponto como um título.

1ºQ, -3:00: PELO AMOR DE DEUS, PELO AMOR DE KOBE! Duas pra três! Pra explodir e tirar lágrimas do torcedor! 14/16.

1ºQ, -4:18: DOIS PONTOS E A FALTA DE UM MONSTRO! Infiltração, bandeija de costas, passando pela cesta, convertendo o ponto extra e ouvindo "MVP" da torcida! 9/11.

1ºQ, -4:50: KOBE, PA RA TRÊS! 7/8.

1ºQ, -5:10: NA REDE, KOBE! Jump curto da esquerda e a bola cai no chuá!

1ºQ, -5:25: TOCO DE KOOOOOBE BRYANT!

1ºQ, -6:01: Hibbert novamente põe no rebote. 6/4.

1ºQ, -6:30: Kobe recebe, mas leva a roubada de bola. Jogo segue sem pontos dele.

1ºQ, -7:02: Hibbert crava a primeira bola dos Lakers. 6/2.

1ºQ, -7:41: Kobe gira, faz lindo lance individual, mas a bola não cai novamente.

1ºQ, -8:46: Cravada firme e bonita de Rodney Hood. 6/0.

1ºQ, -9:40: Jazz guarda mais dois pontos. 4/0.

1ºQ, -10:28: Kobe rouba a bola e a torcida vai ao delírio.

1ºQ, -10:59: Jeff Billey marca os primeiros pontos do jogo. 0/2.

1ºQ, -12: Começou!

Jazz todo de azul-marinho com detalhes branco.

Lakers de amarelo com detalhes roxo da cabeça aos pés.

A bola vai subir! Pela última vez, Kobe.

Vamos para o jogo! O Jazz, que ainda tinha chance de classificar, já não pode mais porque o Houston venceu seu jogo.

ANUNCIADO E NO CENTRO DA RODA DE UNIÃO, KOBE BRYANT!

Seus companheiros falam sobre Kobe!

E SOB O SOM DE MVP, VEM A APRESENTAÇÃO DOS LOS ANGELES LAKERS!

Neste momento, é apresentado o Utah Jazz.

Um show! Como tudo que envolve o momento!

Flea, do Red Hot Chili Peppers executa o Hino Nacional Americano no seu baixo.

A bola vai subir em instantes.

O Staple Center é uma só voz! É apenas um nome!

EMOCIONANTE HOMENAGEM PARA KOBE BRYANT!

Kobe se levanta, cumprimenta Magic muito emocionado!

Mais um vídeo é passado. Shaquille O'Neal fala nele! Derek Fisher, Kevin Durant, Dwyane Wade, Dirk Nowitski, Gregg Popovich, Kevin Garnett, Carmelo Anthony, Steph Curry, LeBron James, Pau Gasol, Lamar Odom, Phil Jackson, Jack Nicholson falam no vídeo!

São 9 recordes da NBA e outros 9 dos Lakers!

Magic Johson diz que todos estão pelos 20 anos de excelência de Kobe. Discurso do ex-jogador.

O pano cai, Kobe sorri e surge Magic Johson!

Um vídeo com toda sua carreira, desde o draft até hoje, é mostrado.

LUZES SE APAGAM, UM PANO BRANCO FECHA A QUADRA!

CHEGOU A HORA!

O hino americano terá Red Hot Chili Peppers comandando.

Staple Center transbordando de gente. A emoção vai tomar conta.

São 20 anos de NBA. 20 anos de Lakers. Uma vida dedicada ao maior time de Los Angeles.

Equipes aquecem em quadra. Todos os holofotes buscam Kobe!

E teremos encontro de brasileiros! Marcelinho Huertas x Raulzinho!

Kobe tem o Jazz como time marcante. Isso porque, ainda com 18 anos, o jovem errou quatro air balls e seu time foi eliminado. Na temporada seguinte, na estreia, vitória contra o Jazz, com Kobe protagonista.

É a última rodada da temporada regular. Após hoje, é playoff!

O kit de jogo. A marca do Mamba!

Pela última vez, Kobe vai se preparando no vestiário do Staple Center. A hora se aproxima.

Um ingresso para essa partida chegou a custar quase 100 mil reais! Não há mais lugares e a imprensa está em peso, tendo mais de 200 pedidos de credencial recusadas.

O torcedor que assistir o jogo terá uma camisa especial com as inscrições "Love" e "Mamba Day".

O piso do Staple Center está preparado! Kobe está no ginásio. Última preparação do camisa 24.

A hora está chegando! O momento do adeus de um dos maiores da história!

No jogo de despedida de Kobe Bryant, Lakers recebem Utah Jazz que buscam vaga nos playoffs

Fãs da bola laranja. Chegou o grande dia. O dia da despedida de Kobe Bryant. O último jogo do Black Mamba em sua carreira. O fim de uma era no Los Angeles Lakers e na NBA. A bola sobe às 23h30 (de Brasília), no Staples Center, em Los Angeles, Califórnia. A VAVEL Brasil transmite o jogo em tempo real.

Kobe dedicou 20 anos da sua vida defendendo os Lakers na NBA. Conquistou cinco títulos - em dois deles foi o MVP das finais. Por uma vez foi eleito o MVP da temporada, por duas vezes o cestinha dela. São mais de 33 mil pontos na carreira, o terceiro na história, atrás de Kareem Abdul-Jabbar e Karl Malone, a frente de Michael Jordan.

Kobe Bryant construiu uma carreira espetacular. Quando começou, lá em 1996, jogava contra os grandes, como Michael Jordan, ainda em seu auge pelos Bulls. Os anos se passaram e Kobe se tornou um dos grandes. Tão grande quanto Jordan e Magic Johnson. Os números, prêmios e recordes dizem por si. Outra prova disso é o efeito que causou sua temporada de despedida. Nesta quarta-feira (13), chegou o dia do último capítulo de uma carreira imensa.

Após conseguir conquistar sua pior campanha na história da franquia na temporada regular, o Los Angeles Lakers chega para o último jogo da temporada. A equipe, em último lugar do oeste, não sai do posto nem em caso de vitória.

Mas, diferente dos últimos dois anos, o último jogo desta temporada tem um gostinho especial: é a despedida de Kobe Bryant. O astro anunciou sua aposentadoria em novembro de 2015, e desde então os Lakers transformaram a temporada num 'Farewell Tour', como nomearam a última temporada de Kobe.

"Isso significa tudo para mim. Eu cresci fã dos Lakers. Isso é um sonho que virou realidade para uma criança que sonhava jogar pelo seu time favorito. E estou aqui há 20 anos, toda minha carreira. Eu vi a cidade se desenvolver, e vice-versa. Não há lugar melhor para encerrar minha carreira", disse Kobe.

Os Lakers devem ir a quadra com o time que vem sendo escalado nos últimos jogos: D'Angelo Russell, Jordan Clarkson, Kobe Bryant, Julius Randle e Roy Hibbert. O técnico Byron Scott, chegou a afirmar que Kobe poderá jogar quanto tempo ele quiser e espera que todos procurem o camisa 24 em todo ataque. Se o Black Mamba aguentar jogar os 48 minutos, ele poderá jogar.

"Tivemos a oportunidade de celebrar um dos maiores jogadores de da história nesta temporada, e eu acho que fizemos isso da maneira certa", disse Scott, técnico dos Lakers.

Depois do fracasso na temporada, a expectativa nos bastidores é que os Lakers vençam para que Kobe Bryant tenha uma despedida honrosa, como ele merece. O técnico Byron Scott diz que tem em mente a maneira perfeita para Kobe encerrar sua história no Lakers.

"Um jumper fadeaway nos segundos finais de um jogo empatado. Eu adoraria que isso seja o fim da história", fantasiou Scott.

O Utah Jazz ainda sonha com vaga nos playoffs. Para isso, precisam vencer os Lakers no jogo de despedida de Kobe Bryant e torcer para que os Rockets tropecem em casa contra o Sacramento Kings. Mas, para manter o sonho significa atrapalhar a despedida de um dos maiores jogadores da história da liga.

Apesar de ser o jogo de despedida de Kobe, o Jazz não quer pensar nisso e precisam focar em seu jogo. A franquia de Utah entrará em quadra, nesta noite, já ciente do resultado final do jogo dos Rockets, e isso pode ser fundamental para definir o que a equipe precisa fazer em seu último jogo da temporada.

"Nós temos que ir para Los Angeles e tentar ganhar o jogo em circunstâncias muito diferentes. Para eles vale a vitória pela despedida de Kobe. Vamos ver o que acontece em outros lugares (sobre o jogo do Rockets) e esperar o melhor", disse o treinador Quin Snyder, do Jazz.

O Jazz deve ir a quadra com o time que foi derrotado pelo Dallas Mavericks na rodada anterior, com: Shelvin Mack, Rodney Hood, Rudy Gobert, Trey Lyles e Gordon Hayward. A franquia de Salt Lake busca novo triunfo contra os Lakers, já que em Utah conseguiram vencer com uma histórica vitória por 40 pontos. Foi a derrota com pior desvantagem na história dos Lakers e a pior derrota de Kobe Bryant na carreira.

Dois eventos históricos acontecem no mesmo dia no encerramento da temporada regular da NBA, a liga americana de basquete. Na quarta-feira, às 23h30 (de Brasília), Kobe Bryant se despede do esporte com a camisa do Los Angeles Lakers contra o Utah Jazz, e o Golden State Warriors enfrenta o Memphis Grizzlies na busca para chegar a 73 vitórias e bater o recorde da competição, superando a marca do Chicago Bulls de 1995/96.

O Utah Jazz enfrenta o Los Angeles Lakers, em rodada decisiva, nesta quarta-feira. Após quatro anos sem disputar a pós-temporada, a franquia de Salt Lake City precisa vencer a partida e torcer por um tropeço do Houston Rockets, que encara o Sacramento Kings. O encontro entre Utah Jazz e Lakers também será marcado pela despedida de Kobe Bryant.

Utah Jazz e Los Angeles Lakers se enfrentam nesta quarta-feira, às 23h30, no Staples Center. Este será o quinto encontro entre as equipes, neste ano, e a franquia de Salt Lake City se mantém invicta nos confrontos.

Mas não apenas de Warriors vive a NBA. O nível segue sempre alto pois existem outros candidatos ao cobiçado troféu:

Os Cavaliers. Indiscutivelmente favoritos para a Conferência Leste. O retorno do prodígio LeBron James a sua casa por pouco não terminou em festa. As lesões foram determinantes para que o título escapasse entre os dedos. Agora, com um elenco melhorado, tentarão levar Cleveland ao topo pela primeira vez.

Os Spurs. Nunca os coloquem como mortos, pois eles sempre estão por perto. Não existem adjetivos para definir esta geração de jogadores que, ano após ano, seguem fazendo pesar seus status de veteranos. Popovich, cada dia mais imortal, terá a chance de conquistar outro caneco.

Os Bulls. As lesões também foram o fator determinante nesta equipe. O protagonismo de Butler, a saúde de Rose, a produção de Noah e a classe de Gasol estão mais uma vez em quadra. São esses nomes que podem levar Chicago ao céu mais uma vez.

Thunder, Clippers e Rockets. Sempre se destacam, mas sempre parece que falta algo mais. Nesta temporada, teremos os Clippers super reforçados, o Thunder buscando fugir das lesões que estragaram seu ano e os Rockets que buscam converter seus excelentes números em vôos mais altos no playoffs.

A National Basketball Association é a principal liga de basquetebol profissional da América do Norte. Com 30 franquias sendo membras da mesma (29 nos Estados Unidos e 1 no Canadá), a NBA também considerada a principal liga de basquete do mundo.

A liga foi fundada em New York City em 6 de Junho de 1946, como a Basketball Association of America (BAA). A liga adotou o nome de National Basketball Association em 1949 quando se fundiu com a rival National Basketball League (NBL).

A NBA conta atualmente com 30 franquias divididas em duas conferências (Oeste e Leste) e seis divisões (Atlântico, Central, Sudoeste, Sudeste, Noroeste e Pacífico).

CONFERÊNCIA LESTE: Boston Celtics, Brooklyn Nets, New York Knicks, Philadelphia 76ers, Toronto Raptors, Chicago Bulls, Cleveland Cavaliers, Detroit Pistons, Indiana Pacers e Milwaukee Bucks, Atlanta Hawks, Charlotte Hornets, Miami Heat, Orlando Magic e Washington Wizards.

CONFERÊNCIA OESTE: Dallas Mavericks, Houston Rockets, Memphis Grizzlies, New Orleans Pelicans, San Antonio Spurs, Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves, Oklahoma City Thunder, Portland Trail Blazers, Utah Jazz, Golden State Warriors, Los Angeles Clippers, Los Angeles Lakers, Phoenix Suns e Sacramento Kings.

Boa noite, torcedor! Acompanhe agora a partida entre Los Angeles Lakers x Utah Jazz no encerramento da temporada regular da NBA! Fique conosco!