De olho no Rio Claro, Flamengo faz treino na Gávea

Após a definição do adversário das quartas de final do Novo Basquete Brasil, o Flamengo continuou seus treinamentos e, nesta quinta-feira (14), abriu os trabalhos para a imprensa. Os jogadores fizeram trabalhos táticos sob o olhar atento de José Neto e já estão completamente focados no Rio Claro. A próxima partida será na segunda (18), às 19h, no Ginásio Felipe Karam.

O Flamengo conseguiu se classificar bem na primeira parte do NBB e ganhou a fase das oitavas de final de folga, esperando apenas o adversário para seguir na competição. Com isso, José Neto teve duas semanas cheias para trabalhar os problemas que o time enfrentou e para preparar seu elenco técnicamente e psicologicamente para os playoffs.

Com clima descontraído, mas sem perder a seriedade necessária para o momento, o Flamengo começou o treinamento com um aquecimento e logo partiu para o jogo na prática. José Neto ficou observando e, junto com sua comissão técnica, apontou erros no posicionamento e deu instruções o tempo inteiro, tanto para titulares quanto para reservas. Neto ainda fechou alguns minutos do treinamento para treinar mais a parte tática e não divulgar o que planejou para os duelos contra o Rio Claro.

Já pelas quartas, o rubro-negro volta a entrar em quadra na próxima segunda-feira. Em São Paulo, o Flamengo terá a vantagem de enfrentar um Rio Claro cansado pelo duelo emocionante de cinco jogos contra o Franca. Descansado e focado, os cariocas devem dar trabalho e certamente desejam terminar a série melhor de cinco dessa fase o mais cedo possível.

A vantagem do mando de campo está com o Flamengo nessa fase. Na primeira posição da tabela geral tanto em aproveitamento (82%), quanto em pontos (51), o rubro-negro poderá disputar a segunda e terceira partida no Tijuca Tênis Clube, seu principal ginásio. Além disso, os cariocas também podem jogar o quinto confronto em casa, o que dificulta ainda mais a vida do Rio Claro.