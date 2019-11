Stephen Curry sofre lesão no joelho e desfalca Golden State Warriors por duas semanas

Na vitória do Golden State Warriors contra o Houston Rockets no último domingo (24), Stephen Curry retornou as quadras após sofrer lesão no tornozelo, mas voltou a se lesionar (confira o lance no vídeo abaixo). Desta vez o armador torceu o joelho após escorregar na quadra. O exame de ressonância magnética mostrou lesão de grau 1 (a mais leve) e o tempo de recuperação está previsto para duas semanas.

A equipe comandada por Steve Kerr já se mostrou capaz de vencer mesmo sem sua principal estrela. No primeiro jogo da série, Curry jogou apenas 19 minutos e saiu no início do terceiro quarto incomodado com dores no tornozelo. O armador foi o cestinha da equipe na vitória do jogo que abriu a série. Nos dois jogos seguintes, Kerr resolveu poupar o jogador. Ganhou a partida em Oakland e perdeu a primeira em Houston. No jogo quatro, Curry retornou e se lesionou antes do intervalo, saindo da quadra direto para os vestiários mancando. Mesmo após a saída do camisa 30, os Warriors abriram mais de 20 pontos de vantagem, que garantiram a vitória.

A expectativa em Golden State é que Stephen Curry consiga retornar ainda para o segundo round dos playoffs, mas dificilmente o armador terá condições de jogo para enfrentar o vencedor de Clippers e Blazers. Em duas semanas, Curry será reavaliado e só após isso Steve Kerr irá saber se poderá contar com sua principal estrela ainda nesses playoffs. É provável que Curry tenha condições de jogo pelo menos para as finais de conferência, mas para isso os Warriors tem que confirmar a classificação para o segundo round na próxima quinta, em Oakland, e ter que superar o vencedor de Clippers e Blazers muito provavelmente sem Curry.

Nesta quinta-feira (28), o Golden State Warriors recebem o Houston Rockets em Oakland, às 22h30 (de Brasília). Em caso de vitória, os Warriors vencem a série por 4 a 1 e avançam para o segundo round. Em caso de derrota, o jogo seis da série será em Houston. Os Rockets precisam de três vitórias seguidas para eliminarem os Warriors e avançarem para próxima fase. O vencedor do duelo enfrenta o vencedor de Los Angeles Clippers e Portland Trail Blazers.