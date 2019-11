Resultado Golden State Warriors x Oklahoma City Thunder pela Final do Oeste da NBA (102-108)

Fica o convite para o próximo duelo. Desejamos uma ótima noite e te esperamos na próxima. Um grande abraço e até lá.

Muita incredulidade da torcida amarela. Vitória leva vantagem para as próximas partidas.

O Thunder vence o primeiro jogo da final do Oeste de forma gigantesca e abre 1-0 na série melhor de 7.

Fim de jogo!

4Q, -0:09 - Torcedores começam a sair e OKC vence o primeiro jogo. 102-108.

4Q, -0:15 - Russel Westbrook guarda um lance livre e praticamente mata o jogo! 106-102.

4Q, -0:22 - Igoudala guarda na bandeja! 102-105.

4Q, -0:30 - KEVIN DURAAAAAAAAAANT! FADEAWAY, PRA DOIS! 100-105!

Dois lances e dois pontos! 100-103.

4Q, -1:01 - STEVEN ADAMS CAVA A FALTA!

4Q, -2:02 - BAAAAARNES! O jogo pega fogo! 100-101.

4Q, -2:31 - A HORA DA DECISÃO VAI CHEGANDO! 98-101!

4Q, -3:06 - Igoudala ia cravando e Dion Waiters comete a falta. 98-101.

4Q, -3:48 - GREEEEEEN! A vantagem cai para três! 98-101!

4Q, -4:20 - CUUUUUUUUUURRY! Ele deixa o jogo vivo! 96-101.

4Q, -4:42 - AAAAADAAAAMS! São oito pontos! 93-101.

4Q, -5:25 - WEEEEESTBROOK! Vantagem aumenta! 93-99.

4Q, -6:28 - Kanter, na batalha do rebote, guarda pra dois! 93-97.

4Q, -7:27 - Na força, Green briga e deixa na bandeja. 93-95.

4Q, -8:53 - DURANT ON FIRE! OKC na vantagem de 91-95.

4Q, -9:13 - Barnes escora no gancho. 91-93.

4Q, -9:55 - WAAAAITERS PRA TRÊS! A vantagem aumenta! 89-93.

4Q, -1:58 - VIRADA! OKC vira o jogo com Durant! 88-90.

4Q, -11:40 - DUUUUUURAAAAAANT! Ele empata o jogo! 88-88!

Vamos para o quarto final!

Jogo muito equilibrado e que promete demais nesse quarto final. Russel Westbrook acordou para a partida. 88-85.

Fim de terceiro quarto!

3Q, -0:54 - Draymond Green ON FIRE! 88-81.

3Q, -1:25 - Linda jogada individual de Green. 86-81.

3Q, -1:38 - E as falta nos pivôs acontecem. Muitos erros de ambas partes. 84-79.

3Q, -1:39 - Ezeli sofre falta, mas guarda apenas um. 84-77.

3Q, -2:12 - Kanter guarda em roubada de bola. 83-75.

3Q, -2:43 - Westbrook muito diferente do primeiro tempo. Cestinha de OKC. 81-73.

3Q, -3:04 - Erro bobo e Westbrook guarda. 81-73.

3Q, -3:19 - Westbrook guarda em dois lances livres. 81-71.

3Q, -3:28 - CUUUUUUURRY PRA TRÊS! Tabela e rede! Explode a Oracle Arena. 81-69.

3Q, -4:00 - Curry mostra que está ligado. 78-69.

3Q, -4:27 - Bela bandeja em bela jogada ofensiva dos Warriors! 75-68.

3Q, -5:03 - Westbrook ON FIRE! 73-68.

3Q, -5:26 - DOIS PONTOS E A FALTA! Green lutou contra a marcação, arremessa, sofre a falta e 73-66.

3Q, -6:04 - WESTBROOOOOOOK! Novamente pra três, guardando de longe! 70-66.

3Q, -6:37 - Falta e dois lances para OKC! Temos um jogo! 68-63.

3Q, -7:02 - WEEEESTBROOOK! De muito longe pra três! 68-61.

3Q, -7:28 - Thompson responde. 68-58.

3Q, -7:50 - Linda bola de Durant, fintando e deixando no jumper. 66-58.

3Q, -8:12 - ROBINSON! Ele deu toco, foi de costa-costa para guardar na bandeja! 66-56.

3Q, -8:40 - Adams pegando o rebote no garrafão com tapinha. 66-54.

3Q, -9:13 - Greeeeeen, na pausa e arremeso. 66-52.

3Q, -9:48 - CUUUUURRY! De três, do jeito que gosta! 64-52.

3Q, -10:11 - ROBINSON! De três, diminui o marcador. 61-52.

3Q, -10:43 - Thompson comete falta em Durant. 61-49 para os Warriors.

3Q, -12:00 - Começou!

Os detalhes finais vão se ajustando e a bola vai subir para os dois quartos finais.

Destaques da partida:



Warriors:

Pontos: Klay Thompson - 19 pontos

Assistências: Steph Curry - 6 passes

Rebotes: Steph Curry - 6 rebotes



Thunders:

Pontos: Kevin Durant - 11 pontos

Assistências: Russel Westbrook - 8 passes

Rebotes: Steven Adams - 7 rebotes.

O time da casa aproveita melhor e trabalha melhor a posse, abrindo possibilidades com grande movimentação ofensiva.

Jogo com erros, falta de Kevin Durant e da velocidade de Westbrook e absurdo primeiro tempo de Klay Thompson.

NO ESTOURO DO RELÓGIO, STEPG CUUUUUUURRY! PRA TRÊÊÊÊÊS! O MVP fecha o primeiro tempo com linda cesta, fechando com classe! 60-47.

2Q, -0:40 - CUUUURRY! Pra três! Que categoria! 57-45.

2Q, -0:58 - LEE! Pra três da zona morta! 54-45.

2Q, -2:20 - THOMPSON ON FIRE! Bandeja fácil e mágica! 54-42.

2Q, -3:02 - THOOOMPSON! De três novamente! 52-42.

2Q, -3:30 - THOMPSON! Recebeu e bateu de três! 49-42.

2Q, -3:32 - CRAVA, IBAKA! 46-42 em bom contra ataque.

2Q, -4:37 - DOIS PONTOS E A FALTA! Adams recebe debaixo da cesta, marca com contato e tem a falta. 46-40.

2Q, -5:20 - PONTE AÉREA! Adams, que beleza! 46-38.

2Q, -5:30 - Green, que grande infiltração! 46-36.

2Q, -5:34 - Ibaka no jumper curto. 44-36.

2Q, -6:21 - Durant não está bem nos lances livres. 44-34.

2Q, -7:10 - THOOOMPSON! De três! 44-32.

2Q, -7:25 - Green, após bom trabalho ofensivo. 41-32.

2Q, -8:11 - Durant marca apenas um de dois lances. 37-32.

2Q, -8:28 - IBAAAAKA! De três, de longe, renascendo o OKC! 37-31.

2Q, -8:55 - Contra ataque veloz e potente com cravada de Durant. 37-28.

2Q, -9:43 - Steven Adams briga e gira bem no garrafão. 37-26.

2Q, -9:58 - Olha Leandrinho aí! Na velocidade, guarda de bandeja! 37-24.

2Q, -10:24 - Leandrinho passa, Igoudala guarda e GSW abre! 35-24.

2Q, -11:00 - Livingston marca em bela cravada! Chamou a galera! 33-24

2Q, -11:20: WESTBROOOOK! Da zona morta, pra três! 29-24.

2Q, -11:45 - Livingston marca seus primeiros pontos. 29-21.

Vamos para o segundo quarto.

Fim do primeiro quarto. Vai dando Golden State Warriors. 27-21.

?1Q, -1:10 - Ezeli, do banco pra cesta. 27-21.

?1Q, -1:22 - Kanter marca seus primeiros pontos. 25-21.

?1Q, -2:05 - Green, recebe e já marca no gancho. 25-19.

?1Q, -2:13 - Westbrook, sempre ele, na bandeja! 23-19.

?1Q, -2:30 - BAAAARNES, PRA TRÊS! Recebeu na zona morta e manda no chuá! 23-17.

?1Q, -2:40 - Westbrook, do seu estilo veloz, guarda na bandeja. 20-17.

?1Q, -3:30 - BAAARNEEEES! Saída errada do OKC, Harrison Barnes recupera, da zona morta, e manda pra trêêêês! 20-13!

?1Q, -4:32 - Waiters manda pra dentro. 15-13.

?1Q, -4:58 - CUUUURRYYYY! Foi pro corpo, trombou com Adams e fez mágica pra bola cair! 15-11.

?1Q, -5:20 - Curry, de loooooonge, mas pra dois. 13-11.

?1Q, -5:37 - E os juízes marcaram falta técnica. Dois lances e posse OKC. 11-11.

?1Q, -5:37 - Queda feia do Westbrook ao disputar o rebote com Bogut, na defesa. Parece se recuperar aos poucos.

?1Q, -6:10 - Thompson, com grande movimentação ofensiva, debaixo do aro. 11-10.

?1Q, -7:19- Primeiro pedido de tempo. Equipes amassam o aro. 9-8 para Golden State.

?1Q, -8:44- Barnes, de longe pra dois! 9-8.

?1Q, -8:56- Adams recebe na área pintada e marca. 7-8.

?1Q, -9:16- Contra ataque rápido com Curry, fintando Durant, buscando a bandeja, sofrendo a falta e quase marcando. Nos dois lances, dois pontos. 7-6.

1Q, -9:49- Durant guarda seus primeiros pontos. 5-6 OKC.

1Q, -10:39- Dois pontos e a falta em Draymond Green! 5-2 Warriors.

1Q, -11:10- Adams recebe livre debaixo da cesta e empata. 2-2.

1Q, -11:25- Thompson inaugura o marcador num jumper fácil.

OKC e GSW prontos. A decisão do Oeste começará.

É impressionante o tamanho da festa no ginásio dos Warriors.

Os times são apresentados e já já a bola sobe.

Será o duelo dos trios Curry/Thompson/Green x Westbrook/Durant/Ibaka.

Na temporada regular, o Warriors venceu todos os duelos, mas todos de forma aguerrida.

E hoje teremos a primeira decisão do lado oeste da NBA. Golden State Warriors x Oklahoma City Thunder se encaram na Califórnia!

Mas não apenas de Warriors vive a NBA. O nível segue sempre alto pois existem outros candidatos ao cobiçado troféu:

Os Cavaliers. Indiscutivelmente favoritos para a Conferência Leste. O retorno do prodígio LeBron James a sua casa por pouco não terminou em festa. As lesões foram determinantes para que o título escapasse entre os dedos. Agora, com um elenco melhorado, tentarão levar Cleveland ao topo pela primeira vez.

Os Spurs. Nunca os coloquem como mortos, pois eles sempre estão por perto. Não existem adjetivos para definir esta geração de jogadores que, ano após ano, seguem fazendo pesar seus status de veteranos. Popovich, cada dia mais imortal, terá a chance de conquistar outro caneco.

Os Bulls. As lesões também foram o fator determinante nesta equipe. O protagonismo de Butler, a saúde de Rose, a produção de Noah e a classe de Gasol estão mais uma vez em quadra. São esses nomes que podem levar Chicago ao céu mais uma vez.

Thunder, Clippers e Rockets. Sempre se destacam, mas sempre parece que falta algo mais. Nesta temporada, teremos os Clippers super reforçados, o Thunder buscando fugir das lesões que estragaram seu ano e os Rockets que buscam converter seus excelentes números em vôos mais altos no playoffs.

A National Basketball Association é a principal liga de basquetebol profissional da América do Norte. Com 30 franquias sendo membras da mesma (29 nos Estados Unidos e 1 no Canadá), a NBA também considerada a principal liga de basquete do mundo.

A liga foi fundada em New York City em 6 de Junho de 1946, como a Basketball Association of America (BAA). A liga adotou o nome de National Basketball Association em 1949 quando se fundiu com a rival National Basketball League (NBL).

A NBA conta atualmente com 30 franquias divididas em duas conferências (Oeste e Leste) e seis divisões (Atlântico, Central, Sudoeste, Sudeste, Noroeste e Pacífico).

CONFERÊNCIA LESTE: Boston Celtics, Brooklyn Nets, New York Knicks, Philadelphia 76ers, Toronto Raptors, Chicago Bulls, Cleveland Cavaliers, Detroit Pistons, Indiana Pacers e Milwaukee Bucks, Atlanta Hawks, Charlotte Hornets, Miami Heat, Orlando Magic e Washington Wizards.

CONFERÊNCIA OESTE: Dallas Mavericks, Houston Rockets, Memphis Grizzlies, New Orleans Pelicans, San Antonio Spurs, Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves, Oklahoma City Thunder, Portland Trail Blazers, Utah Jazz, Golden State Warriors, Los Angeles Clippers, Los Angeles Lakers, Phoenix Suns e Sacramento Kings.

