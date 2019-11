Resultado Golden State Warriors x Oklahoma City Thunder pela Final do Oeste na NBA (105-133)

Desejamos uma grande noite e ótima semana. Até lá!

Um massacre para levantar a torcida e passar a frente no duelo!

Fim de jogo em Oklahoma!

4ºQ, -0:34 - Clarke com bom contra ataque. 105-133.

4ºQ, -1:40 - Clarke guarda um lance livre. 101-133.

4ºQ, -1:50 - Payne da zona morta! 100-133.

4ºQ, -2:09 - Waiters com mais dois. 100-131.

4ºQ, -2:32 - Linda infiltração de Leandrinho! 100-129.

4ºQ, -3:06 - Ian Clarke com boa infiltração. 99-129.

4ºQ, -3:33 - Livingston guarda um lance livre. 97-129.

4ºQ, -3:43 - Payne com seus dois primeiros pontos. 96-129.

4ºQ, -4:40 - Kanter guarda dois lances livres. 96-127.

4ºQ, -4:57 - LEANDRINHO PRA TRÊS! 96-125.

Só reservas neste momento. Jogo praticamente decidido.

4ºQ, -5:26 - Speights guarda de dois! 93-125.

4ºQ, -6:12 - Barnes está com tudo! 91-125.

4ºQ, -6:31 - Robinson pra dois! 89-125.

4ºQ, -6:50 - Barnes novamente. 89-123.

4ºQ, -7:28 - Kanter guarda no tapinha. 87-123.

4ºQ, -7:47 - Belo lance de Barnes. 87-121.

4ºQ, -8:11 - Waiters com mais dois pontos no jumper. 85-121.

4ºQ, -9:53 - Clarke deixa dois em lances livres. 85-119.

4ºQ, -10:17 - Ibaka briga e marca dois pontos. 83-119.

4ºQ, -11:00 - De três, Igoudala! 83-117.

4ºQ, -12:00 - Quarto final.

OKC atropela, não deixa os Warriors jogarem e praticamente venceu esse jogo.

Fim de terceiro quarto. Tudo dá certo para o OKC! 80-117

3ºQ, -0:26 - Põe dois na infiltração, Ezeli. 78-115.

3ºQ, -0:36 - Durant infiltra, sofre falta e mete os dois lances. 76-115.

3ºQ, -0:48 - Livingston deixa no gancho. 76-113.

3ºQ, -1:04 - Green deixa dois em lances livres. 74-113.

3ºQ, -1:18 - Sobra, Westbrook! 72-113.

3ºQ, -1:38 -Gigante Ibaka, nos rebotes. 72-111.

3ºQ, -1:58 - Dois pontos com Ezeli. 72-109.

3ºQ, -2:04 - Westrook surge livre e manda pra dentro. 70-109.

3ºQ, -2:18 - Curry guarda de longe, mas para dois. 70-107.

3ºQ, -2:36 - Mais dois de Russel! 68-107.

3ºQ, -2:56 - Draymond Green marca seus dois lances livres. 68-105.

3ºQ, -3:09 - TUDO CAI! Waiters! 66-105.

3ºQ, -3:35 - Dois arremessos e dois pontos para Foye. 66-102.

3ºQ, -3:45 - Mais uma de três e mais uma de Robinson! 66-100!

3ºQ, -4:16 - CURRY DE TRÊS! 66-97.

3ºQ, -4:36 - Curry guarda dois lances. 63-97.

3ºQ, -4:40 - É um massacre. OKC sobra, encaixa marcação e tudo que tenta, cai. 61-97.

3ºQ, -5:07 - Robinson guarda de três! Meu amigo, é um passeio! 59-95.

3ºQ, -6:42 - KEVIN MONSTER DURANT! Simples assim. 59-92.

3ºQ, -7:11 - Livre, Westbrook guarda na bandeja! 59-85.

3ºQ, -7:39 - Thompson recebe livre e guarda debaixo do garrafão. 59-83.

3ºQ, -7: 40 - Guarda um de dois lances, Westbrook. 57-83.

3ºQ, -7:50 - Igoudala guarda apenas um lance livre. 87-82.

3ºQ, -8:30 - Infiltração e bandeja de força para Durant. 56-82.

3ºQ, -9:09 - Curry tenta penetrar, sofre falta e dois lances. 56-80.

3ºQ, -9:50 - Adams briga no garrafão e sofre falta. Converte um lance. 54-80.

3ºQ, -10:00 - Devolve IBAKA! 54-79.

3ºQ, -10:19 - Pra três, Thompson! 54-76.

3ºQ, -10:37 - Thompson com a tabela. 51-76.

3ºQ, -11:49 - Curry deixa na rede. 47-72.

3ºQ, -12:00 - Bola rolando!

Vamos para o terceiro quarto.

Destaques do jogo

Warriors:

Pontos: Steph Curry - 11 pontos

Assistências: Steph Curry - 5 assistências

Rebotes: Steph Curry - 5 rebotes



Thunders:

Pontos: Kevin Durant - 23 pontos

Assistências: Russel Westbrook - 7 assistências

Rebotes: Kevin Durant - 6 rebotes

Com um segundo quarto alucinante, time da casa atropela os Warriors e tem vantagem gigantesca!

Fim de primeiro tempo!

2ºQ, -0:01 - RUSSEL WESTBROOK! Ele tentou de três, sofreu a falta e leva a vantagem para 47-72!

2ºQ, -0:56 - WAITERS! Infiltrou e enterrou! 47-68.

2ºQ, -1:20 - Mais dois lances livres para Durant. 47-66.

2ºQ, -1:50 - HE'S ON FIRE! Pra três, Durant! 47-64.

2ºQ, -2:13 - Robinson infiltra na bandeja, 47-61.

2ºQ, -2:32 - Curry guarda um de dois lances livres. 47-59.

2ºQ, -3:07 - Waiters infiltra, guarda dois e aumenta para 46-59.

2ºQ, -3:46 - MONSTRUOSO KEVIN DURANT! Cravada gigantesca! 46-57.

2ºQ, -4:10 - Jogo muito parado, truncado, com muitas faltas. 46-55.

2ºQ, -4:44 - Vacilo de Varejão e dois pontos para OKC. 44-55.

2ºQ, -4:46 - Bom arremesso de Livingston. 44-53.

2ºQ, -5:00 - Durant sofre falta de fora e converte os três lances. 42-53.

2ºQ, -5:57 - E agora tivemos uma confusão entre Adams e Green. Jogador dos Warriors acertou as regiões baixas do pivô do OKC. 42-50.

2ºQ, -6:41 - Novamente Waiters. 40-48.

2ºQ, -7:13 - Waiters, no contra ataque, abre seis pontos. 40-46.

2ºQ, -8:00 - Westbrook é um monstro! Ninguém pega! 40-44.

2ºQ, -8:09 - Steven Adams guarda na tabela. 40-42.

2ºQ, -8:39 - Bogut briga no rebote e empata. 40-40.

2ºQ, -8:53 - Dois lances livres e dois pontos para Kevin Durant. 38-40.

2ºQ, -9:15 - BAAAAARNES EMPATA! Deixou livre pra três! 38-38.

2ºQ, -9:40 - ENTERRA, RUSSEL! Infiltro livre e balança a quadra! 35-38.

2ºQ, -10:08 - Livingston anota seus primeiros pontos. 35-36.

2ºQ, -10:17 - Kanter sofre falta anti-desportiva. Guardos os dois lances. 33-36.

2ºQ, -10:50 - Clark marca em bela bandeja de infiltração; 33-34.

2ºQ, -11:40 - E Igoudala já guardou pra três! 31-34.

2ºQ, -12 - Bola rolando para o segundo quarto.

28-34 para o time da casa em uma partida disputada, com lances bonitos, mas os ataques ganhando das defesas.

Fim de primeiro quarto!

1ºQ, -0:30 - Kanter no rebote deixa dois pontos. 28-34.

1ºQ, -0:42 - CUUUURRYYYY! Da zona morta pra três! 28-32.

1ºQ, -0:55 - Kanter dá um tapinha e põe pra dentro. 25-32.

1ºQ, -2:18 - CRAVAAAAADA! Igoudala novamente crava de forma magistral! 25-30.

1ºQ, -2:42 - IGOUDALA! Meteu de três! 23-30.

1ºQ, -3:16 - Ezeli mete de costas pra cesta. Belo lance! 20-30.

1ºQ, -3:42 - CRAVA IBAAAAKA! Na cara de Ezeli! 18-30.

1ºQ, -4:12 - Responde bem Thompson, pra três! 18-28.

1ºQ, -4:32 - FOR THREE! Ibaka mete da zona morta! 15-28.

1ºQ, -5:02 - Durant ON FIRE! 15-25.

1ºQ, -5:50 - IIIIIBAAAAAKAAA! Meu amigo, uma cravada que tremeu a quadra! 13-21!

1ºQ, -6:10 - NINGUÉM PARA! Avanço de Westbrook amassando a defesa e metendo dois pontos, 13-19.

1ºQ, -6:31 - PRA TRÊS! Robinson mata de longe! A primeira do time. 13-17.

1ºQ, -6:57 - Thompson marca bem em boa bandeja. 13-14.

1ºQ, -7:32 - Adams sofre falta mas acerta apenas um lance. 11-14.

1ºQ, -7:54 - AAAAAND ONE! Penetrou bem, Durant, guardou na bandeja de contato e marcou no lance livre. 11-13.

1ºQ, -8:00 - Infiltra bem e marca Thompson. 11-10.

1ºQ, -8:12 - Adams marca no gancho. 9-10.

1ºQ, -8:37 - CUUUURRRYYYY! Pra três, na primeira dele! 9-8.

1ºQ, -9:00 - Green usa a bandeja para marcar. 6-8.

1ºQ, -9:07 - Durant, na segurança... 4-8.

1ºQ, -9:42 - Thompson investe, finta Adams e guarda dois. 4-6.

1ºQ, -10:11 - Adams, na briga do garrafão! 2-6.

1ºQ, -11:01 - Dois lances para Westbrook e dois pontos. 2-4.

1ºQ, -11:10 - Durant empata em jumper. 2-2.

1ºQ, -11:24 - Primeiros pontos do time do Warriors. 2-0.

1ºQ, -12:00 E a bola sobe em Oklahoma!

Warriors todo de azul!

OKC todo de branco!

Westbrook, Robinson, Ibaka, Durant, Adams é o time da casa!

Golden State com Bogut, Curry, Thompson, Barnes, Green.

Os times são apresentados! Um espetáculo em Oklahoma.

Será o duelo dos trios Curry/Thompson/Green x Westbrook/Durant/Ibaka.

Na temporada regular, o Warriors venceu todos os duelos, mas todos de forma aguerrida. Mas já no primeiro encontro dessa final, o time do OKC venceu e quebrou um mando.

E hoje teremos a terceira decisão do lado oeste da NBA. Golden State Warriors x Oklahoma City Thunder se encaram na cidade de Oklahoma!

Mas não apenas de Warriors vive a NBA. O nível segue sempre alto pois existem outros candidatos ao cobiçado troféu:

Os Cavaliers. Indiscutivelmente favoritos para a Conferência Leste. O retorno do prodígio LeBron James a sua casa por pouco não terminou em festa. As lesões foram determinantes para que o título escapasse entre os dedos. Agora, com um elenco melhorado, tentarão levar Cleveland ao topo pela primeira vez.

Os Spurs. Nunca os coloquem como mortos, pois eles sempre estão por perto. Não existem adjetivos para definir esta geração de jogadores que, ano após ano, seguem fazendo pesar seus status de veteranos. Popovich, cada dia mais imortal, terá a chance de conquistar outro caneco.

Os Bulls. As lesões também foram o fator determinante nesta equipe. O protagonismo de Butler, a saúde de Rose, a produção de Noah e a classe de Gasol estão mais uma vez em quadra. São esses nomes que podem levar Chicago ao céu mais uma vez.

Thunder, Clippers e Rockets. Sempre se destacam, mas sempre parece que falta algo mais. Nesta temporada, teremos os Clippers super reforçados, o Thunder buscando fugir das lesões que estragaram seu ano e os Rockets que buscam converter seus excelentes números em vôos mais altos no playoffs.

A National Basketball Association é a principal liga de basquetebol profissional da América do Norte. Com 30 franquias sendo membras da mesma (29 nos Estados Unidos e 1 no Canadá), a NBA também considerada a principal liga de basquete do mundo.

A liga foi fundada em New York City em 6 de Junho de 1946, como a Basketball Association of America (BAA). A liga adotou o nome de National Basketball Association em 1949 quando se fundiu com a rival National Basketball League (NBL).

A NBA conta atualmente com 30 franquias divididas em duas conferências (Oeste e Leste) e seis divisões (Atlântico, Central, Sudoeste, Sudeste, Noroeste e Pacífico).

CONFERÊNCIA LESTE: Boston Celtics, Brooklyn Nets, New York Knicks, Philadelphia 76ers, Toronto Raptors, Chicago Bulls, Cleveland Cavaliers, Detroit Pistons, Indiana Pacers e Milwaukee Bucks, Atlanta Hawks, Charlotte Hornets, Miami Heat, Orlando Magic e Washington Wizards.

CONFERÊNCIA OESTE: Dallas Mavericks, Houston Rockets, Memphis Grizzlies, New Orleans Pelicans, San Antonio Spurs, Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves, Oklahoma City Thunder, Portland Trail Blazers, Utah Jazz, Golden State Warriors, Los Angeles Clippers, Los Angeles Lakers, Phoenix Suns e Sacramento Kings.

Boa noite, torcedor! Acompanhe agora a partida entre Golden State Warriors x Oklahoma City Thunder na terceira decisão da Conferência Oeste da NBA 2015/2016.