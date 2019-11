Resultado Golden State Warriors x Oklahoma City Thunder na final do Oeste na NBA (120-111)

Desejamos uma ótima sexta-feira e grande fim de semana. Te esperamos na próxima. Um grande abraço e até lá.

TEREMOS JOGO SEIS!

Klay Thompson guarda dois lances. 111-120.

4ºQ, -0:11 - Monroe guarda de três! Incrível! 111-118.

Segundos finais e 108-118. OKC vende caro a derrota!

4ºQ, -00:15 - POSSE PARA OS WARRIORS! 108-116.

4ºQ, -0:33 - AND ONE! MEU AMIGO, NADA DECIDIDO! Westbrook marca e acerta lance livre! 108-114.

4ºQ, -0:50 -E Kevin Durant sofre falta para três lances! 105.-114.

4ºQ, -0:55 - A vitória vai chegando ao time da casa. 103-114.

4ºQ, -1:03 - PRA MATAR, CUUUURRY! Chamou a bola, fintou, penetrou e fez na bandeja de mão trocada! 101-111.

4ºQ, -1:36 - Robinson faz falta em Curry, é expulso e dá dois lances ao Steph. 101-109. Lá vem o jogo seis!

4ºQ, -2:28 - NADA DECIDIDO! Russel guarda um de dois lances. 101-107.

4ºQ, -3:51 - Bogut manda um lance livre na conta. 100-107.

4ºQ, -3:57 - Durant levando OKC nas costas. 100-106.

4ºQ, -4:22 - AAAAAND ONE! Curry guarda na bandeja de contato. 98-106.

4ºQ, -4:34 - KEVIN DUUUUUUURAAAAANT! Pra três! 98-103.

4ºQ, -4:55 - Durant guarda dois lances livres. 95-103.

4ºQ, -5:27 - IIIIBAAAAKA! Vantagem em dez! 93-103.

4ºQ, -5:41 - Curry sofre falta e guarda dois. 90-103.

4ºQ, -6:36 - THOOOMPSON! Devolve de três e, na sequencia, Westbrook guarda de dois. 90-101.

4ºQ, -7:02 - IBAAAAKA! Vantagem em 10! 88-98.

4ºQ, -7:18 - Gancho no rebote pra Bogut! 85-98.

4ºQ, -7:40 - Westbrook forçou demais e arruma dois lances livres. Dentro. 85-96.

4ºQ, -7:56 - SPEIGHTS! Partiu pra cima, guardou na bandeja de contato! 83-96.

4ºQ, -8:07 - Step back para Westbrook. 83-93.

4ºQ, -8:49 - Speights manda dois lances livres pra dentro. 81-93.

4ºQ, -9:01 - Agora sim, Russel. 81-91.

4ºQ, -9:26 - Westbrook comete falta ofensiva! 79-91 para os Warriors!

4ºQ, -9:57 - Kevin Durant, um gigante! 79-89.

4ºQ, -10:38 - BAAAAARNES! GSW abre a maior vantagem! 77-89.

4ºQ, -11:04 - IGOUDALA! Pra três após cesta de Barnes! 77-86.

4ºQ, -12:00 - É vida ou morte!

Agora será tudo ou nada! OKC por uma vitória da decisão, enquanto GSW quer seguir vivo.

Fim de terceiro quarto!

3ºQ, -0:07 - KD! Erra Curry, mata Durant! 77-81.

3ºQ, -1:05 - Ezeli guarda os dois lances livres. 75-81.

3ºQ, -1:17 - KD! Pra três, amigo! 75-79.

3ºQ, -1:37 - STEPH! Pra três! 72-79.

3ºQ, -2:14 -Deu sorte GSW. 72-76.

3ºQ, -2:59 - Westbrook com 20 pontos. 72-74.

3ºQ, -3:46 - GREEEEEN! Rebote, giro e cesta! 70-74.

3ºQ, -4:37 - ADAAAAAMS! Cravada! 70-72.

3ºQ, -5:22 - AAAAAND ONE! Green crava com contato e manda o lance livre. 68-72.

3ºQ, -5:52 - Dois lances para Thompson. 68-69.

3ºQ, -6:00 - WESTBROOK! OKC Passa no placar! 68-67.

3ºQ, -6:21 - Curry! Pra dentro, pra dois! 65-67.

3ºQ, -6:41 - Durant empata! 65-65.

3ºQ, -7:30 - Adams, no gancho curto. 63-65.

3ºQ, -8:09 - Thompson guarda em contra ataque rápido! 61-65.

3ºQ, -8:45 - Lindíssima jogada de Westbrook contra Thompson! Chamou pra dançar! 61-63.

3ºQ, -10:01 - Da zona morta, Curry, de três! 59-63.

3ºQ, -10:26 - Ibaka tira a vantagem para um ponto! 59-60.

3ºQ, -11:11 - Bogut guarda de dois, mas Green comete falta em Durant, dando três lances e falta técnica! 57-60.

3ºQ, -11:45 - E Ibaka mete de três! 53-58.

Vamos para o segundo tempo de jogo.

Destaques da partida



Oklahoma City Thunders

Cestinha: Kevin Durant, 15 pontos

Passes: Russel Westbrook, 6 assistências

Rebotes: Sergey Ibaka, 5 rebotes



Golden State Warriors

Cestinha: Klay Thompson, 16 pontos

Passes: André Igoudala, 6 assistências

Rebotes: Andrew Bogut, 8 rebotes

É tudo ou nada ao atual campeão! Jogo equilibrado e Warriors vai levando ao jogo seis.

Fim de primeiro tempo!

2ºQ, -0:36 - Westbrook penetra e deixa dois. Na sequencia, Bogut dá tapinha e marca. 50-58.

2ºQ, -1:10 - DE TRÊS! Thompson! 48-56.

2ºQ, -1:33 - Mais dois lances para o armador do OKC. Um acerto. 48-53.

2ºQ, -2:42 - Westbrook guarda dois lances. 47-53.

2ºQ, -3:09 - Contra ataque e Green mata na bandeja! 45-53.

2ºQ, -3:30 - Thompson deixa da cabeça do garrafão. 45-51.

2ºQ, -4:00 - Durant levando OKC! 45-49.

2ºQ, -4:18 - Linda jogada coletiva dos Warriors. Bogut guarda. 43-49.

2ºQ, -4:41 - Westbrook guarda no fadeaway. 43-47.

2ºQ, -5:05 - Durant guarda mais dois. 41-47.

2ºQ, -5:25 - SHOWTIME! Curry bate, penetra na defesa e guarda na bandeja de forma dominadora! 39-47.

2ºQ, -5:53 - FOR THREE! Curry, de longe! 39-45.

2ºQ, -6:30 - Westbrook guarda pra três, mas Curry responde para dois. 39-42.

2ºQ, -6:57 - Bolaça de Thompson, no fadeway. 36-40.

2ºQ, -7:19 - AND ONE! Adams põe na bandeja e sofre a falta! Na batida, erro. 36-38.

2ºQ, -7:35 - BOOOOGUT CRAAAAVA! 34-38.

2ºQ, -8:04 - Steven Adams briga no garrafão, recupera a bola e crava! 34-36.

2ºQ, -8:54 - SPEIGHTS MONSTRO! 32-36.

2ºQ, -9:03 - Monroe, pra três! Linda bola! 32-33.

2ºQ, -9:45 - AAAAND ONE! Speights novamente! E guarda o lance! 29-33.

2ºQ, -9:58 - Kanteeer! Girou e guardou bem. 29-30.

2ºQ, -10:30 - AND ONE! Kanter mata de dois e faz o lance livre. 27-30.

2ºQ, -10:50 - Coloca de dois, Igoudalada. 24-30.

2ºQ, -11:02 - ON FIIIIIRE! Durant mata de longe! 24-28.

2ºQ, -11:20 - AND ONE! Speights recebe em progressão, guarda de dois e sofre a falta. Converte o lance. 21-28.

2ºQ, -12:00 - E a bola rola no segundo quarto.

Jogo equilibrado, mas que o Warriors controla bem com sua equipe titular. Reservas de OKC recolocaram o time na partida, após desvantagem de 10 pontos.

Fim do primeiro quarto.

1ºQ, -0:24 - Linda bandeja de Durant! 21-25.

1ºQ, -0:43 - Foye guarda em jumper curto. 19-25.

1ºQ, -1:00 - Lindo passe de Igoudala e linda bandeja de Thompson. 17-25.

1ºQ, -1:17 - KD guarda os dois primeiros lances dos Thunders. 17-23.

1ºQ, -1:34 - Thompson guarda um de dois lances livres. 15-23 para os Warriors.

1ºQ, -1:40 - Robinson guardando de três! 15-22.

1ºQ, -1:57 - Igoudala guarda um lance livre. 12-22.

1ºQ, -2:51 - Clay Thompson cava falta e marca dois lances. 12-21.

1ºQ, -3:29 - Kevin Durant, no gancho curto. 12-19.

1ºQ, -3:47 - Green guarda os primeiros pontos da noite. 10-19.

1ºQ, -4:24 - PRA TRÊS! Igoudala mata da zona morta! Torcida explode. 10-17.

1ºQ, -6:15 - Quatro pontos seguidos para o time de Okland. 10-15.

1ºQ, -6:28 - Westbrook deixa pra três! 10-13.

1ºQ, -7:02 - Thompson guarda de dois. 7-13.

1ºQ, -8:16 - HE'S ON FIRE! Green dá toco em Durant, Curry avança, breca e guarda de dois, chamando a galera. 7-11.

1ºQ, -9:06 - Curry chamando a responsa. 7-9.

1ºQ, -9:32 - VIAJOU NA PONTE AÉREA! Bogut crava após passe de Curry! 7-7.

1ºQ, -9:41 - Robinson, pra três! Lindo arremeso, livre! 5-5.

1ºQ, -10:06 - E Curry já começa querendo jogo. Cinco pontos seguidos para o armador MVP. 2-5 para Warriors.

1ºQ, -12:00 - Começou!

Os detalhes finais vão sendo ajustados. Os times se posicionam e a vaga na final pode ser decidida hoje.

É toda uma festa para o time da casa, que nessa temporada quebrou vários recordes, mas hoje vive na corda bamba para a busca da vaga na final.

Apresentação de OKC e Golden State Warriors!

O Hino Nacional Americano é executado na Oracle Arena.

A VAVEL acompanha todos os detalhes desde às 21h. Será o duelo dos trios Curry/Thompson/Green x Westbrook/Durant/Ibaka.

O Oklahoma City Thunder lidera a série por 3 a 1 e está a uma vitória de eliminar o Golden State Warriors, atual campeão da NBA.

Na temporada regular, o Warriors venceu todos os duelos, mas todos de forma aguerrida. Mas já no primeiro encontro dessa final, o time do OKC venceu e quebrou um mando.

E hoje teremos a terceira decisão do lado oeste da NBA. Golden State Warriors x Oklahoma City Thunder se encaram na cidade de San Francisco!

Mas não apenas de Warriors vive a NBA. O nível segue sempre alto pois existem outros candidatos ao cobiçado troféu:

Os Cavaliers. Indiscutivelmente favoritos para a Conferência Leste. O retorno do prodígio LeBron James a sua casa por pouco não terminou em festa. As lesões foram determinantes para que o título escapasse entre os dedos. Agora, com um elenco melhorado, tentarão levar Cleveland ao topo pela primeira vez.

Os Spurs. Nunca os coloquem como mortos, pois eles sempre estão por perto. Não existem adjetivos para definir esta geração de jogadores que, ano após ano, seguem fazendo pesar seus status de veteranos. Popovich, cada dia mais imortal, terá a chance de conquistar outro caneco.

Os Bulls. As lesões também foram o fator determinante nesta equipe. O protagonismo de Butler, a saúde de Rose, a produção de Noah e a classe de Gasol estão mais uma vez em quadra. São esses nomes que podem levar Chicago ao céu mais uma vez.

Thunder, Clippers e Rockets. Sempre se destacam, mas sempre parece que falta algo mais. Nesta temporada, teremos os Clippers super reforçados, o Thunder buscando fugir das lesões que estragaram seu ano e os Rockets que buscam converter seus excelentes números em vôos mais altos no playoffs.

A National Basketball Association é a principal liga de basquetebol profissional da América do Norte. Com 30 franquias sendo membras da mesma (29 nos Estados Unidos e 1 no Canadá), a NBA também considerada a principal liga de basquete do mundo.

A liga foi fundada em New York City em 6 de Junho de 1946, como a Basketball Association of America (BAA). A liga adotou o nome de National Basketball Association em 1949 quando se fundiu com a rival National Basketball League (NBL).

A NBA conta atualmente com 30 franquias divididas em duas conferências (Oeste e Leste) e seis divisões (Atlântico, Central, Sudoeste, Sudeste, Noroeste e Pacífico).

CONFERÊNCIA LESTE: Boston Celtics, Brooklyn Nets, New York Knicks, Philadelphia 76ers, Toronto Raptors, Chicago Bulls, Cleveland Cavaliers, Detroit Pistons, Indiana Pacers e Milwaukee Bucks, Atlanta Hawks, Charlotte Hornets, Miami Heat, Orlando Magic e Washington Wizards.

CONFERÊNCIA OESTE: Dallas Mavericks, Houston Rockets, Memphis Grizzlies, New Orleans Pelicans, San Antonio Spurs, Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves, Oklahoma City Thunder, Portland Trail Blazers, Utah Jazz, Golden State Warriors, Los Angeles Clippers, Los Angeles Lakers, Phoenix Suns e Sacramento Kings.

Boa noite, torcedor! Acompanhe agora a partida entre Golden State Warriors x Oklahoma City Thunder na terceira decisão da Conferência Oeste da NBA 2015/2016.