Bauru vence Flamengo, força jogo 5 e título do NBB será decidido no Rio de Janeiro

FIM DE JOGO! Paschoalotto/Bauru vence o Flamengo po 94 a 79. Semana que vem tem o jogo 5 na Arena Carioca no Rio de Janeiro

4Q: Ronald Ramon na infiltração. 77 a 92

OLHA A BOMBA! Robert Day fecha o caixão em Marília. Vai ter jogo 5!!! 92 a 77

4Q: Marcelinho converte 2/2 lances livres. 77 a 89

OLHA A BOMBA! Marcelinho converte sua terceira bola de fora. 75 a 89

4Q: Bauru respira no jogo faltando menos de 2 minutos para o fim. 89 a 72

4Q: Robert Day recebe o fundo bola e converte. 89 a 72

4Q: Alex Garcia vai pra cima de Rafael Mineiro e ele fechou a porta na marcação

4Q: Marquinhos vai para infiltração e toma lindo toco do pivô Murilo Becker

OLHA A BOMBA! Marcelinho Machado tenta tirar o Flamengo do mato chutando de fora. 72 a 87

4Q: Alex Garcia vai para a cesta e sofre falta de Ronald Ramon(4ª dele). Nos lances livres ele converte 2/2, 87 a 67.

4Q: Robert Day acerta tiro longo e marcado para dois pontos. É o dono do jogo com 19 pontos. 85 a 67

4Q: JP Batista se livra do marcador e erra a cesta tranquila. Segue Bauru na frente 83 a 67

4Q: Conexão garrafão. Olivinha dá a assistência para JP Batista, 67 a 83

4Q: Olivinha ganha de Murilo, pontua e ainda sofre a falta. Lance livre bônus foi desperdiçado, 65 a 83

OLHA A BOMBA! Léo Meindl de fora no corner shot. 83 a 63

4Q: Olivinha rouba, sai na corrida e dá ao seu companheiro de garrafão JP Batista pontuar. 63 a 80

4Q: Robinson aparece para complementar na transição. 61 a 80

4Q: Olivinha desconta para o Flamengo. 59 a 80

OLHA A BOMBA! Jefferson converte sua 6ª bola de tres pontos. 80 a 57

4Q: JP Batista recebe bom passe e deixa a bola escapar

4Q: Rafa Luz vai pra bandeja mas Hetts limpa o aro impedindo a pontuação

4Q: Marcelinho assiste JP Batista, dois pontos. 57 a 77

COMEÇA O PERÍODO FINAL!

FIM DO TERCEIRO QUARTO! Bauru lidera por 22 pontos, 77 a 55 contra o Flamengo

3Q: Alex Garcia bate para dentro e anota. 77 a 55

3Q: Olivinha faz a cesta, sofre falta e converte lance livre. 55 a 75

OLHA A BOMBA! Jefferson acerta de fora. 75 a 52

3Q: Marcelinho dribla o marcador, vai pra bandeja e erra o mais fácil

3Q: Hettsheimeir converte 1/2 lances livres. 72 a 52

3Q: Olivinha pega rebote ofensivo e anota dois pontos. 52 a 71

OLHA A BOMBA! Rafa Luz converte no tiro do perímetro. 50 a 71

3Q: Hettsheimeir anota 2/2 lances livres. 71 a 47

3Q: Meyinsse rodou no garrafão e anota dois pontos. 47 a 69

3Q: Meyinsse acerta 1/2 lances livres e Alex converte o seu da falta técnica. 69 a 45

Partida segue parado com clima tenso e triste em Marília. A briga foi quase generalizada e o torcedor foi expulso de quadrar por incitar a confusão

CONFUSÃO EM MARÍLIA! Fisiterapeuta do Flamengo foi expulso e na saída foi tocado por um torcedor formando um ambiente de briga no ginásio

3Q: Paulinho converte dois pontos recuperando air ball de Jefferson. 68 a 44

3Q: José Neto toma falta técnica por reclamação. O lance livre foi convertido. 66 a 44

3Q: Rafa Luz rouba bola e vai para bandeija. 44 a 65

3Q: Rafael Mineiro reclama muito e toma falta técnica.

3Q: Alex anota dois pontos, sofre falta e converte lance livre. 64 a 42

3Q: Rafa Luz erra bandeija em baixo da cesta

3Q: Alex Garcia pisa na linha e o arbitro indica lateral bola Flamengo

3Q: Rafael Mineiro converte dois pontos. 42 a 61

3Q: Bauru anota 5 pontos consecutivos. 61 a 40

OLHA A BOMBA! Robert Day e Marquinhos no tiro ao pombo. 56 a 40

3Q: Alex no garrafão se dá melhor contra Marquinhos. 53 a 37

3Q: Marquinhos vai bem na infiltração se livrarando de dois marcadores. 37 a 51

3Q: Bola presa anotada pela arbitragem Ao contrário do jogo 3 a bola presa realmente aconteceu

3Q: Ramon vai na infiltração e anota. 35 a 51

OLHA A BOMBA! Ronald Ramon acerta de fora para o Flamengo . 33 a 51

3Q: Rafael Mineiro gira contra Jefferson e erra

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

FIM DO PRIMEIRO TEMPO! Bauru lidera por 21 pontos ao intervalo, 51 a 30

2Q: Robert Day acerta tiro longo para dois pontos. 51 a 30

OLHA A BOMBA! Olivinha acerta do perímetro. 30 a 49

2Q: Robert Day vai a linha outra vez, acertando 2/2. 49 a 27

2Q: Marcelinho Machado tenta o chute de longe e a bola não toca nem no aro

2Q: Robert Day vai a linha de lances livres convertendo 2/2. 47 a 27

OLHA A BOMBA! Rafael Mineiro aparece pro jogo, 27 a 45

2Q: Marcelinho assiste Rafael Mineiro no tiro médio. 24 a 45

2Q: JP Batista erra cesta no garrafão marcado por Jefferson

2Q: Léo Meindl rouba a bola e sai para enterrada. 45 a 22

2Q: Paulinho Boracini infiltra, faz a cesta e sofre falta. No lance livre bônus ele comverte. 43 a 22

2Q: Marquinhos, outra vez, coloca a bola embaixo do braço e infiltra. 22 a 40

OLHA A BOMBA! Marquinhos chamando a responsabilidade anota de fora. 20 a 40

2Q: Murilo no garrafão. 40 a 17

2Q: Marquinhos vai a linha de lances livres, convertendo 2/2. 17 a 38

OLHA A BOMBA! Jefferson anota duas consecutivas no perímetro. 38 a 15

2Q: JP Batista foi servido por Marcelinho Machado no garrafão. 15 a 32

2Q: Jefferson usa a tabela anotando mais dois pontos na área pintada. 32 a 13

2Q: Times amassando o aro nos minutos iniciais. Bauru vai liderando por 17 pontos, 30 a 13

2Q: Hetts anota no garrafão. 30 a 13

2Q: Murilo e Paulinho fazem o pick and roll. O pivô errou a cesta mas ganhou o rebote ofensivo sofrendo falta

2Q: JP Batista anda e a bola volta para Bauru. Segue 28 a 13

COMEÇA O SEGUNDO QUARTO!

FIM DO PRIMEIRO QUARTO! Paschoalotto/Bauru vai liderando por 28 a 13 contra o Flamengo em Marília

OLHA A BOMBA! Hetts fez o impossivel e acertou 2 passos atrás da linha, 28 a 13

1Q: Léo Meindl infiltra bem vindo do lado direito. 25 a 13

1Q: Hettsheimeir gira sobre Rafael Mineiro e converte. Ronald Ramon devolve lá do outro lado. 23 a 13

1Q: Marcelinho anota em média distância, 11 a 21

1Q: Alex Garcia infiltra após driblar Rafa Luz. 21 a 9

1Q: Jefferson ganha rebote ofensivo e anota. 19 a 7

OLHA A BOMBA! Marcelinho converte o corner shot, 7 a 17

1Q: Marcelinho tenta bola para JP Batista e acaba passando muito forte

OLHA A BOMBA! Só vale tiro de fora, 5/5 convertidos pelos donos da casa. 17 a 4

1Q: Marquinhos anota para o Flamengo. 4 a 14

OLHA A BOMBA! Robert Day converta a sua segunda de longe, 4/4 para Bauru. 14 a 2 no placar

OLHA A BOMBA! Bauru perfeito nos tiros longos, o segundo com Jefferson. 11 a 2

1Q: Olivinha no garrafão diminui para o Flamengo e Paulinho Boracini responde. 8 a 2 Bauru

OLHA A BOMBA! Jefferson anota sozinho de longa distância. 6 a 0

1Q: Robert Day de fora acerta a bomba, 3 a 0 Bauru

1Q: Alex tem o seu contestado e também não converte

1Q: Ramon tenta a bola de três e não acerta o arremesso

COMEÇA O JOGO! Flamengo ganha o pula dois e tem a primeira posse

FLAMENGO ESCALADO! Rafa Luz, Ronald Ramon, Marquinhos, Olivinha e Meyinsse

BAURU ESCALADO! Paulinho Boracini, Alex Garcia, Robert Day, Jefferson e Hettsheimeir

Hino Nacional executado, equipes prontas para o Jogo 4 das Finais do NBB em Marília

Confira aqui os detalhes da partida número 1 que aconteceu no dia 21, sábado.

Na partida número 1 da grande decisão deu Flamengo por 83 a 77 em Marília, jogo com mando bauruense, abrindo assim 1 a 0 na série. O time carioca agora manda 2 partidas em casa e se vencer conquista o título da temporada.

A equipe carioca passou pelo Rio Claro nas quartas por 3 a 0 mas sofreu contra o Mogi das Cruzes/Helbor nas semifinais, precisando jogar as 5 partidas da eliminatória e por fim vencendo por 3 a 2. Durante a temporada regular entretanto, o Flamengo perdeu apenas 5 vezes e venceu outras 23 terminando na liderança da tabela.

No caminho até a decisão o Paschoalotto/Bauru eliminou o Pinheiros por 3 a 1 nas quartas de final e o Uniceub/Brasília nas semifinais por sonoros 3 a 0. A campanha de 21 vitórias e 7 derrotas rendeu aos comandos de Demetrius o segundo lugar na classificação ao fim da temporada regular, perdendo apenas para o Flamengo.

Flamengo e Bauru se enfrentaram no jogo de abertura da temporada no ginásio Panela de Pressão em Bauru no longínquo 05/11 e quem se deu melhor foram os donos da casa triunfando por 77 a 73. Ricardo Fischer foi o craque somando 18 pontos, 6 assistências e 20 de eficiência nos 40 minutos de jogo

A maior novidade em 2015/2016 foi a tão pedida volta da decisão em melhor de 5 partidas, ausente desde 2011 por pedido da televisão detentora que pedia partidas únicas para exibir a grande decisão em TV aberta.

Foram 7 campeonatos realizados anteriormente e apenas duas equipes conquistaram o título, UNICEUB/Brasília e Flamengo detém todas as conquistas. São 4 títulos para o rubro-negro, atual tricampeão, enquanto o brasilienses venceram por 3 vezes o maior torneio de basquete do território nacional.

Na oitava edição do torneio foram 15 equipes disputando a divisão principal do basquete brasileiro, entre elas times tradicionais como Franca Basquete, Minas, Paulistano, Flamengo e Brasília, mas também novidades como a segunda franquia no nordeste, Universo/Vitória e volta de uma franquia no sul do país, Caxias do Sul.

Boa tarde, amantes do basquete! Acompanhe agora a partida entre Flamengo x Paschoalotto/Bauru pelo jogo 4 na decisão do Novo Basquete Brasil 2015/2016. A bola sobe às 14h em Bauru, São Paulo.