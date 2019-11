Resultado Final NBA: Cleveland Cavaliers x Golden State Warriors em jogo 3 (120-90)

O Cleveland Cavaliers perdeu mais uma partida para o Golden State Warriors e ainda pela diferença de 33 pontos. E para piorar um de seus principais jogadores, Kevin Love, sofreu uma concussão durante a partida.

Em uma disputa de rebote no jogo 2, Love levou uma cotovelada na cabeça sem querer de Harrison Barnes, dos Warriors. E mesmo se corroendo de dor no chão, voltou a jogar. Mas, no terceiro quarto, o jogador de 27 anos sentiu tontura e outros sintomas de concussão e foi para os vestiários, não voltando mais para a quadra. Love acabou saindo com 21 minutos jogados e cinco pontos e três rebotes feitos.

Após a partida, foi confirmado que Love teve uma concussão. O atleta fez alguns exames do protocolo de concussões da Liga e continua em observação. Apesar da incerteza para o jogo 3, Kevin viajou com o time para a terceira partida da série em Cleveland.

Essa não seria a primeira vez que o jogador ficaria de fora das finais. No ano passado, ele sofreu uma contusão no ombro esquerdo no começo dos playoffs e não pode enfrentar o Golden State na decisão da temporada 2014/2015.

Desta vez, Love ainda tem chances de estar nos próximos jogos e a torcida Cavs fica na expectativa ainda mais agora que os Cavaliers precisam vencer os próximos jogos dos Warriors, que lidera a série em 2 a 0.

Caso queira mudar a história, o Cleveland Cavaliers terá que ralar muito. São sete derrotas seguidas para o rival. O jogo 3 da final acontece nesta quarta-feira, dia 8, agora em Cleveland, Ohio, na Quicken Loans Arena, casa dos Cavaliers. Nos últimos 30 anos, em apenas duas oportunidades o time que saiu perdendo por 2 a 0 nas finais da NBA conseguiu a virada e saiu com o título.



Na sétima final seguida da liga, LeBron James, que flertou com mais um triplo-duplo com 19 pontos, oito rebotes e nove assistências, terá que contar muito mais com seus companheiros. No jogo 2, por 48 minutos Kyrie Irving, Kevin Love e cia só conseguiam pontuar na base de muito esforço e quase nenhuma movimentação de bola.

Love, que deixou o jogo após uma pancada na cabeça e teve o protocolo de concussão aberto, terminou a partida com cinco pontos e três rebotes. Kyrie fez dez pontos. Richard Jefferson, o melhor do banco, teve 12 pontos.

Pela sexta vez seguida na final da NBA, LeBron busca seu terceiro título – primeiro com seu time do coração. De 2011 a 2014, o ala de 31 anos representou o Miami Heat na decisão, conquistando os títulos de 2012 e 2013 e sendo eleito MVP das finais nas duas ocasiões. De volta ao Cleveland em 2015, LeBron viu o título cair diante de seus olhos para os Warriors.

Comparando pontuações, o trio principal do Golden State (Curry, Thompson e Draymond Green) é superior, com média de 66,2 pontos, 18,7 rebotes e 16,2 assistências por partida na atual temporada, enquanto a tríade dos Cavaliers tem média de 60,9 pontos, 20,3 rebotes e 13,9 assistências. Curry é o maior pontuador da NBA, com média de 30,1 por partida.

Na história da NBA, os Warriors possuem quatro títulos (1947 e 1956, 1975 e 2015) sendo os dois primeiros enquanto a franquia ainda era sediada em Philadelphia. Fundado em 1970, os Cavaliers buscam seu primeiro título. Os dois vice-campeonatos da equipe em 2007 e 2015 foram alcançados com o protagonismo de LeBron.

E hoje teremos a tereira decisão da NBA. Cleveland Cavaliers x Golden State Warriors!

Mas não apenas de Warriors vive a NBA. O nível segue sempre alto pois existem outros candidatos ao cobiçado troféu:

Os Cavaliers. Indiscutivelmente favoritos para a Conferência Leste. O retorno do prodígio LeBron James a sua casa por pouco não terminou em festa. As lesões foram determinantes para que o título escapasse entre os dedos. Agora, com um elenco melhorado, tentarão levar Cleveland ao topo pela primeira vez.

Os Spurs. Nunca os coloquem como mortos, pois eles sempre estão por perto. Não existem adjetivos para definir esta geração de jogadores que, ano após ano, seguem fazendo pesar seus status de veteranos. Popovich, cada dia mais imortal, terá a chance de conquistar outro caneco.

Os Bulls. As lesões também foram o fator determinante nesta equipe. O protagonismo de Butler, a saúde de Rose, a produção de Noah e a classe de Gasol estão mais uma vez em quadra. São esses nomes que podem levar Chicago ao céu mais uma vez.

Thunder, Clippers e Rockets. Sempre se destacam, mas sempre parece que falta algo mais. Nesta temporada, teremos os Clippers super reforçados, o Thunder buscando fugir das lesões que estragaram seu ano e os Rockets que buscam converter seus excelentes números em vôos mais altos no playoffs.

A National Basketball Association é a principal liga de basquetebol profissional da América do Norte. Com 30 franquias sendo membras da mesma (29 nos Estados Unidos e 1 no Canadá), a NBA também considerada a principal liga de basquete do mundo.

A liga foi fundada em New York City em 6 de Junho de 1946, como a Basketball Association of America (BAA). A liga adotou o nome de National Basketball Association em 1949 quando se fundiu com a rival National Basketball League (NBL).

A NBA conta atualmente com 30 franquias divididas em duas conferências (Oeste e Leste) e seis divisões (Atlântico, Central, Sudoeste, Sudeste, Noroeste e Pacífico).

CONFERÊNCIA LESTE: Boston Celtics, Brooklyn Nets, New York Knicks, Philadelphia 76ers, Toronto Raptors, Chicago Bulls, Cleveland Cavaliers, Detroit Pistons, Indiana Pacers e Milwaukee Bucks, Atlanta Hawks, Charlotte Hornets, Miami Heat, Orlando Magic e Washington Wizards.

CONFERÊNCIA OESTE: Dallas Mavericks, Houston Rockets, Memphis Grizzlies, New Orleans Pelicans, San Antonio Spurs, Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves, Oklahoma City Thunder, Portland Trail Blazers, Utah Jazz, Golden State Warriors, Los Angeles Clippers, Los Angeles Lakers, Phoenix Suns e Sacramento Kings.

Boa noite, torcedor! Acompanhe agora a partida entre Cleveland Cavaliers x Golden State Warriors no jogo 3 da decisão da NBA 2015/2016.