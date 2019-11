Final NBA: Cleveland Cavaliers x Golden State Warriors no jogo 4 (97-108)

Desejamos um ótimo fim de semana e um grande sábado aos amigos. Nos vemos na próxima. Até lá!

Agora é segunda-feira! Em Oakland, em casa, os Warriors podem ser bi campeões da NBA!

O Golden State Warriors quebra um mando dos Cavaliers e só precisa de uma vitória para levar o Bi da NBA!

FIM DE JOGO!

4ºQ, -0:09 - LeBron erra um passe e praticamente mata o jogo! 97-108.

4ºQ, -0:13 - Klay põe mais dois lances! 97-106!

4ºQ, -0:15 - LeBron novamente crava. 97-104.

4ºQ, -0:21 - Curry com mais dois pontos! Meu amigo, já era! 95-104.

4ºQ, -0:23 - LeBron bota mais dois pontos. 95-102.

4ºQ, -0:30 - Curry sofre falta e mete ambos. 93-102.

4ºQ, -0:32 - Irving com mais dois pontos. 93-100.

4ºQ, -0:43 - Momento das faltas. Klay bate dois e guarda. 91-100.

Situação complicada para o time da casa. Pode rolar título na próxima partida, caso Golden State siga vencendo.

4ºQ, -0:46 - James guarda na bandeja. 91-98.

4ºQ, -0:54 - PONTAAAAÇO DO MVP! Penetrou com dupla marcação, fingiu passe, foi pra bandeja e guardou! 89-98.

4ºQ, -1:12 - LeBron sofre falta e guarda um lance apenas, 89-96.

4ºQ, -2:10 - Irving levando nas costas! 88-96.

4ºQ, -2:42 OLHA A TRETA! Green caiu, LeBron não fez esforço pra sair e ambos discutiram, trocaram empurrões!

4ºQ, -3:22 - MVP!!!! Pra três! 86-96.

4ºQ, -3:34 - Irving garante na bandeja curta. 86-93.

4ºQ, -4:13 - Trabalho de garrafão do time dos Warriors vai deixando o time com liderança confortável nesta reta final!

4ºQ, -5:56 - HARRISON GIANT BARNES! Guardou pra três num momento importante! 84-93.

4ºQ, -6:50 - Curry, na sorte. 84-90.

4ºQ, -7:30 - Irving sofre falta, guarda um lance e cai a vantagem. 84-88.

4ºQ, -8:28 -Lindo fadeaway de Livingston! 83-88.

4ºQ, -9:04 - Iguodala! Meu Deus, que jogo! 83-86.

4ºQ, -10:05 - PRA TRÊS! Curry! 83-84.

4ºQ, -10:25 - JAAAAMES! Ele crava no rebote! 83-81.

4ºQ, -10:43 - Ninguém dá moleza! 81-81.

4ºQ, -11:03 - James virou! 81-79.

4ºQ, -11:35 - Love empata! 79-79.

4ºQ, -12:00 - É agora!

Warriors vira a partida, mas perde a boa vantagem que construiu. Vai para o final com dois de vantagem. 75-79.

Fim de terceiro quarto!

3ºQ, -0:38 - Irving põe de longe! 75-79.

3ºQ, -1:09 - Green um lance e, no rebote, Iguodala craaaaaava! 73-79.

3ºQ, -1:30 - Linda bandeja de costas do Curry! 73-76.

3ºQ, -2:40 - LeBron pega o rebote e crava. 73-74.

3ºQ, -3:06 - Varejão sofre falta e mete dois lances. 71-74.

3ºQ, -3:20 - Partidaça de Irving! 71-72.

3ºQ, -4:08 - THE MVP! Livre, pra virar, pra calar o ginásio! 69-72.

3ºQ, -4:38 - IGUODALA! De três, pra empatar! 69-69.

3ºQ, -5:40 - Thompson no chute curto! 69-66.

3ºQ, -6:33 - DABNÇA, CURRY! Irving entortou Curry e guardou no chute curto! 69-64.

3ºQ, -7:40 - ON FIIRE! Thompson pra três! 65-64.

3ºQ, -7:50 - Jefferson guarda na força! 65-61.

3ºQ, -8:11 - KLAY THOOOMPSON! A diferença já era! 63-61.

3ºQ, -8:47 - Bela deixa de Irving! E Curry guarda de longe! 63-58.

3ºQ, -9:14 - Dois lances dentro de Klay. 61-55.

3ºQ, -9:32 - JAAAMES! Guardou de três! 61-53.

3ºQ, -12:00 - Terceiro quarto!

Destaques da partida:



Cavaliers:

Cestinha: Kyrie Irving, 16 pontos

Passes: LeBron James, 5 assistências

Rebotes: Tristan Thompson, 5 rebotes



Warriors:

Cestinha: Steph Curry, 14 pontos

Passes: Steph Curry, 4 assistências

Rebotes: Draymond Green, 8 rebotes

Jogo muito equilibrado, mas que os rebotes ofensivos do time da casa vão fazendo a diferença.

Fim de primeiro tempo!

2ºQ, -0:34 - TRISTAN THOMPSON! Giro, pra lá, pra cá e caixa! 55-50.

2ºQ, -0:57 - Belo giro de Irving! 53-48.

2ºQ, -1:55 - Contra ataque e JS Smith põe dentro. 51-48.

2ºQ, -2:04 - LeBron gira e põe na bandeja. 48-50.

2ºQ, -2:24 - AAAAAND ONE! Klay sofre falta de Tristan e a bola cai no arremesso! Mais um no lance. 47-48.

2ºQ, -3:12 - IGUODALA! Ele devolve! 47-45.

2ºQ, -3:30 - SÓ LOOOOVE! Da zona morta, pra explodir! 47-42.

2ºQ, -4:00 - Curry deixa um de dois lances. 44-42.

2ºQ, -4:02 - James arranca e deixa na bandeja. 44-41.

2ºQ, -4:33 - LÁ E CÁ! Green e Irving! 42-41.

2ºQ, -5:08 - Falta técnica e um lance para Irving. 40-39.

2ºQ, -5:25 - JR SMITH! Pra três! 39-39.

2ºQ, -6:27 - Green com dois tiros livres. 36-39.

2ºQ, -6:48 - James põe dois lances. 36-37.

2ºQ, -7:06 - QUE BOLAAAAAÇA DO CURRY! No estouro do relógio! 34-37.

2ºQ, -7:48 - Jefferson anota dois lances. 34-34.

2ºQ, -8:28 - Livingston guarda no jumper. 32-34.

2ºQ, -9:07 - Delavedova guarda dois lances livres. 32-32.

2ºQ, -9:54 - LINDO LANCE! Giro de bola, na área do garaffão, trocando passes rápidos e Klay manda de três! 30-32.

2ºQ, -10:19 - Shumppert guarda no jump curto. 30-29.

2ºQ, -12:00 - Vamos com o segundo quarto.

Os ataques trabalham bem, mas as defesas atuam mais forte. Temos uma verdadeira final!

Fim de primeiro quarto!

1ºQ, -0:25 - Dois lances para JR Smith. 28-29.

1ºQ, -1:08 - Ezeli põe na cravada. 26-29.

1ºQ, -1:27 - Love guarda dois lances. 26-27.

1ºQ, -1:40 - TREEEEEEEES! Curry, de longe, na mosca! 24-27.

1ºQ, -2:04 - Thompson crava de um lado e Curry põe na badeja do outro. 24-24.

1ºQ, -3:02 - Shaun Livingston guarda dois lances livres. 22-22.

1ºQ, -3:22 - LOOOVE! Volta e já mete dois pontos. 22-20.

1ºQ, -3:50 -CUUUUUURRY! Foi de longe! 20-20.

1ºQ, -4:03 - James na sua primeira pontuação. 20-17.

1ºQ, -5:01 - AND OOOONE! Agora foi a vez de Irving marcar na bandeja e sofrer a falta. Converte seu lance. 18-17.

1ºQ, -5:50 - Green novamente! 15-17.

1ºQ, -6:03 - AAAAAND ONE! Tristan brigou, marcou sofrendo falta, mas errou o lance extra. 15-15.

1ºQ, -6:21 - Green, na área pintada. 13-15.

1ºQ, -6:44 - LÁ E CÁ! Klay Thompson guarda a primeira pra três! 13-13.

1ºQ, -7:08 - LIVRE, LIVRE, LIVRE! Kyrie, da zona morta, livre, parado, calibrado, guardado pra três! 10-13.

1ºQ, -9:30 - Mais uma vez Thompson na bola curta. 10-10.

1ºQ, -9:44 - BARNES ON FIRE! Guarda pra três! 10-8.

1ºQ, -10:00 - Tristan marca debaixo do aro. 7-8.

1ºQ, -10:12 - Green no gancho guarda dois. 7-6.

1ºQ, -10:38 - JR TRÊS! Da zona morta, pra cesta! 5-6.

1ºQ, -10:58 - Barnes sofre falta e marca seus dois lances. 5-3.

1ºQ, -11:24 - E DUAS GRANADAS PRA TRÊS! Uma de cada lado. 3-3.

1ºQ, -12:00 - COMEÇOU!

Warriors todo de azul com detalhes amarelos.

Cleveland todo de branco, com detalhes vinhos.

É o quarto jogo da final!

Agora, a apresentação do quinteto dos Cavaliers parecia que seria uma guerra!

Apresentação do time de Oakland sem nenhuma motição.

E tivemos o hino à capela! Arrepiante!

Quicken Loans Arena lotada! E teremos o Hino Nacional dos EUA.

Warriors com Steph Curry, Klay Thompson, Andrew Bogut, Draymond Green, Harrison Barnes.

Cleveland com Kyrie Irving, Richard Jefferson, LeBron James, Tristan Thompson, JR Smith.

As escalações são confirmadas. Kevin Love no banco.

Ainda fica a dúvida com relação a Kevin Love. Vai pro jogo? A concussão sofrida no segundo duelo ainda preocupa.

Steph Curry, apagado nessa série final, apareceu mais cedo na quadra e bateu bola sozinho por 15 minutos. Iguodala e Bogut apareceram logo atrás.

É decisão, e como em toda final, o clima é diferente, com envolvimento além da conta de muitas pessoas. Até quem não gosta de basquete para, para acompanhar a partida.

Em uma disputa de rebote no jogo 2, Love levou uma cotovelada na cabeça sem querer de Harrison Barnes, dos Warriors. E mesmo se corroendo de dor no chão, voltou a jogar. Mas, no terceiro quarto, o jogador de 27 anos sentiu tontura e outros sintomas de concussão e foi para os vestiários, não voltando mais para a quadra. Love acabou saindo com 21 minutos jogados e cinco pontos e três rebotes feitos.

Após a partida, foi confirmado que Love teve uma concussão. O atleta fez alguns exames do protocolo de concussões da Liga e continua em observação. Apesar da incerteza para o jogo 4, Kevin viajou com o time para a terceira partida da série em Cleveland. Ele acompanhou seus companheiros do banco.

Caso os Cavaliers empate a série, teremos pelo menos mais dois jogos, um em cada casa.

Após o jogo de logo mais, o confronto retorna para Oakland, casa dos Warriors. Caso o time vença e quebre o mando, pode se sagrar campeão em casa, na segunda-feira..

Caso queira mudar a história, o Cleveland Cavaliers terá que ralar muito. Nos últimos 30 anos, em apenas duas oportunidades o time que saiu perdendo por 2 a 0 nas finais da NBA conseguiu a virada e saiu com o título. Mas a freguesia, que durava sete jogos seguidos com derrotas, acabou após atropelo do time da casa.



É a segunda decisão entre ambos os times e a equipe de Cleveland sofre novamente com contusão. No ano passado, Kyrie Irving foi desfalque por lesão na perna.

Love, que deixou o jogo 3 após uma pancada na cabeça e teve o protocolo de concussão aberto,provavelmente será desfalque novamente para essa partida.

Pela sexta vez seguida na final da NBA, LeBron busca seu terceiro título – primeiro com seu time do coração. De 2011 a 2014, o ala de 31 anos representou o Miami Heat na decisão, conquistando os títulos de 2012 e 2013 e sendo eleito MVP das finais nas duas ocasiões. De volta ao Cleveland em 2015, LeBron viu o título cair diante de seus olhos para os Warriors.

Comparando pontuações, o trio principal do Golden State (Curry, Thompson e Draymond Green) é superior, com média de 66,2 pontos, 18,7 rebotes e 16,2 assistências por partida na atual temporada, enquanto a tríade dos Cavaliers tem média de 60,9 pontos, 20,3 rebotes e 13,9 assistências. Curry é o maior pontuador da NBA, com média de 30,1 por partida.

Na história da NBA, os Warriors possuem quatro títulos (1947 e 1956, 1975 e 2015) sendo os dois primeiros enquanto a franquia ainda era sediada em Philadelphia. Fundado em 1970, os Cavaliers buscam seu primeiro título. Os dois vice-campeonatos da equipe em 2007 e 2015 foram alcançados com o protagonismo de LeBron.

E hoje teremos a quarta decisão da NBA. Cleveland Cavaliers x Golden State Warriors!

Mas não apenas de Warriors vive a NBA. O nível segue sempre alto pois existem outros candidatos ao cobiçado troféu:

Os Cavaliers. Indiscutivelmente favoritos para a Conferência Leste. O retorno do prodígio LeBron James a sua casa por pouco não terminou em festa. As lesões foram determinantes para que o título escapasse entre os dedos. Agora, com um elenco melhorado, tentarão levar Cleveland ao topo pela primeira vez.

Os Spurs. Nunca os coloquem como mortos, pois eles sempre estão por perto. Não existem adjetivos para definir esta geração de jogadores que, ano após ano, seguem fazendo pesar seus status de veteranos. Popovich, cada dia mais imortal, terá a chance de conquistar outro caneco.

Os Bulls. As lesões também foram o fator determinante nesta equipe. O protagonismo de Butler, a saúde de Rose, a produção de Noah e a classe de Gasol estão mais uma vez em quadra. São esses nomes que podem levar Chicago ao céu mais uma vez.

Thunder, Clippers e Rockets. Sempre se destacam, mas sempre parece que falta algo mais. Nesta temporada, teremos os Clippers super reforçados, o Thunder buscando fugir das lesões que estragaram seu ano e os Rockets que buscam converter seus excelentes números em vôos mais altos no playoffs.

A National Basketball Association é a principal liga de basquetebol profissional da América do Norte. Com 30 franquias sendo membras da mesma (29 nos Estados Unidos e 1 no Canadá), a NBA também considerada a principal liga de basquete do mundo.

A liga foi fundada em New York City em 6 de Junho de 1946, como a Basketball Association of America (BAA). A liga adotou o nome de National Basketball Association em 1949 quando se fundiu com a rival National Basketball League (NBL).

A NBA conta atualmente com 30 franquias divididas em duas conferências (Oeste e Leste) e seis divisões (Atlântico, Central, Sudoeste, Sudeste, Noroeste e Pacífico).

CONFERÊNCIA LESTE: Boston Celtics, Brooklyn Nets, New York Knicks, Philadelphia 76ers, Toronto Raptors, Chicago Bulls, Cleveland Cavaliers, Detroit Pistons, Indiana Pacers e Milwaukee Bucks, Atlanta Hawks, Charlotte Hornets, Miami Heat, Orlando Magic e Washington Wizards.

CONFERÊNCIA OESTE: Dallas Mavericks, Houston Rockets, Memphis Grizzlies, New Orleans Pelicans, San Antonio Spurs, Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves, Oklahoma City Thunder, Portland Trail Blazers, Utah Jazz, Golden State Warriors, Los Angeles Clippers, Los Angeles Lakers, Phoenix Suns e Sacramento Kings.

Boa noite, torcedor! Acompanhe agora a partida entre Cleveland Cavaliers x Golden State Warriors no jogo 4 da decisão da NBA 2015/2016.