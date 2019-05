Westbrook e Harden anunciam que não participarão da Olimpíada no Rio e desfalcam os EUA

Os Estados Unidos têm mais dois desfalques para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. O armador Russell Westbrook e o ala-armador James Harden anunciaram que não participarão dos jogos na cidade maravilhosa. Um dos motivos é a zika virus, doença que tem assustado alguns atletas.

Primeiro foi Pau Gasol, ala-pivô da Espanha que anunciou que não participaria dos Jogos Olímpicos por conta da doença que afeta o Rio de Janeiro. Agora, foi a vez de Russell Westbrook seguir o mesmo rumo do atleta do Chicago Bulls. Na semana passada, Andre Iguodala teria declarado que não queria participar dos jogos pelo mesmo motivo, mas foi negado Jerry Coangelo, da federação de basquete norte-americana. O ala do Golden State Warriors anunciará sua decisão após as finais da NBA.

James Harden, ala-armador do Houston Rockets, quer aproveitar as férias para descansar e passar mais tempo com a família. Apesar de ser um dos cestinhas da temporada, Harden esteve longe de apresentar suas atuações da temporada 2014/15, onde brigou pelo MVP (Jogador Mais Valioso) com Stephen Curry e LeBron James.

Harden foi medalhista de ouro nas Olimpíadas de Londres em 2012 e foi o capitão da seleção dos Estados Unios no Mundial de 2014, também conquistando o ouro. Nesta temporada da NBA, o ala-armador do Houston Rockets liderou a equipe em pontos (26,6 por jogo) e assistências (7,6 por jogo).

Agora, Westbrook e Harden se juntam a uma longa lista de desfalques, juntos de Stephen Curry, Chris Paul, John Wall, Anthony Davis, Blake Griffin e LaMarcus Aldridge. As Olimpíadas começam em julho e a convocação final sairá após as finais da NBA.