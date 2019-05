Noah acerta com New York Knicks por quatro temporadas e US$ 72 milhões

Após anunciarem Derrick Rose, o New York Knicks acertou com outra estrela do Chicago Bulls na manhã deste sábado (2). Trata-se do pivô Joakim Noah, que assinou contrato por quatro temporadas no valor de US$ 72 milhões.

O acerto entre os Knicks e Noah já era esperado. Na tarde da última sexta-feira (1), o jogador postou uma foto em seu Instagram com um boné dos Knicks, praticamente anunciando o acerto com a franquia.

Nascido em Nova York, Noah defendeu apenas o Chicago Bulls desde que entrou na NBA, em 2007. O pivô viveu uma boa fase nos Bulls, mas nas últimas temporadas sofreu com lesões. Com problema no ombro, Noah teve médias de 4.3 pontos, 8.8 rebotes e 3.8 assistências na temporada 2015/16.

Aos 31 anos, participou de apenas 29 jogos em sua última campanha em Chicago. Em Nova York, jogará em sua cidade natal e irá reencontrar um velho amigo dos Bulls, Derrick Rose, um dos responsáveis por levar Noah para os Knicks.

Os Knicks continuam de olho no mercado em busca de melhorar a equipe e retornar para os playoffs. Além de Rose e Noah, a franquia ainda conta com Carmelo Anthony -- principal jogador da equipe -- e o bom calouro Kristaps Porzingis, que surpreendeu na última temporada.