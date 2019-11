Guia VAVEL da NBA 2016/2017

O espetáculo está de volta. Junto a ele, as madrugadas acordado, as noites de sofá e televisão, as camisetas sem manga para disfrutar da partida. Senhoras e senhores, está de volta a NBA! A melhor liga de basquete do mundo inicia sua temporada 2016/2017, que irá de outubro de 2016 a julho de 2017.

A cesta está posicionada e todos querem acertá-la. Mesmo sem o título da temporada anterior, Golden State Warriors é o grande favorito e time a ser batido. E não é para menos. Além de contar com os all-stars Stephen Curry e Klay Thompson, os mandantes da Oracle Arena chocaram o mundo o contratar a também estrela Kevin Durant. Virou apelação!

Mas não apenas de Warriors vive a NBA. O nível segue sempre alto pois existem outros candidatos ao cobiçado troféu:

- Os Cavaliers. Indiscutivelmente favoritos para a Conferência Leste. O retorno do prodígio LeBron James a sua casa terminou com o título da temporada 2015/2016. Kyre Irving está em sua melhor forma e Kevin Love quer mostrar que também pode ser grande. Agora, com um elenco melhorado, tem a missão de manter o caneco em Cleveland.

- Os Spurs. Nunca os coloquem como mortos, pois eles sempre estão por perto. Não existem adjetivos para definir esta geração de jogadores que, ano após ano, seguem fazendo pesar seus status de veteranos. Popovich, cada dia mais imortal, terá a chance de conquistar outro caneco. O experiente Pau Gasol é o grande reforço da vez.​​

Também será uma temporada diferente. Ou estranha, assim pode se dizer. Ícones do basquete mundial e lendas da NBA, não teremos as presenças de Kobe Bryant, do Los Angeles Lakers, e Tim Duncan, do San Antonio Spurs, em quadra nesta temporada. A aposentadoria dos dois mitos encerrou um ciclo no esporte.

