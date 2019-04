Uniceub/Brasília domina líder Flamengo e vence clássico em casa

O maior clássico do Novo Basquete Brasil (NBB) entre Uniceub/Brasília e Flamengo foi realizado neste sábado (14) no ginásio Nilson Nelson na capital federal. Ao fim dos 40 minutos, deu Brasília. A equipe da casa dominou amplamente a partida vencida por 95 a 83.

Assumindo a liderança por pontos, o Uniceub/Brasília, chegou a sua 11ª vitória na competição e perdeu apenas 3 vezes até aqui na temporada 2016/2017. A equipe agora vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Vasco da Gama na quinta-feira(19) às 20h15 em São Januário.

A liderança em aproveitamento ainda pertence ao Flamengo por ter jogado uma partida a menos. São 11 vitórias no campeonato e agora sua segunda derrota nos 13 jogos disputados. Na próxima rodada será cumprido o jogo atrasado contra o Helbor/Mogi das Cruzes no dia 17 (terça-feira) às 19h30 no Ginásio Professor Hugo Ramos em Mogi.

Brasília vai bem no aproveitamento próximo à cesta e abre vantagem

O começo do clássico foi muito estudado, precisando as equipes de quase dois minutos corridos para abrirem o placar. Brasília acabou sendo mais letal e converteu 68% dos arremessos para dois pontos, usando bastante o garrafão. Pela área pintada foi onde o rubro-negro também pontuou melhor, acabando com 62% dos chutes caindo na cesta. Pilar com 6 pontos e Marquinhos somando 11, foram os destaques no período vencido pelo time de lobos por 25 a 21.

Os chutes longos aumentaram mas as equipes somaram juntas 4/15, permanecendo os arremessos mais próximos da cesta como diferencial no jogo. Não satisfeito com o desempenho do Flamengo, José Neto pediu tempo quando o Uniceub marcou sete pontos consecutivos e abriu seis pontos vencendo por 36 a 30 na metade do período.

Jefferson que assumiu a condição de armador no lugar de Fúlvio, machucado, foi muito bem conduzindo o jogo e anotou 9 pontos nos 10 minutos que esteve em quadra ajudando a colocar nove de frente ao intervalo, 46 a 37.

Time de Lobos marca 30 pontos no terceiro período e consolida vitória

No quarto onde Lucas Mariano brilhou anotando 10 dos 30 pontos, o aproveitamento que já era absurdo no ataque subiu ainda mais atingindo 84%. Pelo Flamengo, Marquinhos era a única arma ofensiva que respondia ao jogo, tendo também anotado 10 pontos na volta do intervalo. O jogo coletivo era o maior destaque no Brasília, 7 assistências, que colocou treze pontos de frente antes do período final. 76 a 63

Precisando reagir, o Flamengo venceu o quarto derradeiro por 20 a 19 mas não o suficiente para encostar na equipe rival. JP Batista e Lucas Mariano travaram batalha no garrafão onde o rubro-negro se saiu melhor, anotando 8 pontos. A vantagem chegou a atingir dezessete pontos no auge porém caiu a doze no fim do jogo.