Orlando Magic vence Phoenix Suns no duelo de desesperados da NBA

No final da noite desta sexta-feira (17), às 23h, o Orlando Magic foi até a Arena Talking Stick Resort e conseguiu a vitória em cima do Phoenix Suns por 109 a 103. Com expressivas atuações de Fournier com 25 pontos, Gordon 17 pontos, Payton 10 pontos e 11 assistências e Vucevic 18 pontos e 17 rebotes, o Magic fez ótima partida em geral e não permitiu a vitória dos donos da casa. TJ Warren com 26 pontos e Tyler Ulis com 19 pontos e 8 assistências foram os maiores destaques do Suns na partida.

Com situação muito semelhante na temporada, as duas equipes estão na 14ª colocação de suas respectivas conferências, Magic pelo Leste e Suns pelo Oeste. O Magic vinha de derrotas para Kings e Warriors, enquanto o Suns também vinha de derrota para o Kings. Com a vitória desta sexta-feira, o Magic chegou a 25 vitórias em 70 partidas, já o Suns continua com 22 vitórias em 69 partidas.

Depois da partida entre as duas equipes, o Suns é o próximo a voltar às quadras, pois vai jogar no domingo (19), às 17h30, contra o Detroit Pistons. Já o Magic só volta a jogar na segunda-feira (20), quando recebe o Philadelphia 76ers em casa, às 20h.

Em primeiro tempo equilibrado, Magic vai para o intervalo com vantagem

Com grandes lances do Magic no primeiro período, principalmente com as enterradas de Aaron Gordon, a equipe da casa não conseguiu segurar os visitantes e foram para o segundo quarto perdendo pelo placar de 30 a 22.

No segundo período o Suns jogou melhor e com Tyler Ulis fazendo grande partida, diminuiu a vantagem dos visitantes. Os dois times foram para o intervalo com o placar de 60 a 58 para o Magic. Aaron Gordon e Evan Fournier, do Magic, com 11 pontos e Tyler Ulis, do Suns, com 14 pontos e 6 assistências, foram os destaques do primeiro tempo.

Equilíbrio da partida continua e Orlando Magic confirma a vitória

Com um pouco menos de pontos do que nos dois primeiros períodos, Magic e Suns fizeram mais um quarto bastante equilibrado. Os donos da casa conseguiram virar a partida e terminar o terceiro período com um ponto na frente dos visitantes, 85 a 84 para o Suns.

Já no último período de jogo, o Magic voltou a jogar melhor e passou a frente no placar de novo. O Suns não conseguiu segurar o resultado e com um período muito abaixo onde marcou só 18 pontos, acabou perdendo de 109 a 103 para a equipe de Orlando.

Destaques da partida:

Phoenix Suns

TJ Warren: 26 pontos e 5 rebotes

Tyler Ulis: 19 pontos, 8 assistências e 4 rebotes

Marquese Chriss: 13 pontos e 8 rebotes

Orlando Magic

Evan Fournier: 25 pontos e 3 rebotes

Nikola Vucevic: 18 pontos e 17 assistências

Aaron Gordon: 17 pontos

Elfrid Payton: 10 pontos, 11 assistências e 4 rebotes