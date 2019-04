No Jogos das Estrelas, NBB Mundo vence NBB Brasil em dia de gala para o basquete nacional

O jogo das estrelas da NBB ocorreu nesse domingo (19), no Ginásio do Ibirapuera e contou com diversos torneios como o torneio de enterradas, desafio de habilidades e o torneio de três pontos. O jogo também contou com a tradicional partida do NBB Brasil x NBB Mundo e o jogo das celebridades que contou com o time de Ivan Moré contra o time de Alex Escobar.

A torcida compareceu em peso e lotou as arquibancadas do ginásio do Ibirapuera para acompanhar o evento. O primeiro torneio a ser disputado foi o desafio de habilidades, seguido do torneio de três pontos, torneio de enterradas, jogo das celebridades e NBB Brasil x NBB Mundo.

Desafio de habilidades

Esse desafio é disputado por 13 atletas que participam de uma eliminatória, os oito melhores vão pra disputa final. Os finalistas foram: Betinho, Palácios, Cafferatta, Fúlvio, Georginho, Davi Rossetto, Tyrone e Dawkins.

Após disputas em duplas, se classificaram Palácios, Fúlvio, Davi Rossetto e Tyrone e após classificados disputaram outra vez em duplas, dessa vez Tyrone enfrentou Davi Rossetto e Palácios enfrentou Fúlvio, quem levou a melhor: Tyrone e Palácios que disputaram a final.

Enquanto o americano e o argentino se preparavam para a disputa, Fabiana Murer e Thiago Braz, atletas do salto com vara, tentaram a disputa e agitaram a torcida.

Na final: Tyrone se consagrou campeão.

Torneio de três pontos

Nesse desafio participaram David Jackson, Jefferson, Marquinhos, Shamell. Deryk Ramos e o atual campeão Duda Machado. Pra final dessa modalidade se classificaram: Marquinhos, ala do Flamengo e Jefferson, ala/pivô do Bauru. Jefferson, levou a melhor e marcou 19 pontos contra quatro do adversário Marquinhos e terminou com o título dos três pontos.

Torneio de enterradas

No torneio de enterradas participaram: Gui Deodato, Danilo Siqueira, Bennett e o atual campeão Mogi. Quem levou a melhor e foi escolhido pelo time de jurados presentes como a melhor enterrada, foi o canadense Anthony Bennett.

Jogo das celebridades

O jogo das celebridades contou com o time de Ivan Moré enfrentando o time de Alex Escobar, e contou com atletas de outras modalidades como Thiago Braz do salto com vara, ex-atletas de basquete, como Janeth Arcain, Youtubers e músicos.

A partida foi amistosa e terminou com a vitória do time de Alex Escobar por 26 pontos contra 23 do time de Moré. O prêmio de melhor jogador da partida ficou com o ex-atleta de basquete Danilo.

NBB Brasil x NBB Mundo

Essa disputa era a mais esperada na manhã deste domingo, com atletas estrangeiros disputavam com atletas brasileiros.

Primeiro quarto

A partida começou bem disputada pelos dois times, o NBB Mundo abriu vantagem de 11 pontos logo nos primeiros dois minutos de partida. Faltando quatro minutos para o fim do primeiro quarto, o basquete Brasil diminuiu o placar, ficando 15 a 18, segundos depois, encostou no placar e diminuiu a diferença para um ponto e logo em seguida, virou o placar com um arremesso de três pontos, assim o placar ficou 20 a 18.

O Brasil pareceu gostar do jogo e embalou, seguiu abrindo vantagem, mas o NBB Mundo contou com todas as estrelas presentes e diminuiu o placar, encostando novamente no Brasil. Apesar dos brasileiros abrirem a vantagem, em determinado momento o NBB Mundo virou outra vez e terminou o primeiro quarto com a vantagem de 31 a 24.

Segundo quarto

No início do segundo quarto, o NBB Mundo ficava a maior parte do tempo na frente do placar, com três minutos do segundo quarto, estava 37 a 32, ou seja cinco pontos na frente dos adversários.

Faltando 7 minutos para o fim, a partida foi paralisada para homenagear ex-jogadores de basquete.

Ao voltar a partida, o NBB Mundo abriu vantagem de 11 pontos e ai o técnico do Brasil teve que parar a partida. Apesar dessa parada técnica, a vantagem prosseguiu em 45 a 34.

Com 2:17 para o fim do segundo quarto, a vantagem era de 12 pontos para o Mundo: 40 a 52. O fim dessa etapa terminou com o placar de 58 a 51 para os estrangeiros.

No intervalo de partida, a banda Jota Quest que veio animar a torcida, cantando três dos seus maiores sucessos. A festa estava completa

Terceiro quarto

Após o show de Jota Quest a partida voltou em seu terceiro quarto, mas a vantagem seguia a mesma. NBB Mundo na frente por 64 a 70. Faltando quatro minutos para o fim, mais paralisação para homenagens.

O time dos estrangeiros parecia estar mais tranquilo por estar na frente do placar, mas após a paralisação da homenagem, o NBB Brasil conseguiu empatar o placar em 70 a 70, mas o empate não durou muito, já que Shamell arriscou na cesta de três pontos logo em seguida e abriu vantagem novamente.

No tiro livre para o NBB Brasil, Davi Rossetto errou os dois lances, desperdiçando a chance de encostar no placar.

Quem não desperdiçou foi o NBB Mundo que logo já abria vantagem de sete pontos novamente, o jogo estava assim, quando os brasileiros empatavam, logo os estrangeiros abriam vantagem novamente. O terceiro quarto terminou com o Mundo dez pontos na vantagem, 88 a 78.

Quarto quarto

Os últimos dez minutos de partida, começou com o Brasil tentando diminuir a vantagem, o placar marcou 84 a 88, mas o canadense Benedett logo marcou mais dois para conta dos estrangeiros. Os brasileiros não se abalaram e seguiram, logo a partida estava 88 a 90.

Após um lance livre, Georginho diminuiu ainda mais, 89 a 90. Em um lance de três pontos de Fúlvio, os brasileiros conseguiram a virada, mas o NBB Mundo ainda seguia encostado, estava 92 a 91.

Em lances seguidos De Paula marcou uma cesta de três pontos para o lado dos brasileiros, após Jackson marcou três pontos para os estrangeiros 95 a 95. Ao final o placar terminou 108 a 96 para o NBB Mundo.