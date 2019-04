Splash Brothers brilham e Golden State Warriors atropela Oklahoma City Thunder

Nesta noite de segunda-feira (20), o Oklahoma City Thunder recebeu o Golden State Warriors e perdeu com placar esmagador dos visitantes. A partida foi no Chesapeake Energy Arena, às 21h. Com uma brilhando atuação dos Splash Brothers que combinaram para pontos 57, a equipe dos Warriors venceu pelo placar de 111 a 95. Russell Westbrook, um dos grandes favoritos para ganhar o prêmio de MVP, chegou perto de mais um triple-double na temporada, mas não conseguiu impedir a derrota do OKC.

Klay Thompson com 34 pontos e Stephen Curry com 23 pontos, 6 assistências e 4 rebotes foram os destaques do Warriors. Russell Westbrook com 15 pontos, 7 assistências e 8 rebotes, foi o destaque do Thunder, junto com Victor Oladipo que anotou 17 pontos, 5 assistências e 6 rebotes.

Líder da conferência Oeste e também líder geral da liga, os Warriors chegaram hoje a quarta vitória seguida e agora somam 56 vitórias em 70 partidas disputadas na temporada atual. O Thunder que vinha de cinco vitórias seguidas e já estava na 6ª posição na conferência Oeste, teve sua derrota de número 30 na temporada. A equipe de Oklahoma agora soma 40 vitórias e 30 derrotas na competição.

A próxima partida do Golden State Warriors já será amanhã, na terça-feira (21), às 21h30, quando irá enfrentar fora de casa o Dallas Mavericks, na Arena America Airlines Center. Já o Oklahoma City Thunder de Westbrook vai jogar de novo em casa, mas dessa vez para enfrentar o Phildelphia 76ers, em partida que acontecerá na quarta-feira (22), às 21h, no Chesapeake Energy Arena.

Warriors leva a melhor em primeiro período e mantém bom ritmo até o intervalo

Em primeiro período bastante disputado, Thunder começa na frente, mas Stephen Curry deixa tudo igual e vira a partida com três bolas de três pontos já no primeiro quarto. Com um jogo equilibrado, o placar do primeiro quarto fica em 25 a 22 para os Warriors. Stephen Curry com 11 pontos e 3 rebotes foi o líder dos Warriors e principal destaque da partida neste início.

Com um segundo período muito superior dos Warriors, a equipe visitante dominou o Thunder e conseguiu abrir boa vantagem para o intervalo. A equipe de Westbrook e companhia pouco puderam fazer para segurar o forte ataque do Golden State. Com o placar de 59 a 39, os Warriors foram para o intervalo vencendo por 20 pontos. Destaques para Klay Thompson com 18 pontos e 5 rebotes e Stephen Curry com 17 pontos e 4 rebotes.

Warriors doutrina o Thunder e transforma o placar em surra

Com um terceiro período muito bom de Klay Thompson e Stephen Curry, os Warriors continuaram com bom ritmo e foram ampliando cada vez mais a sua vantagem sobre o Thunder no placar. Os visitantes terminaram o terceiro período vencendo por 26 pontos. Com o placar de 92 a 66, os Warriors tiveram Thompson com 32 pontos e Curry com 23 pontos e 6 assistências como maiores destaques no período.

Entrando para o último período praticamente com a partida ganha, o Warriors só precisou controlar o resultado. Com uma diferença bastante grande, os técnicos já resolveram poupar um pouco os seus principais jogadores e deram mais tempo de quadra para os reservas. Os Warriors terminaram a partida vencendo pelo placar de 111 a 95. Com 34 pontos para Klay Thompson e 23 pontos para Stephen Curry, os Splash Brother combinaram para 57 pontos e lideraram a vitória dos Warriors sobre o OKC.

Destaques da partida:

Oklahoma City Thunder

Russel Westbrook: 15 pontos, 7 assistências e 8 rebotes

Victor Oladipo: 17 pontos, 5 assistências e 6 rebotes

Enes Kanter: 15 pontos e 10 rebotes

Golden State Warriors

Klay Thompson: 34 pontos, 6 rebotes e 2 assistências

Stephen Curry: 23 pontos, 6 assistências e 4 rebotes

JaVale McGee: 10 pontos, 5 rebotes e 4 tocos