Veterano Pau Gasol assina por mais três anos com San Antonio Spurs

Nesta sexta-feira (21), o pivô Pau Gasol assinou um contrato de três anos com o San Antonio Spurs, equipe em que jogou a última temporada. Com isso, o espanhol garantiu permanência na franquia texana até 2020, mas deve ser utilizado na segunda unidade, vindo do banco.

No contrato anterior, o jogador teria a opção de aceitar US$ 16.2 milhões (cerca R$ 50,8 milhões) para jogar também a temporada de 2017-18 pelos Spurs, mas rejeitou a possibilidade. Dessa forma, virou agente livre e abriu espaço na folha salarial, permitindo que atletas como Rudy Gay e Joffrey Lauvergne assinassem com a equipe.

Agora, Gasol retorna por mais três anos no time da Conferência Oeste, com salários não divulgados. Ele teve as piores médias da carreira na última temporada, conseguindo 12.4 pontos, 7.8 rebotes e 1.1 toco em 25.4 minutos por partida, mas tem melhorado nos arremessos de longa distância e foi peça importante do banco dos Spurs.

Além do veterano Gasol, o argentino Manu Ginóbili desistiu da aposentadoria e jogará sua 16ª temporada na NBA pelos Spurs. Os dois juntos são responsáveis por 20 pontos por partida, e, apesar da idade, podem auxiliar no desenvolvimento de jovens como Dejounte Murray e Davis Bertans.