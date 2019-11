Sem espaço na NBA, Marcelinho Huertas retorna a clube espanhol

Nesta terça-feira (25), o armador Marcelinho Huertas foi anunciado em sua nova equipe: o Baskonia, da Espanha. O brasileiro jogou na NBA entre 2015 e 2017 pelo Los Angeles Lakers, quando foi trocado para o Houston Rockets - por não ter jogado nenhuma partida lá, foi dispensado e partiu para a Europa.

Huertas assinou um contrato de dois anos com o clube espanhol, e seu salário não foi divulgado. O acordo marca o retorno do brasileiro ao Baskonia, em que jogou entre 2009 e 2011 e chegou a ser campeão da Liga Espanhola de Basquete.

O anúncio foi feito pelas redes sociais do time, com uma foto dele com a camisa da equipe. Depois, divulgaram um vídeo com alguns lances do armador na temporada de 2010-11. Veja:

Em tradução livre, a conta no Twitter diz: "Lembra-se da grande temporada 2010-11 em que Huertas foi eleito no Melhor Quinteto da Liga Espanhola?"

Sem espaço na NBA, Marcelinho também recebeu propostas do Unicaja Málaga, como informou o jornal Sport, mas não houve avanço nas negociações. Na última temporada, ele teve médias de 2.7 pontos e 2.3 assistências em 10.3 minutos por jogo.

Na carreira, o jogador ganhou duas medalhas de ouro com a seleção brasileira de basquete nas edições de 2005 e 2009 da Copa América, uma no Campeonato Sul-Americano de 2006 e uma também nos Jogos Pan-Americanos de 2007. Além disso, foi campeão da Liga Espanhola três vezes (uma pelo Baskonia e duas pelo Barcelona) e uma vez da Copa do Rei (também pela equipe catalã).