Derrick Rose assina com Cavaliers pelo valor mínimo

Nesta semana, o Cleveland Cavaliers oficializou a assinatura do armador Derrick Rose, que estava no New York Knicks. O jogador participou de uma reunião com a franquia na segunda-feira (24) e aceitou um contrato de um ano. Com isso, todos os MVPs da NBA entre 2009 e 2016 estão no elenco dos Cavs ou nos Warriors.

Rose aceitou receber um salário de US$ 2.1 milhões (cerca de R$ 6.6 milhões), o valor mínimo disponível para um veterano. O anúncio foi feito pelas redes sociais dos Cavs, como em postagens do Twitter dando-lhe as boas vindas. Veja:

O armador havia se tornado agente livre há algum tempo, mas demorou para receber uma proposta efetiva. Com um grande histórico de lesões, Rose não conseguiu disputar mais de 66 partidas desde a temporada de 2010-11, quando ainda era jogador do Chicago Bulls.

A imprensa estadunidense tem noticiado que Kyrie Irving, atual jogador dos Cavs, pediu para ser trocado para um time onde pudesse ser o principal atleta. Com isso, Derrick deve se tornar o titular caso a troca realmente ocorra.

Rose deu entrevista e falou sobre a nova equipe, se mostrando ansioso e otimista em relação à próxima temporada ao lado dos campeões da liga em 2016.

"Eu tenho o propósito de jogar para vencer. Fazer parte desse grupo que também segue tal ideia e jogar pelos Cavaliers são as únicas coisas que importam para mim. Estou muito feliz por estar em Cleveland e ansioso para começar a trabalhar", disse.

A chegada de Rose aos Cavs foi muito repercutida por fãs na internet, e a estrela LeBron James postou uma mensagem de recepção ao novo companheiro. Veja:

Let's Rock G!! — LeBron James (@KingJames) 24 de julho de 2017

Derrick Rose fez a melhor temporada de sua carreira em 2010-11, quando foi o melhor jogador da liga jogando pelo Chicago Bulls. No último ano, disputou 64 partidas e teve médias de 18 pontos, 3.8 rebotes e 4.4 assistências por jogo.