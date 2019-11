Guia VAVEL NBA 2017/18

A NBA está de volta e a temporada 2017/18 da maior liga de basquete do mundo vai começar na próxima terça-feira (17). Com o calendário mais leve, novidades nos uniformes e nas equipes com transferências que agitaram o mercado, e a mudança até no fim de semana das estrelas, a liga norte-americana promete muitas emoções.

Atual campeão, o Golden State Warriors manteve seu elenco e continua como o grande favorito ao título da NBA. Apesar do favoritismo, outras franquias ameaçam a franquia da Califórnia. O Cleveland Cavaliers manteve a base e se reforçou, assim como o Boston Celtics, Oklahoma City Thunder e Houston Rockets.

Thunder, Rockets e Timberwolves agitam mercado, ameaçam Warriors e Conferência Oeste fica mais forte

O mercado de transferências da NBA trouxe muitas novidades para os fãs de basquete. Equipes como o Oklahoma City Thunder, Houston Rockets e Minnesota Timberwolves se reforçaram o suficiente para conseguir competir com o Golden State Warriors e ameaçar o reinado do atual campeão.

Além de renovar com o MVP Russell Westbrook, o Thunder contratou Paul George e Carmelo Anthony, e ainda manteve a base da equipe da temporada anterior. Já os Rockets, que já contam com James Harden, se reforçaram com o armador Chris Paul.

Paul George (13), Russell Westbrook (0) e Carmelo Anthony (7) prometem fazer o Thunder brigar por vaga nas finais (Foto: Divulgação/NBA)

Por sua vez, o Minnesota Timberwolves trouxe Jimmy Butler para ser a grande estrela da equipe que já contava com Karl-Anthony Towns. Além dele, ainda contratou Jeff Teague e Jamal Crawford, deixando o elenco mais encorpado.

Com todos esses reforços, a Conferência Oeste - que já conta com o atual campeão Golden State Warriors e o ótimo time do San Antonio Spurs - ficou mais forte e competitiva, prometendo fortes emoções para os playoffs. Além desses super-times, ainda vale destacar equipes como o Utah Jazz, Portland Trail Blazers e New Orleans Pelicans que devem brigar por uma vaga na pós-temporada.

Cavaliers e Celtics se reforçam e continuam como favoritos; Sixers renasce

Não apenas as equipes da Conferência Oeste se reforçaram. Finalista nos últimos três anos, o Cleveland Cavaliers também se reforçou. Apesar de perderem Kyrie Irving, contrataram Isaiah Thomas, Derrick Rose e Jae Crowder, deixando o elenco mais encorpado.

Já o Boston Celtics, enfim, conseguiu se reforçar com grandes estrelas aproveitando o mercado de agentes livres. Embora tenham perdido Avery Bradley, se reforçaram com Kyrie Irving e Gordon Hayward, que juntos com o pivô Al Horford e o treinador Brad Stevens prometem levar a franquia de Massachusetts de volta às finais da liga.

Com a queda de competitividade na Conferência Leste, abriu espaço para franquias em reformulação tentarem vaga nos playoffs. É o caso do Philadelphia 76ers. Liderados por Joel Embiid, os Sixers se reforçaram com a primeira escolha do draft, Markelle Fultz, e trouxeram J.J. Redick, além de manter Ben Simmons e Dario Saric. A falta de experiência pode ser fator contra ao longo do campeonato, mas a expectativa é de vaga na pós-temporada.

Nova geração promete

Sempre existiu muita expectativa em relação ao desempenho dos escolhidos no draft, mas há algum tempo a NBA vem colecionando grandes promessas, algumas que deixaram a desejar e outras que ainda não desenvolveram tudo o que se esperava.

O draft de 2017 reuniu muitos talentos que prometem ser grandes estrelas no futuro, casos de Lonzo Ball que foi escolhido pelo Los Angeles Lakers, e de Markelle Fultz que foi selecionado pelo Philadelphia 76ers. Ambos, logo no primeiro ano de liga, carregam nas costas o peso de levar suas respectivas franquias de volta aos playoffs.

Apesar de ter sido escolhido pelo Philadelphia 76ers no draft de 2016, o ala Ben Simmons estreará na NBA apenas nesta temporada. Junto de Jayson Tatum, D'Aaron Fox e Josh Jackson, outras principais escolhas deste ano, a briga pelo "Rookie of the Year" promete ser boa.

Mudanças no All-Star Game

Com a Conferência Leste mais fraca e perdendo as grandes estrelas para a Conferência Oeste, a NBA fez mudanças no All-Star Game e deu fim ao confronto entre as estrelas das conferências. O motivo da liga é tentar recuperar o prestígio e competição do evento.

+ Novo All-Star Game: NBA muda formato e acaba com duelo entre Leste e Oeste

A eleição dos 24 participantes continua da mesma forma, através do voto popular, da mídia e dos próprios atletas. A diferença é que, agora, os jogadores mais votados de cada conferência serão os capitães e, de forma alternada, vão montar suas equipes, podendo escolher jogadores da conferência rival. Os titulares terão de ser os dez eleitos pelo colegiado de fãs, jornalistas e jogadores.

Novos uniformes com patrocinadores

Uma das grandes novidades da temporada 2017/18 da NBA está nos uniformes. Com o fim do contrato da liga com a Adidas, a nova fornecedora de material esportivo é a Nike, que fez algumas leves alterações nas mangas e golas das camisas.

+ Lakers acerta segundo maior contrato de patrocínio e NBA terá 16 equipes com marca na camisa

Além da Nike tornar-se a fornecedora de material esportivo, outra novidade nas camisas é que pela primeira vez as franquias poderão estampar patrocinadores. Mais da metade das equipes vão estampar patrocínios. O Golden State Warriors e o Los Angeles Lakers fizeram os acordos mais lucrativos.

Confira abaixo o exemplo do novo modelo:

Uniforme local Uniforme visitante Uniforme alternativo

Projeção da redação

Redator Campeão MVP Melhor Calouro Melhor Defensor Melhor Treinador Rodrigo da Costa Warriors Harden Lonzo Ball Kawhi Leonard Billy Donovan Gera Lobo Warriors Harden Ben Simmons Rudy Gobert Brad Stevens Marcello Neves Warriors Durant Jayson Tatum Klay Thompson Steve Kerr Renato Kubaszewski Warriors Durant Lonzo Ball Kawhi Leonard Steve Kerr Pedro Henrique Warriors Durant Lonzo Ball Kawhi Leonard Brad Stevens Rafael Lisboa Warriors Durant Lonzo Ball Kawhi Leonard Billy Donovan Lucas Sette Warriors Durant Josh Jackson Kawhi Leonard Billy Donovan

Clique no escudo da equipe e confira o guia:

Conferência Leste:

Conferência Oeste