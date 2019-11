Negociado com Cavaliers, Larry Nance Jr retorna à cidade natal e jogará no time que pai fez história

O deadline da NBA movimenta o meio de temporada do melhor basquete do mundo. Desta vez, o Cleveland Cavaliers foi o principal nome da janela de transferências e fez uma completa reformulação no seu time. O principal destaque ficou pela ida de Isaiah Thomas para Los Angeles Lakers e o retorno da família Nance à Ohio.

Larry Nance Jr. é filho de Larry Nance Sr., um dos maiores jogadores da história da equipe. O camisa 22 atuou por sete anos em Cleveland e foi selecionado para o all-star game em três oportunidades. Além disso, Nance Sr. também chegou a ganhar o torneio de enterradas e terminou sua carreira tendo seu número aposentado no teto da Quicken Loans Arena.

Foto: Andrew D. Bernstein/Getty Images

Pai e filho possuem diversos pontos em comum. O primeiro deles é a posição já que ambos atuam de ala-pivô, a famosa posição quatro. Outro ponto em comum está no estilo de jogo já que tanto o pai quanto o filho são famosos pela grande capacidade atlética e pela facilidade de cravar a bola no aro adversário.

Ano passado, em jogo do Los Angeles Lakers, Nance Jr homenageou seu pai ao imitar uma de suas enterradas mais famosas, vencedora do prêmio de enterradas do AllStar Game. Confira:

Para o Cleveland, no entanto, trata-se de muito mais do que um "filho", mas uma peça importante na nova fase vivida pelo clube. Assim como Clarkson, também vindo dos Lakers, Nance Jr oferece ao time toda sua capacidade física, além da qualidade defensiva, atributo muito buscado e necessitado pela equipe de Ohio.

O resultado do retorno do filho pródigo, no entanto, só poderá ser visto com o passar das rodadas. Os Cavs voltam à quadra já nesta sexta-feira (9), quando visitam o Atlanta Hawks. Os nomes recém contratados não serão vistos em ação por uma questão de logística.