Com direito a final emocionante, Time do LeBron leva a melhor no All-Star Game 2018

Na noite deste domingo (18), aconteceu um dos eventos mais esperados da temporada da NBA: o All-Star Game. O novo modelo, com um sistema de draft, aparentemente garantiu mais competitividade e desafio à partida, que terminou com a vitória de 148 a 145 do time de LeBron sobre o time de Curry. Confira os detalhes abaixo:

Foto: Garrett Ellwood/NBAE via Getty Images

COMO FOI O PRIMEIRO TEMPO?



Em dois períodos muito disputados, os atletas entraram em quadra nãos só para ter um grande jogo de estrelas, mas também para se divertir. Assim, foi possível acompanhar muitas enterradas e bolas de três durante esse tempo, indo para o intervalo em 78 a 76 para a equipe de Curry.

Foto: Divulgação/Cavs

COMO FOI O SEGUNDO TEMPO?



No terceiro período, o equilíbrio foi predominante, impedindo que alguma grande vantagem fosse criada. No último quarto, o jogo pegou fogo, com muita competitividade entre ambas as equipes, e os minutos finais foram eletrizantes. Assim, o time de LeBron levou a peleja por 148 a 145, mas com dificuldades.

MVP: LEBRON JAMES



O melhor jogador da partida foi um dos capitães do jogo, LeBron James. O ala foi responsável por 29 pontos, 10 rebotes e 8 assistências, se destacando em relação aos outros jogadores.

Foto: Nathaniel S. Butler/NBAE via Getty Images)

Confira o lance a lance abaixo:

FIM DE JOGO! A defesa da equipe de LeBron funciona bem e evita o empate!

148-145 Westbrook recebe passe rápido e aumenta a vantagem para três pontos.

146-145 LeBron recebe no garrafão e converte a bandeja.

144-145 DeRozan converte apenas um lance livre.

144-144 Em confusão no garrafão, equipe do LeBron não consegue fazer a bandeja e perde a posse.

144-144 James Harden arremessa um airball.

144-144 LeBron James arremessa para três e empata o jogo.

141-144 Embiid faz a bandeja sobre James.

141-142 Dois minutos e 14 segundos a serem jogados.

139-141 Antetokounmpo dribla seu marcador e enterra com força.

139-140 Westbrook recebe de Durant, infiltra, cava a falta e faz a bandeja.

133-136 O jogo fica cada vez mais disputado nesse período final, com quatro minutos a serem jogados.

131-136 LeBron James recebe passe, cava a falta e acerta a bandeja para cortar a diferença.

123-133 Kyrie faz boa jogada e passa de costas para Paul George, que acerta para três.

120-129 Dame Lillard recebe bola perdida e, no último instante, acerta para três.

120-124 Durant e LeBron acertam cestas consecutivas e se aproximam no placar.

111-112 Drummond recebe e finaliza ponte aérea.

INÍCIO DO QUARTO QUARTO!

FIM DO TERCEIRO QUARTO!

105-105 Antetokounmpo pega o rebote e enterra forte, mas Drummond não perdoa e também crava.

102-103 Harden acerta para três, mas a resposta vem logo depois com Bradley Beal.

95-98 Oladipo rouba a bola, avança e enterra de costas.

89-93 LeBron recebe a bola, infiltra e crava de forma violenta.

83-90 DeRozan recebe passe no garrafão, faz a bandeja e sofre falta.

81-87 LeBron dá passes de costas para Davis, que faz a bandeja.

79-82 Embiid recebe a bola e enterra no garrafão.

COMEÇA O TERCEIRO QUARTO!

Agora, é a vez de Migos.

Show de Pharrell Williams e N.E.R.D. animam o público.

INTERVALO DE JOGO!

76-78 Depois de mais uma série de cestas de três, Paul George chega para a enterrada.

68-73 Paul George acerta para três e diminui a diferença.

60-70 Thompson e Durant trocam cestas de três.

57-64 Embiid acerta para três de longe.

53-54 Antetokounmpo partia para enterrada, mas Westbrook chegou tentando dar toco e fez falta forte.

53-52 LeBron enterra de costas após passe de Westbrook.

51-50 Durant acerta para três e vira o jogo.

48-50 Walker e LeBron acertam de três consecutivamente.

37-50 Kemba Walker faz incrível ponte aérea com LeBron James.

35-50 Antetokoumpo dá um grande toco, mas os juízes confirmam o ponto pois a bola estava no cilindro imaginário.

33-48 Dame Lillard acerta uma de três de muito longe.

31-44 Antetokounmpo recebe no garrafão e enterra com agressividade.

INÍCIO DO SEGUNDO QUARTO!

FIM DO PRIMEIRO QUARTO!

31-40 Klay Thompson erra seu arremesso, mas Towns chega na enterrada.

29-37 Time do Curry tem tido sucesso dentro do garrafão.

29-27 Bradley Beal e Oladipo acertam de três e diminuem a diferença.

22-22 Klay Thompson e LeBron acertam cestas de três.

17-19 Muitos erros de arremessos até aqui.

13-15 Harden mata a bola para três e dá assistência para bandeja de DeRozan.

8-6 Bandejas consecutivas de ambas as partidas.

4-5 LeBron faz ponte aérea para enterrada de Davis, mas DeRozan acerta uma cesta de três em seguida.

2-3 Anthony Davis marca a primeira cesta do time de LeBron.

0-3 Joel Embiid abre o marcador com uma enterrada e a falta.

SOBE A BOLA!

22:40 Os dois capitães falam antes do jogo.

22:30 Hino nacional dos EUA em execução, com Fergie.

22:25 Joel Embiid, Giannis Antetokounmpo, DeMar DeRozan, James Harden, Stephen Curry devidamente introduzidos.

22:22 Reservas e titulares do Time do Curry são apresentados.

22:20 Anthony Davis, Kyrie Irving, Russell Westbrook, Kevin Durant e LeBron James devidamente introduzidos.

22:15 Reservas e titulares do Time de LeBron são apresentados.

22:14 Começa a apresentação dos times.

22:03 Começa a cerimônia de apresentação, com Kevin Hart, música e dança.

21:47 O recorde de pontos somados de um ASG é de 374, e nenhuma equipe jamais atingiu a marca de 200 pontos no evento. Será que teremos a reescrita da história hoje?

Seja bem-vindo, torcedor e leitor! Acompanhe, em tempo real, os melhores lances o All-Star Game da NBA. A bola sobe para as estrelas às 22h de Brasília, neste domingo (18). Acompanhe ao vivo com a VAVEL Brasil.

Sediado em Los Angeles, o ASG desta temporada será disputado no Staples Center, casa dos Lakers e dos Clippers. A arena tem capacidade para cerca de 21 espectadores.

Foto: Christian Petersen/Getty Images

O último MVP do Jogo das Estrelas foi Anthony Davis, do New Orleans Pelicans. O ala-pivô quebrou o recorde de pontos marcados no evento, sendo responsável por 52 de sua equipe.

Foto: Ronald Martinez/Getty Images/AFP

Na última edição do ASG, o Oeste venceu por 192 a 182 em uma partida recheada de enterradas e bolas de três. Veja abaixo os melhores lances.

Quatro estrelas foram cortadas por lesão: Kevin Love, John Wall, Kristaps Porzingis e DeMarcus Cousins. Os dois últimos, inclusive, perderão todo o resto da temporada.

Foto: Gerald Herbert/Associated Press

O treinador da equipe de LeBron é Dwane Casey, do Toronto Raptors. Já o de Curry é Mike D'Antoni, do Houston Rockets. As duas equipes vem tendo ótimo desempenho na temporada.

O Jogo das Estrelas, ao vivo na VAVEL Brasil, teve algumas mudanças no elenco porque atletas se machucaram. Assim, Kevin Love, Kristaps Porzingis, e John Wall foram substituídos.

Confira o elenco de Stephen Curry:



Titulares: Stephen Curry, James Harden, DeMar DeRozan, Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid.



Reservas: Jimmy Butler, Draymond Green, Al Horford, Damian Lillard, Kyle Lowry, Klay Thompson, Karl-Anthony Towns.

Confira o elenco de LeBron James:



Titulares: LeBron James, Kevin Durant, Anthony Davis, Kyrie Irving e Russell Westbrook.



Reservas: LaMarcus Aldridge, Bradley Beal, Goran Dragic, Andre Drummond, Paul George, Victor Oladipo, Kemba Walker.

All-Star Game ao vivo em tempo real

Tradição: esta será a 67ª edição do All-Star Game, e a quarta disputada na cidade de Los Angeles. Nesse período, foram 37 vitórias do Leste e 29 do Oeste, mas tal sistema não será contado a partir de 2018.

É importante lembrar que, nesta edição do ASG, as equipes foram formadas em um sistema de 'draft', e não Oeste x Leste. Para entender melhor, clique aqui e leia mais sobre o assunto.

Foto: Jason Miller/Getty Images

Mesmo assim, o time de Stephen Curry não entra como 'zebra', já que também é composto por grandes jogadores e não teve nenhuma mudança dos selecionados.

O time de LeBron James é o favorito para o confronto no All-Star Game, já que possui nomes com um pouco mais de destaque. Apesar de ter algumas substituições por lesões, o elenco continua forte.