Calouro destaque da temporada, Mitchell homenageia Vince Carter e vence torneio de enterradas

O torneio de enterradas fechou o segundo dia do fim de semana das estrelas da NBA, na noite deste sábado (17), em Los Angeles. Donovan Mitchell, calouro do Utah Jazz e destaque da equipe na temporada, provou mais uma vez sua capacidade atlética ao bater Larry Nance Jr, ex-Lakers e atualmente no Cleveland Cavaliers, na final. Victor Oladipo e Dennis Smith Jr também participaram do evento, que contou com a presença de Julius Irving, o lendário "Dr. J", como jurado.

Em uma competição repleta de homenagens, Larry Nance Jr, do Cleveland Cavaliers, e Donovan Mitchell, do Utah Jazz, se destacaram e avançaram para a final. Na decisão, ambos mostraram muito atleticismo e o vencedor teve apenas dois pontos de vantagem. Para tornar-se campeão, Mitchell vestiu a camisa de Vince Carter e relembrou a performance feita pelo homenageado em Oakland, em 2000.

Com a vitória, Donovan Mitchell igualou-se à Kobe Bryant e Blake Griffin como os únicos calouros que venceram o torneio de enterradas. Griffin, assim como Mitchell, também conseguiu o feito em Los Angeles, em 2011, após saltar por cima de um carro. Além disso, tornou-se o segundo jogador da história do Utah Jazz a conseguir o feito.

Como foi o torneio de enterradas?

Donovan Mitchell iniciou a competição com uma performance surpreendente, utilizando uma tabela extra. O calouro do Utah Jazz jogou a bola na tabela extra que estava posicionada fora da quadra, pegou a bola no ar e enterrou na cesta mais alta, recebendo 48 pontos na avaliação. Logo em seguida foi a vez de Victor Oladipo. O ala-armador do Indiana Pacers tentou um giro e uma finalização de costas, porém não acertou nas três tentativas que teve, ficando com apenas 31 pontos.

O terceiro participante foi Larry Nance Jr, que resolveu homenagear o pai de mesmo nome, campeão do torneio de enterradas de 1984, vestindo o antigo uniforme do Phoenix Suns e repetindo a clássica enterrada, mas acertou apenas na segunda tentativa e recebeu 44 pontos. Por fim, Dennis Smith Jr, no mesmo estilo Dominique Wilkins, girou para cravar e ganhar uma nota 39.

Larry Nance Jr repetiu a enterrada que consagrou o pai como campeão em 1984 (Foto: Getty Images)

Por ter feito a pontuação mais baixa, Victor Oladipo começou na segunda rodada. O ala-armador foi até a platéia e pegou a máscara do 'Pantera Negra' com o ator Chadwick Boseman, que interpreta o personagem no cinema. Oladipo precisou de duas chances até enterrar e somar 40 pontos na avaliação dos jurados.

Dennis Smith Jr conseguiu a primeira nota máxima da noite após enterrar passando a bola por baixo das pernas e finalizando de mão trocada. Já vestido com o uniforme do Cleveland Cavaliers, Larry Nance Jr garantiu a vaga na final após sair de trás da tabela e enterrar com força, recebendo nota 49. Para fechar a primeira fase, Mitchell vestiu a camisa de Darrell Griffith, ex-jogador do Utah Jazz e adversário de Larry Nance no torneio de enterradas de 1984, e saltou por cima de três pessoas agachadas, pegando a bola da lateral da tabela para ganhar a nota máxima e garantir a vaga na final.

Como foi a final?

Larry Nance Jr abriu a decisão com a ajuda do pai, que levantou a bola para o filho cravar com muita força, mas recebeu apenas 46 pontos. Na sequência, Mitchell foi para uma jogada de segurança, jogando a bola na tabela e enterrando com muito impacto, o suficiente para conquistar mais uma nota máxima.

Para se manter vivo na decisão, Larry Nance Jr precisava de 50 pontos. Para isso, jogou a bola na tabela e, no ar, arremessou outra vez na tabela antes enterrar para conquistar a nota máxima. Porém, Mitchell foi para a segunda rodada afim de acabar com o torneio. O calouro vestiu a camisa de Vince Carter e executou a enterrada que deu o título ao jogador no campeonato de enterradas de 2000. O jogador do Jazz precisava de 47 pontos para conquistar o título e foi avaliado com 48 pontos pelos jurados, com três notas 10.