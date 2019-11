Trae Young brilha, mas Rhode Island elimina Oklahoma no March Madness

Abrindo a primeira rodada do March Madness, principal torneio de basquete universitário dos Estados Unidos, o badalado Oklahoma Sooners enfrentou o Rhode Island Rams, mas perdeu por 83 a 79 e foi eliminado. A partida aconteceu nesta quinta-feira (15), na PPG Paints Arena, em Pittsburgh.

O destaque foi o armador Trae Young, que ajudou seu time a se manter no placar mesmo em momentos adversos, levando a partida para a prorrogação. Assim, ele saiu de quadra com 28 pontos, sete assistências e cinco rebotes.

O jogo começou de forma bastante acirrada, com ambas as equipes jogando de forma física e buscando pontuar dentro ou perto do garrafão. Dessa forma, o placar manteve-se equilibrado por grande parte da etapa inicial, sem nenhuma vantagem criada.

Foi somente a poucos minutos do intervalo que os Sooners conseguiram abrir uma pequena diferença em relação aos adversários. Se aproveitando dos erros de arremessos dos Rams e movendo bem a bola no lado ofensivo, saíram com uma vitória parcial por 35 a 31.

Foto: Divulgação / NCAA March Madness

No segundo tempo, Oklahoma passou a impressão de que conseguiria ampliar o marcador e ir no caminho de um triunfo, mas Rhode Island conseguiu reagir e empatar a partida. Mesmo assim, a boa visão de jogo de Trae Young ajudou sua equipe a se manter na frente, mas por pouco.

No entanto, o bom aproveitamento de cestas do perímetros - três de Fatts Russell - deram a liderança para os Rams, assustando seus adversários. De pouco a pouco, os Sooners conseguiram voltar ao jogo e, em belo arremesso de Trae Young, virar a partida.

Nos últimos segundos, "Loucuras de Março" fez jus ao nome. Rhode Island voltou a tomar a dianteira com E.C. Matthews, mas o armador de Oklahoma sofreu falta e converteu dois lances livres, deixando tudo igual no marcador. Os Rams ainda tiveram a chance de vencer no estouro do cronômetro, mas a bola acabou não caindo. Prorrogação em 69 a 69.

Game 1 & we've already got extra basketball!



Sooners & Rams are headed to OT in Pittsburgh. #MarchMadness pic.twitter.com/MM4pJt36MD — NCAA March Madness (@marchmadness) 15 de março de 2018

No começo do tempo extra, muitos erros de ambos os times. A primeira equipe a se estabilizar foi o Rams, que saiu na frente em chutes de três, dificultando a reação dos Sooners. Assim, Oklahoma se viu obrigado a tentar reagir, mas não conseguiu cortar toda a diferença e perdeu por 83 a 79.

Agora, Rhode Island espera o vencedor do confronto entre Duke Blue Devils e Iona Gaels, que acontece também nesta quinta-feira. Então, entrará em quadra novamente na próxima sexta-feira (16), a fim de se classificar para o Sweet 16.

Destaques

Oklahoma Sooners:

Trae Young: 28 pontos, 7 assistências e 5 rebotes

Jamuni McNeace: 14 pontos e 10 rebotes

Rhode Island Rams:

E.C. Matthews: 16 pontos

Fatts Russel: 15 pontos

Cyril Langevine: 14 pontos e 10 rebotes