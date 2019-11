Mais uma zebra: Xavier lidera por muito tempo, mas é eliminada por Florida State

A 'zebra' atacou de novo no March Madness. Agora, foi a vez de Florida State Seminoles eliminar Xavier Musketeers, em jogo emocionante. A equipe de melhor ranqueamento no Oeste liderou por quase todo o jogo, mas acabou levando a virada no último minuto e perdendo por 75 a 70.

Agora, Florida St. enfrentará Gonzaga Bulldogs pelo Sweet 16, terceira fase do torneio da NCAA. A partida entre as duas equipes está marcado para a quinta-feira (22), às 23h do horário nacional de Brasília.

O jogo começou melhor para os Semilones, que conseguiram abrir uma pequena vantagem logo nos minutos iniciais. No entanto, não demorou para que os Musketeers, favoritos do confronto, conseguissem acertar uma série de arremessos e apertar o marcador.

Xavier continuou forte e chegou a liderar por quase dez pontos, mas permitiu a reação e o empate de Florida State, apesar do mau aproveitamento de seus arremessos no perímetro. A equipe mais bem ranqueada ainda acertou lances livres no final do primeiro tempo, indo para o intervalo vencendo por 34 a 32.

No segundo tempo, a vantagem dos Musketeers voltou a crescer, chegando a dígitos duplos em determinados momentos. No entanto, o enredo da etapa inicial voltou a se repetir, pois os Seminoles começaram outra bela reação.

O fato de J.P. Macura ter sido ejetado, com cinco faltas pessoais, também ajudou Florida State. Assim, uma cesta de três no último minuto colocou a equipe na frente, e as falhas de Xavier nos lances seguintes decretaram a zebra: 75 a 70 para os Seminoles.

Florida State TAKES ITS FIRST LEAD OF THE 2ND HALF!!! #MarchMadness pic.twitter.com/8SGCYcXGyP — NCAA March Madness (@marchmadness) 19 de março de 2018

Florida St. teve vários destaques, P.J. Saroy, responsável pela cesta da virada, que teve 11 pontos, mesmo vindo do banco. Braian Angola também teve bom desempenho, fazendo 16 pontos e pegando seis rebotes. Em Xavier, J.P. Macura terminou com 17 pontos e cinco rebotes.

Cincinatti lidera partida inteira, mas é eliminada por Nevada no último minuto

As Loucuras de Março tiveram mais um bom capítulo no confronto entre Bearcats e Wolf Pack. A primeira equipe conseguiu implantar uma grande vantagem desde os momentos iniciais, mas, no final do segundo tempo, sofreu uma reação e foi eliminada. A vitória veio na única liderança de Nevada, com um arremesso faltando dez segundos, garantindo o triunfo por 75 a 73.

NEVADA TAKES THE LEAD!!!



After being down 22, @NevadaHoops leads for the first time tonight, 75-73 with 9.1 seconds left!!#MarchMadness pic.twitter.com/9tZpwASO1y — NCAA March Madness (@marchmadness) 19. März 2018

O grande destaque foi de Cody Martin, ala de Nevada que, com 25 pontos, cinco assistências e sete rebotes, liderou seu time à virada. Do outro lado, Jacob Evans teve 19 pontos e sete rebotes, mas teve aproveitamento ruim.

Clemson atropela Auburn e garante vaga no Sweet 16

A equipe de Clemson não encontraram dificuldade para vencer seus adversários. Logo no primeiro tempo, já vencia por uma margem de 24 pontos, e tal diferença só aumentou com o passar dos minutos. Assim, os Tigers conseguiram um triunfo fácil, por 84 a 53.

Foto: Divulgação / Auburn

O grande destaque de Clemson foi o ala-armador Gabe DeVoe, que saiu de quadra com 22 pontos, cinco rebotes e cinco assistências. Seu companheiro Elijah Thomas também foi bem, conseguindo um duplo-duplo, com 18 pontos e 11 rebotes.

Em jogo de muitos erros, Kansas State elimina UMBC

A equipe de Maryland começou melhor no primeiro tempo, abrindo vantagem graças aos muitos arremessos errados dos adversários. No entanto, antes do intervalo, os Wildcats reagiram e continuaram na liderança até o final da partida. O péssimo aproveitamento de quadra foi um dos fatos marcantes, já que ambos os times acertaram menos de 40% dos chutes. A classificação de Kansas foi na vitória por 50 a 43.

Foto: Divulgação / Kansas State

O maior destaque foi de Barry Brown, armador de Kansas St. O camisa 5 saiu de quadra com 18 pontos e dois rebotes, mas cometeu seis perdas de posse. Jairus Lyles, de UMBC, teve 12 pontos, quatro assistências e quatro roubadas de bola.