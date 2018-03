Irving realiza cirurgia e deve desfalcar Celtics na primeira rodada dos playoffs

O armador Kyrie Irving, do Boston Celtics, realizou uma cirurgia no joelho direito no último sábado (24) e desfalcará a equipe entre três a seis semanas. A expectativa é que o astro retorne para os playoffs, mas corre o risco de desfalcar nos primeiros jogos da primeira rodada ou em toda primeira fase, dependendo do tempo de recuperação.

Em 2015, durante as finais da NBA, quando ainda defendia o Cleveland Cavaliers, Irving precisou colocar um cabo no joelho para reparar uma fratura na patela. Quase três anos depois, o armador voltou a sentir incômodo na área, mas devido a irritação no tendão causada pelo cabo.

A patela já está curada e o joelho já foi reestruturado. Irving precisou realizar o procedimento para apenas retirar o cabo, já que o mesmo estava irritando o tendão e isso estava incomodando. Os Celtics já estão classificados para os playoffs.