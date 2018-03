Steve Kerr confirma ausência de Curry na primeira rodada de playoffs

Google Plus

Uma das melhores equipes da NBA, o Golden State Warriors começará sua caminhada nos playoffs desta temporada com um enorme desfalque. O armador Stephen Curry sofreu uma lesão do ligamento colateral medial no joelho esquerdo e será reavaliado em três semanas, mas não jogará a primeira rodada da fase eliminatória.

A informação foi confirmada pelo técnico da franquia, Steve Kerr. Em entrevista antes do jogo contra o Utah Jazz, na noite deste domingo (25), o ex-jogador explicou que não há nenhuma chance de o camisa 30 voltar em pouco tempo, mas se mostrou confiante com sua equipe.

"É impossível que ele jogue na primeira rodada de playoffs. Assim, vamos precisar estar prontos para jogarmos sem ele e ver como ele vai voltar. O lado bom é que já passamos por isso antes, devemos ter confiança para superar essas coisas. Curry também tem um histórico de retornar mais forte."

A lesão de Stephen aconteceu em seu primeiro jogo após o retorno de outro problema. O armador fazia boa atuação contra o Atlanta Hawks, com 29 pontos e sete rebotes, até que Javale McGee caiu sobre sua perna, obrigando-o a sair de quadra.

Caso a temporada regular acabasse com as classificações atuais, o confronto dos Warriors nos playoffs seria contra o Minnesota Timberwolves, que ocupa a sétima posição na Conferência Oeste. A fase eliminatória da maior liga de basquete começa no dia 14 de abril.

