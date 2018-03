March Madness: Villanova e Kansas garantem vaga no Final Four

Mais dois jogos neste domingo (25) definiram os últimos classificados para o Final Four. No primeiro jogo do dia, Villanova não teve dificuldades e venceu facilmente o Texas Tech. A emoção ficou para o último jogo, decidido na prorrogação, e com vitória de Kansas sobre Duke.

Pela segunda vez nos últimos três anos, Villanova garantiu vaga no Final Four e chega mais favorita do que nunca para tentar o segundo título da NCAA. Com grande atuação de Eric Paschall, que fez 12 pontos e 14 rebotes, os Wildcats atropelaram o Texas Tech por 71 a 59. Os destaques da equipe, a dupla Jalen Brunson e Mikal Bridges combinaram para 27 pontos, mas não tiveram boa atuação.

Jalen Brunson (1) e Mikal Bridges (25) são os destaques de Villanova (Foto: Getty Images)

Já a tradicional escola de Duke, comandada por Mike Krzyzewski, ficou pelo caminho ao perder na prorrogação para outra equipe bastante tradicional e que teve a liderança da região centro-oeste durante a temporada regular: Kansas. Malik Newman fez 32 pontos e foi o grande destaque da partida. Do lado dos Blue Devils, vale destacar a atuação de Marvin Bagley III (16 pontos e 10 rebotes) e Trevon Duval (20 pontos).

O Final Four foi definido. No próximo sábado (31), Loyola Chicago e Michigan decidem o primeiro classificado para a final do torneio da NCAA, e na sequência descobrem se o adversário será Villanova ou Kansas. A grande decisão será realizada na segunda-feira (2), em San Antonio, no Texas.

Resultados do dia

Texas Tech 59 x 71 Villanova

Duke 81 x 85 Kansas

