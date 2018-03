CJ McCollum brilha, e Trail Blazers vencem Thunder pela quarta vez na temporada

Em partida repleta de emoção na noite deste domingo (25), o Portland Trail Blazers visitou o Oklahoma City Thunder e venceu por 108 a 105. Essa foi a quarta vitória da equipe sobre seus adversários de divisão na temporada, finalizando a série de duelos entre si.

Agora, os Trail Blazers visitarão o New Orleans Pelicans no Smoothie King Center, na próxima terça-feira (28). Já o Thunder visitará o San Antonio Spurs na quinta-feira (30), no AT&T Center.

O período inicial foi de domínio pleno dos Trail Blazers, que tiveram a vantagem desde o primeiro minuto. Graças à grande performance individual de Damian Lillard e ao péssimo aproveitamento de quadra do Thunder, os visitantes conseguiram uma vitória parcial pelo largo placar de 34 a 17.

No entanto, jogando com a torcida a favor, os mandantes contaram com Steven Adams para reagir e, em determinado momento, até assumir a liderança por um ponto. A equipe de Portland ainda conseguiu retomar a dianteira, saindo para o intervalo com um triunfo de 57 a 52.

No terceiro período, os dois times tiveram desempenhos bastante parecidos, e, devido a isso, a diferença no marcador não teve grandes alterações. Os Blazers e o Thunder revezaram a liderança, com boa participação do banco dos mandantes. Ainda houve uma pequena confusão entre os jogadores, resultando em faltas técnicas. Assim, os visitantes tiveram o triunfo parcial por 82 a 80.

Nos minutos finais, muito equilíbrio e emoção. Quando Portland acertava um arremesso, Oklahoma City logo respondia e apertava - até mesmo virando - o placar. Foi assim até que Lillard e CJ McCollum converteram cestas essenciais, dando a vantagem aos Trail Blazers. Carmelo Anthony teve diversas chances de empatar o jogo nos últimos segundos, mas falhou em todas. Assim, o Thunder perdeu por 108 a 105.

Destaques

Oklahoma City Thunder:

Russell Westbrook: 23 pontos, 9 assistências e 8 rebotes

Steven Adams: 18 pontos e 10 rebotes (9 ofensivos)

Paul George: 16 pontos

Jerami Grant: 17 pontos

Portland Trail Blazers:

CJ McCollum: 34 pontos

Damian Lillard: 24 pontos, 5 assistências e 7 rebotes

Jusuf Nurkic: 17 pontos e 12 rebotes

Maurice Harkless: 16 pontos e 6 rebotes