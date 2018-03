Pistons dominam segundo tempo e acabam com chances de playoffs dos Lakers

Em partida equilibrada em Detroit, o Detroit Pistons derrotou o Los Angeles Lakers por 112 a 106. Com a vitória, a equipe se mantém viva na luta pelos playoffs da Conferência Leste, e acabaram com qualquer possibilidade de classificação da equipe californiana.

A partida começou com os donos da casa comandando as ações, e abrindo 13 a 6, com bom inicio de Stanley Johnson. Mas Caldwell-Pope e Kuzma deram a liderança para o Lakers, 16 a 15, na metade do quarto. Com troca de cestas, LA terminou o primeiro período ganhando por 29 a 26.

Com elenco mais completo do que contra os Grizzlies, Los Angeles aproveitou a rotação maior e conseguiu fazer uma ótima primeira metade de segundo quarto, abrindo sua maior vantagem na partida, 42 a 32, comandados por Lonzo Ball, que não havia errado nenhum arremesso. Mas a reação dos Pistons veio na parte final, e os Lakers foram para o intervalo ganhando por 55 a 53.

Lonzo Ball foi um dos destaques dos Lakers e fez mais um duplo-duplo na temporada (Foto: Getty Images)

Na volta do intervalo, a partida seguiu muito parelha, com os Pistons contando com a ajuda de Reggie Jackson e Anthony Tolliver nas bolas de 3, e a equipe californiana contando com Lonzo que seguia com um ótimo aproveitamento na partida. No fim do quarto, os donos da casa dispararam e foram pro período decisivo vencendo por 81 a 76.

No quarto final, Detroit tomou conta e conseguiu concentrar a vantagem sempre acima de uma posse de bola. Com ajuda de Andre Drummond, nem Julius Randle, cestinha da partida, e Kyle Kuzma conseguiram evitar a vitória dos Pistons, que mantém vivo o sonho de uma classificação aos playoffs: 112 a 106.

A próxima partida dos Pistons será em casa, contra o Washington Wizards, na quinta-feira (29). Na quarta-feira (28), os Lakers voltarão para Los Angeles e duelarão com o Dallas Mavericks.

Destaques

Detroit Pistons

Reggie Jackson: 20 pontos e 5 rebotes

Reggie Bullock: 16 pontos e 5 rebotes

Andre Drummond: 15 pontos e 18 rebotes

Anthony Tolliver: 15 pontos

Los Angeles Lakers

Kyle Kuzma: 20 pontos e 11 rebotes

Lonzo Ball: 15 pontos, 11 assistências, 8 rebotes e 2 roubos de bola

Brook Lopez: 14 pontos, 9 assistências e 3 tocos

Julius Randle: 23 pontos e 11 rebotes