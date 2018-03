Caxias vence Botafogo na prorrogação e larga na frente nos playoffs do NBB

Na abertura dos playoffs do NBB, Botafogo e Caxias protagonizaram um grande jogo que só foi decidido nos segundos finais da prorrogação, na tarde deste sábado (31), em General Severiano. O Alvinegro reagiu no segundo tempo e conseguiu a igualdade do placar, mas abusou dos erros no tempo extra e terminou derrotado por 95 a 90. Os destaques da partida foram Jamaal, cestinha com 28 pontos, e Cauê Borges que fez 18.

O primeiro período foi marcado pelo bom desempenho dos ataques de Botafogo e Caxias. No único jogo da série em casa, o Alvinegro se impôs desde o início e contou também com a sorte. Nos últimos minutos, os visitantes erraram alguns arremessos e também bandejas, e os cariocas abriram 24 a 21 no placar.

Atrás no placar, o Caxias começou a jogar com marcação individual e neutralizou algumas jogadas de infiltração do Botafogo, mas deram espaços para os alvinegros converterem algumas bolas de três pontos na zona morta. O Botafogo se desconcentrou no final do segundo quarto e cometeu alguns erros que renderam a virada do Caxias. Liderados por Cauê Borges que fez 11 pontos, os visitantes foram para o intervalo vencendo por 39 a 34.

O Botafogo retornou do intervalo com uma postura mais agressiva, mas o Caxias manteve a partida equilibrada. Jamaal e Paranhos foram os destaques ofensivos do terceiro quarto, com nove e oito pontos, respectivamente. Além do ala alvinegro, o armador Guga também se destacou com cinco assistências no quarto.

No último quarto o Botafogo manteve a recuperação. Jamaal liderou a equipe com pontos e assistências, principalmente com o pivô Coimbra. Mas o Caxias se recuperou sendo liderado por Cafferata que fez 11 pontos no período final.

O Caxias conseguiu abrir cinco pontos de vantagem no placar quando o relógio marcava três minutos para o fim, mas o Botafogo não desistiu e buscou a igualdade do placar com Jamaal a 18 segundos do fim. Os visitantes tiveram a última bola e a oportunidade de vencer, mas a defesa alvinegra funcionou e o jogo caminhou para a prorrogação.

Na prorrogação o Caxias largou na frente fazendo seis a zero, com direito a quatro pontos de Marcão. O Botafogo parou a partida e conseguiu diminuir a desvantagem para apenas dois, mas Alex acertou cesta de três importante para recolocar a diferença em cinco a menos de três minutos para o fim.

Atrás no placar, o Botafogo viu a situação piorar quando Guga, que fez duplo-duplo com 11 pontos e 10 assistências, torceu o tornozelo e teve que sair do jogo. O Caxias aproveitou um erro de saída de bola do alvinegro e colocou a diferença em sete pontos. Com menos de dois minutos pela frente, os cariocas tentaram reagir e o jogo ficou em aberto até os últimos segundos, mas perderam em casa na primeira partida da série dos playoffs.

Com a vitória, o Caxias largou na frente da série dos playoffs. O segundo jogo será realizado na terça-feira (3), às 21h (de Brasília), no Ginásio Vasco da Gama. O vencedor da série enfrenta o Mogi nas quartas de final.

Destaques do jogo

Botafogo

Jamaal: 28 pontos

Gabriel: 14 pontos

Coimbra: 14 pontos e 6 rebotes

Guga: 11 pontos e 10 assistências

Caxias

Cauê Borges: 18 pontos, 8 rebotes e 5 assistências

Marcão: 15 pontos e 11 rebotes

Paranhos: 14 pontos