Villanova domina do início ao fim, bate Kansas e encara Michigan na decisão do torneio da NCAA

As equipes de Villanova Wildcats e Kansas Jayhawks se enfrentaram neste sábado (31), no Alamodome, em San Antonio, pela segunda partida do Final Four do torneio da NCAA. Dominando do início ao fim e com um recorde de mais bolas de 3 em um jogo de Final Four (18), os Wildcats não deram chances aos Jayhawks e avançaram para a decisão, vencendo por 95 a 79. Agora, Villanova vai em busca do seu terceiro título, o segundo em três anos, já que seu bicampeonato foi em 2016, contra North Carolina.

Os Jayhawks nunca chegaram a incomodar os Wildcats na partida, sendo dominado pelas bolas de três pontos dos adversários. O time de Villanova converteu 18 bolas de três pontos, batendo o recorde de bolas de três convertidas em um jogo de Final Four, anteriormente 13.

O jogo começou com claro domínio de Villanova, que deixava os adversários perdidos em quadra. Na metade do primeiro tempo, Kansas começou a tentar a entrar no jogo, mas Nova foi administrando a vantagem para ir ao intervalo com a vitória parcial de 47 a 32.

Depois do intervalo, o cenário do jogo não esboçou nenhum sinal de mudança, com os Wildcats continuando a comandar a partida. Os Jayhawks tentavam com tudo o que tinha a disposição, mas a superioridade do oponente já tinha sido definida e a equipe de Villanova acabou saindo com a desejada classificação.

Villanova Wildcats avançou para a sonhada final, e vai em busca do tri campeonato de NCAA. Mas, para isso, precisa passar pelo time de Michigan, que derrotou a Universidade de Loyola (Chi) para chegar a final.

Destaques

Villanova Wildcats

- Eric Paschall: 24 pontos

- Jalen Brunson: 18 pontos; 6 assistências

Kansas Jayhawks

- Devonte Graham: 23 pontos; 3 roubos de bola

- Malik Newman: 21 pontos; 8 rebotes