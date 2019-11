Após 10 anos na G-League, Andre Ingram realiza sonho de jogar na NBA

O esporte tem o poder de realizar sonhos. No basquete, não é diferente. Andre Ingram, armador de 32 anos, realizou seu sonho de infância ao fazer sua estreia na NBA após uma década jogando pelo G-League, a liga de desenvolvimento da NBA. Sem ser draftado em 2007, e após rodar por algumas franquias afiliadas, o veterano estava jogando pelo South Bay Lakers, afiliado do Los Angeles Lakers, e coleciona números impressionantes na liga: segundo jogador com mais atuações (384), e o líder em arremessos de três convertidos na história (713).

You stay on the grind and at the end of your 10th year, you finally get the call.



Andre Ingram never stopped persevering and now his @NBA dream is a reality. #ThisIsWhyWePlay #LakeShow pic.twitter.com/1SZhc5SW7k