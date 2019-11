Westbrook é vítima de racismo e narrador responsável acaba suspenso

Uma polêmica chamou a atenção do meio esportivo estadunidense na última quarta-feira (11): durante um jogo entre Oklahoma City Thunder e Memphis Grizzlies, o narrador Brian Davis se referiu ao astro do OKC Russell Westbrook como "cotton-picker" (catador de algodão, em inglês).

O caso aconteceu durante o segundo quarto da vitória de 137 a 123 do Thunder, no jogo que encerra a temporada regular. Na ocasião, Davis usou a frase "His out of his cotton-picking mind" (algo como: Ele está fora de sua mente de catador de algodão) quando Westbrook deu uma assistência para Terrence Ferguson marcar uma cesta de 3, aumentando a "gordura" no placar.

O comentário, de forte cunho racista, repercutiu sobre o mundo do esporte, gerando notas de repúdio e uma consequente punição ao jornalista da FOX Oklahoma, que foi suspenso para o primeiro jogo do Thunder nos playoffs, contra o Utah Jazz no próximo domingo (15).

A expressão remonta ao período histórico em que a escravidão era vigente nos Estados Unidos, onde os escravos trabalhavam em fazendas e a principal atividade econômica era a plantação de algodão para a fabricação de tecidos.

A franquia de Oklahoma se posicionou oficialmente sobre o assunto, onde o vice Dan Mahoney chamou o comentário de "ofensivo e inapropriado" e falou sobre a posição deles em relação a Davis: "We think obviously the use of that term was offensive and inappropriate, and I expressed that to Brian last night (...) He assures me that it was not meant in any derogatory way, and he apologizes. But again, we feel strongly that it’s inappropriate and offensive." (Nós obviamente acreditamos que o uso desse termo foi ofensivo e inapropriado, e eu expressei isso para o Brian na noite passada (...) Ele me assegurou que não era sua intenção ser ofensivo de forma alguma e que pede desculpas.)

O locutor também se pronunciou sobre o ocorrido em sua conta oficial do Twitter, lamentando o episódio e pedindo desculpas pelo seu comentário:

During Wednesday’s Thunder broadcast, I used a phrase on the air that was ill-considered, insensitive and hurtful. I’m beyond sorry about it and apologize, without reservation, from the bottom of my heart. — Brian Davis (@TrueBDokc) 13 de abril de 2018

"Durante a transmissão do Thunder de quarta-feira, usei uma frase no ar que era mal-pensada, insensível e dolorosa. Eu sinto muito além disso e peço desculpas, sem reservas, do fundo do meu coração."