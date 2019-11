Inspirado, Paul George comanda vitória do Thunder sobre Jazz na primeira rodada dos playoffs

Os playoffs da NBA estão apenas no começo, mas os jogos já estão proporcionando muita emoção e qualidade para os torcedores. Na noite deste domingo (15), foi a vez do Oklahoma City Thunder receber o Utah Jazz pela primeira rodada da pós-temporada no Oeste, vencendo por 116 a 108.

As duas equipes se encontrarão novamente na próxima quarta-feira (18), às 21h, pelo segundo jogo da série. Mais uma vez, o duelo será disputado na Chesapeake Energy Arena, com o apoio dos torcedores de Oklahoma.

O Jazz começou melhor em ambos os lados da quadra, criando rapidamente uma boa vantagem, graças à boa atuação do novato Donovan Mitchell. A boa defesa também impediu, inicialmente, a reação do Thunder, mas os mandantes contaram com Paul George para correr atrás do resultado e fechar o primeiro quarto em 25 a 25.

Depois, Oklahoma City continuou com boa produção ofensiva e teve a liderança de todo o segundo período. Contando com as falhas de Utah, Westbrook se aproximou do duplo-duplo e ajudou na manutenção do placar. Dessa forma, a equipe da casa foi para o intervalo vencendo por 54 a 48.

No terceiro quarto, o Thunder continuou superior e manteve a diferença sobre os adversários. Apesar das tentativas do Jazz, Paul George não deu chances para que uma possível reação fosse iniciada, ajudando OKC a ter o triunfo parcial por 81 a 72.

No período final, o Thunder só precisou manter o mesmo nível de atuação para concretizar a vitória e sair na frente na luta pela classificação. Apesar de Utah ainda tentar realizar uma última pressão, o jogo acabou em 116 a 108.

Destaques da partida

Oklahoma City Thunder:

Paul George: 36 pontos e 7 rebotes

Russell Westbrook: 29 pontos, 13 rebotes e 8 assistências

Carmelo Anthony: 14 pontos e 7 rebotes

Steven Adams: 12 pontos e 7 rebotes

Utah Jazz:

Donovan Mitchell: 27 pontos e 10 assistências

Ricky Rubio: 13 pontos, 7 rebotes e 5 assitências

Rudy Gobert: 14 pontos e 7 rebotes