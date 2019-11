Em jogo de reviravoltas, Jazz bate Thunder e empata série nos playoffs

Mais um grande jogo dos playoffs da NBA aconteceu na noite desta quarta-feira (18). Atuando fora de casa, o Utah Jazz venceu o Oklahoma City Thunder, por 102 a 95, em jogo de várias mudanças de lideranças. Dessa forma, o equilíbrio se mantém e o confronto está longe de ser definido.

Agora, com a série empatada, as duas equipes se enfrentarão novamente no próximo sábado (21), às 23h. Dessa vez, a partida será disputada em Salt Lake City, com o mando de Utah, na Vivint Smart Home Arena.

O primeiro quarto começou com um domínio do Jazz, que conseguiu vários pontos consecutivos e abriu uma pequena vantagem. Porém, em uma atmosfera impressionante, o time da casa conseguiu buscar o empate e equilibrar o jogo. Assim, os visitantes tiveram a vitória parcial por 26 a 25.

No período seguinte, a equipe de Utah tomou a dianteira novamente, contando com falhas de defesa do Thunder. As boas atuações de Ricky Rubio e Derrick Favors, então, garantiram uma liderança curta, mas importante, indo para o intervalo com 53 a 46.

No terceiro quarto, o enredo parecia se repetir, mas o time de Oklahoma City conseguiu esboçar uma reação, encostar no placar e construir uma vantagem graças ao trio ofensivo - Westbrook, George e Anthony. Dessa forma, os mandantes saíram com o triunfo parcial de 79 a 74.

Como tem ocorrido em várias oportunidades, o banco do Thunder não conseguiu segurar a liderança. Assim, o Jazz apertou a partida rapidamente, virando-a no segundo minuto do período final. Com os titulares em quadra, o equilíbrio voltou a ser predominante, e a emoção apenas cresceu com o passar do tempo.

Com um marcador apertado, cada ponto seria importante. E, por isso, Utah teve mais sucesso nos lances decisivos e, com grande desempenho do novato Donovan Mitchell, obteve a vitória por 102 a 95. OKC ainda tentou acertar seus arremessos nos segundos finais, mas falhou.

Destaques

Oklahoma City Thunder:

Russell Westbrook: 19 pontos, 9 rebotes e 13 assistências

Paul George: 18 pontos e 10 jogos

Carmelo Anthony: 17 pontos e 9 rebotes

Jerami Grant: 13 pontos e 6 rebotes

Utah Jazz:

Donovan Mitchell: 28 pontos e 6 rebotes

Ricky Rubio: 22 pontos, 7 rebotes e 9 assistências

Derrick Favors: 20 pontos e 16 rebotes

Rudy Gobert: 13 pontos e 15 rebotes