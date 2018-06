Varreu! Warriors vencem Cavaliers pela quarta vez e faturam mais um anel da NBA

A noite dessa sexta-feira (8) será inesquecível para os torcedores dos Warriors. Essa foi a partida decisiva que sacramentou a equipe californiana como campeã da NBA. A exemplo da temporada de 2016, os Cavs tiveram a esperança de vencer a partida e evitar uma varrida no jogo 4, mas diferentemente daquela situação, o Golden State não cedeu ao seu adversário. O grande destaque da partida foi Stephen Curry, que fez 37 pontos, ajudou a equipe a vencer por 108 a 85 e conquistar o título.

No início do jogo, o Cleveland Cavaliers parecia já não ter forças para reverter a gigantesca vantagem dos Warriors, que com um melhor arremesso perto do perímetro em relação as outras partidas da série, dominou as ações ofensivas e terminou o primeiro quarto com nove pontos de vantagem.

Ao longo do primeiro tempo, LeBron James e companhia até equilibraram a partida e passarem a fazer um jogo bem disputado, mas os Warriors pareciam estar em um ritmo mais acelerado do que a apática equipe de Cleveland.

Os Cavs esboçaram uma reação a partir do bom trabalho nos rebotes ofensivos, e chegou a assumir a liderança no segundo período, mas ainda assim, os Warriors reassumiram o controle do jogo e foram para o intervalo com os mesmo nove pontos de frente do primeiro quarto.

O tão famoso terceiro quarto avassalador do Golden State teve o mesmo resultado, e a equipe chegou a abrir 19 pontos de vantagem. Como de costume, a equipe da Califórnia se impôs durante esse período e a partir daí praticamente encaminhou o bicampeonato da NBA. Do outro lado, os Cavaliers adotaram uma postura que praticamente se sujeitava ao resultado, não apresentando nenhum sinal para reverter a situação.

Sob vaias da torcida, a situação era praticamente irreversível. O alto número de turnovers cometidos pelos Cavs, a grande vantagem na pontuação do terceiro período e a brilhante atuação de Curry foram fundamentais para decidir o resultado da partida, decretar a varrida dos Warriors e o terceiro título da equipe em quatro anos.

Ao final da partida Stephen Curry foi o cestinha, com 37 pontos (sete bolas de três) e Kevin Durant anotou um triplo-duplo com 20 pontos, 12 rebotes e 10 assistências. Além disso, Durant recebeu o segundo prêmio consecutivo de MVP das Finais, já que o jogador teve 71,4% de aproveitamento nos arremessos durante o jogo 2 e bateu o seu recorde de pontos em playoffs no terceiro jogo (43), com 65,2% dos arremessos convertidos.

Destaques da partida:

GOLDEN STATE WARRIORS

Stephen Curry: 37 pontos, 6 rebotes, 4 assistências.

Kevin Durant: 20 pontos, 12 rebotes, 10 assistências.

Draymond Green: 9 pontos, 9 assistências.

Klay Thompson: 10 pontos, 6 rebotes.

CLEVELAND CAVALIERS

LeBron James: 23 pontos, 7 rebotes, 8 assistências.

Kevin Love: 13 pontos, 9 rebotes, 2 assistências.

Rodney Hood: 10 pontos, 8 rebotes, 2 assistências.