Nova era: LeBron James anuncia acerto com Lakers e vai para a Conferência Oeste

Na noite desse domingo (1º), o mundo da NBA foi surpreendido por uma bomba. LeBron James, principal jogador em atividade na liga, anunciou que acertou com o Los Angeles Lakers por quatro anos, e um salário de 154 milhões de dólares. A nova casa foi revelada em comunicada da assessoria de James, a Klutch Sports.

Após quatro temporadas no Cleveland Cavaliers, onde conquistou o primeiro título da franquia, e sendo finalista nas quatro, LeBron encarará o seu principal desafio na carreira, ao ir para a Conferência Oeste, algo inédito. O Oeste é avaliado como o mais forte, por ter equipes como Houston Rockets, Oklahoma City Thunder e, obviamente, o campeão Golden State Warriors.

Após seu contrato com o Cavaliers encerrar, optando por não renovar nos termos anteriormente acertados, o "Rei" ficou na mira dos Lakers e do Philadelphia 76ers, mas ainda tendo chances de retornar para Cleveland, o que não ocorreu. Seu primeiro desafio será levar a equipe californiana de volta aos playoffs, após cinco temporadas com campanhas medíocres.

Com a chegada de LeBron, a diretoria da franquia californiana pretende acelerar as conversas para realizar uma troca com San Antonio Spurs, envolvendo o astro Kawhi Leonard. O elenco da equipe atualmente tem jovens talentosos como Lonzo Ball, Kyle Kuzma, Brandon Ingram e Josh Hart, e deverá ter mais adições a partir dessa contratação.