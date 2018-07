Seleção sub-21 masculina inicia preparação visando Sul-Americano da categoria

Com a presença do técnico da seleção masculina principal, Aleksandar Petrovic, teve início a preparação dos atletas convocados para a disputa do Sul-Americano sub-21 de basquete. Os jogadores se apresentaram no último dia 8, em Praia Grande, para começar os trabalhos da equipe.

Com nomes já conhecidos do basquete nacional como Yago, Gabriel Jaú, Gui Bento e Maikao a seleção disputará o torneio em Salta, na Argentina entre os dias 30 de julho e 5 de agosto.

Desde de que iniciou seu trabalho na seleção brasileira, o croata Petrovic busca uma renovação de atletas já pensando nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020 e nos seguintes em Paris (2024) e Los Angeles (2028). Ele acredita que esta competição acrescentará muito para o amadurecimento desses jogadores e crescimento da seleção.

“Esta seleção tem uma relevância grande, pois o título Sul-Americano Sub-21 ajudará o basquete brasileiro na questão do ranking da Federação Internacional (FIBA). Além disso, esse grupo dá início a um novo período, uma vez que os jogadores mais jovens irão ocupar espaços importantes no futuro”, afirmou Petrovic que ficará em contato constante com a comissão técnica.

O comandante da equipe em solo argentino será o auxiliar da seleção principal e também técnico do Pinheiros, César Guidetti. O paulista de 48 anos mostrou confiança na preparação da equipe, que ocorrerá de 8 a 28 de julho no litoral paulista.

“A expectativa é muito positiva, temos um grupo de jogadores que já acompanhamos há algum tempo, seja nas categorias de base e alguns já atuando no adulto dos seus clubes; que vem desenvolvendo um bom trabalho. Vemos nessa geração a possibilidade muito boa de fazer a reposição da equipe adulta, de alguns deles atingirem um bom nível e integrarem, nos próximos anos, o selecionado nacional adulto”, ressaltou Guidetti.

Já sendo convocado frequentemente para a seleção adulta, o armador do Paulistano, Yago, de 19 anos, representa uma das principais esperanças do futuro do basquete brasileiro. Destaque na conquista do NBB 10 pelo clube paulista na última temporada, o jogador está confiante na seleção brasileira.

“É uma geração de muito talento, pois todos os jogadores que estão no grupo têm amplas condições de representar o Brasil de uma forma bem competitiva. Estar aqui, para mim, é uma felicidade enorme; estou ciente das nossas obrigações e o que devemos fazer na competição para colocar o selecionado nacional entre os melhores” relata Yago.

A equipe teve uma baixa entre os convocados antes da apresentação. Felipe dos Anjos, do Burgos, da Espanha se lesionou e foi liberado da competição. A seleção embarca para Salta no dia 28 de Junho.

CONVOCADOS

ARMADORES

Yago Mateus - Paulistano/Corpore

Felipe Ruivo - EC Pinheiros

Caio Pacheco - Bahía Basket, Argentina

Luís “Gemadinha” Sacco - SC Corinthians Paulista

ALAS

Danilo Sena Santos - EC Pinheiros

Marcos Louzada Silva - Sesi Franca Basquete

Guilherme Bento - SC Corinthians Paulista

Guilherme Abreu - Sesi Franca Basquete

Felipe Silva - Fluminense FC

Rafael Munford - Augusta University, Estados Unidos

PIVÔS

Gabriel “Jaú” Galvanini - Sendi/Bauru Basket

Victor da Silva - Paulistano/Corpore

João Victor Mamedes - Macaé Basquete

João Vitor dos Santos - CR Flamengo

Felipe dos Anjos - Burgos, Espanha (Lesionado)

Dikembe André - Paulistano/Corpore

Maikao - Sendi/Bauru Basket