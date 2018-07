Corinthians anuncia mais dois reforços para temporada 2018/2019 do NBB

Na última sexta sexta feira (13) o Corinthians anunciou mais dois nomes que reforçaram o elenco do clube que disputará o Campeonato Paulista, após 13 anos de ausência e pela primeira vez o NBB. Trata-se do armador norte-americano Kylle Fuller e o experiente pivô Shilton. A equipe já está em preparação visando a estreia no Paulista, que será no dia 29 de junho, no ginásio Wlamir Marques, contra o Pinheiros.

Fuller chega ao clube após passagem pelo Paulistano na temporada passada, onde se sagrou campeão do campeonato paulista e o NBB 10. O Atleta de 26 anos, nascido na Califórnia (EUA) e naturalizado Peruano, teve média de 11 pontos por jogo no NBB 10. Com um grande potencial ofensivo, Fuller também alcançou uma média de 1,8 bolas de 3 por jogo na competição.

Já Shilton chega com currículo invejável ao clube. Três vezes campeão do NBB, duas pelo Flamengo (2012/2013 e 2013/2014) e uma pelo Bauru (2016/2017), o atleta de 35 anos chega para fortalecer o garrafão corinthiano. Destaque pela grande vontade demonstrada nos jogos, o pivô de 1,98m é o segundo maior reboteiro da história do NBB, com 2.352 sobras apanhadas, atrás apenas de Olivinha, do Flamengo, que possui 2854.

Pacotão e renovações

O Corinthians já havia anunciado 4 reforços na última semana. Os contratados foram Ricardo Fischer, armador de 26 anos que estava no Bilbao Basket da Espanha,o ala Maurício Aguiar, uruguaio de 35 anos que estava no Ciclista Olimpico da Argentina, o também ala de 22 anos, Gui Bento, ex-Pinheiros, além do pivô de 34 anos, Guilherme Taichmann, um dos destaques do Minas na última temporada.

Além dos reforços o clube também anunciou a renovação do contrato de aletas que fizeram parte do elenco campeão da Liga Ouro neste ano, o que rendeu ao Corinthians vaga para a disputa do NBB 11. Ficam na equipe o armador Gustavinho, o ala-armador Humberto, o ala Douglas e o pivô Abner. O técnico Bruno Savignani também continua no clube para a próxima temporada.