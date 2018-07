Tem MVP chegando: David Jackson é novo reforço do Sesi/Franca

Mudando a política sobre contratação de estrangeiros, o Sesi/Franca Basquete anunciou a aquisição do ala-armador norte-americano David Jackson, de 35 anos. Na tarde da última quarta-feira, 18/07, a equipe divulgou o nome de Jackson, primeiro reforço estrangeiro da equipe, que antes tinha como regra só atletas brasileiros no elenco. O atleta irá se juntar ao restante do elenco francano para se preparar para as disputas do Campeonato Paulista, NBB 11 e Liga Sul-Americana.

O técnico, Helinho Garcia,que fica no comando da equipe para a temporada 2018/2019, elogiou a contratação do atleta ex-Vasco da Gama.

“O David Jackson é um jogador de ótimo nível técnico, uma regularidade incrível. Tem ótimos fundamentos, ótimo aproveitamento nos arremessos e características que valorizamos muito aqui em Franca, como disciplina, comprometimento e foco defensivo”, disse Helinho.

Sesi/Franca será o quarto clube diferente de DJ, como é conhecido Jackson no Brasil. O atleta já atuou pelo Flamengo na temporada 2011/2012, pelo Limeira em duas temporadas (2013/2014 e 2014/2015) sendo que na primeira foi eleito o MVP do NBB, e pelo Vasco da Gama nas últimas duas temporadas (2016/2017 e 2017/2018).

No último NBB, Jackson foi o cestinha da sua equipe, com médias de 15,4 pontos e 5,3 rebotes por jogo, além de um aproveitamento de 44,4% nas bolas de 3.

Outro dado interessante sobre a passagem do norte-americano pelo Brasil, se deve ao fato de o atleta ser o líder com folgas do ranking de aproveitamento de lance livres do NBB. DJ tem 91,96% de aproveitamento nos arremessos livres em 163 jogos que disputou. Ou seja, o atleta bateu 784 lances livres e converteu 721, errando somente 63.

Apresentação do elenco

Foto: Divulgação/Sesi/Franca Basquete

No último dia 12, o Sesi/Franca Basquete apresentou seu elenco para a temporada 2018/2019. Com várias caras novas, o clube aproveitou o recém-inaugurado CT Hélio Rubens Garcia para apresentar os atletas na presença da comissão técnica diretoria do clube.

Para o presidente da equipe, Luis Prior, a união entre Sesi e Franca Basquete vai durar muitos anos e renderá várias conquistas para todos.

“É motivo de muita alegria apresentar a nova equipe para a nova temporada. Fizemos uma grande reformulação no elenco, tendo o cuidado de que todos os jogadores tenham o espírito de Franca, que já tem uma história de 60 anos”, completou Prior

Para esta temporada foram contratados o armador Elinho, ex-Paulistano, o ala-armador André Góes, que veio do Vitória, o ala Jimmy, que estava atuando em Mogi, o ala-pivô Lucas Dias, ex-Paulistano e os pivôs Big, ex-Minas e Rafael Hettsheimeir, que estava atuando no Bauru.

Para o melhor pivô do NBB 10, Rafael Hettsheimeir, a cada ano a disputa do campeonato nacional fica mais difícil, mas ele acredita no potencial da equipe francana.

“Estou muito feliz por estar aqui em Franca. É um clube de mais de 60 anos de tradição e fico muito grato por fazer parte dessa história. O elenco mudou 90% em relação à temporada passada, são outros jogadores, mas tem muito talento nessa equipe e com muito trabalho temos tudo para fazer uma grande temporada”, disse Hettsheimeir.

Times de vôlei e basquete do Sesi disputam partida descontraída

Também estava presente no evento o time masculino de Vôlei do Sesi. Com nomes consagrados, como o agora líbero Murilo Endres, o ponteiro Lipe e o levantador William, os atletas do vôlei tiveram que se virar em uma partida de basquete contra o time do Sesi/Franca. Ao final da partida sobrou diversão entre todos e um placar de 47 a 21 para o time francano.