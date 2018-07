Kevin Love renova com Cleveland Cavaliers por mais quatro anos

Algumas semanas após a saída do astro LeBron James, o Cleveland Cavaliers tratou de garantir a manutenção da sua principal peça para a reconstrução do elenco.

A equipe fechou nesta terça-feira (24) a renovação do contrato do ala-pivô Kevin Love por mais quatro anos pelo valor de 120 milhões de dólares. Love já possuía um contrato vigente de uma temporada, totalizando assim 145 milhões de dólares. O comunicado foi feito pelo general manager Koby Altman, acompanhado do próprio jogador, no escritório central do time, em Ohio.

"Nós estamos muito animados em anunciar essa assinatura de longo prazo de Kevin com os Cavaliers e com Cleveland. Isso rapidamente se tornou uma parceria no momento em que começamos essas negociações", disse Altman.

Foto: Reprodução/Twitter/Cleveland Cavaliers

"Eu vim para cá para vencer. Nós desenvolvemos uma cultura que reflete isso. Eu não poderia estar mais feliz", afirmou Kevin Love. "Eu curto jogar aqui. Estou animado com o time que temos e estou ansioso para ver todos juntos", disse.

Espera-se que Love seja o grande nome dos Cavs nas próximas temporadas. Em 2017-18, o jogador conseguiu o melhor aproveitamento nos arremessos de três em toda a carreira (42%), além de quase alcançar a média de duplos-duplos - 17 pontos e 9 assistências por jogo. Seu histórico com lesões, no entanto, é algo a ser considerado. O ala-pivô ficou de fora em quase um quarto das partidas considerando as duas últimas temporadas regulares da NBA.