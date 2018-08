Brasil conquista Sul- Americano Sub-21 em cima da Argentina

A noite de ontem, 5, ficou marcada pela final da 1° edição do Sul-Americano Sub-21. Brasil e Argentina entraram na quadra em Salta, na Argentina, para decidir a competição e o jogo não decepcionou. Com marcação forte desde o começo e uma chuva de bolas de 3, os brasileiros, comandados por Yago, derrotaram os Hermanos por 84 a 76.

O técnico César Guidetti exaltou a união do elenco e destacou a qualidade dos jogadores brasileiros. “Todos estão orgulhosos por esse importante título, que foi muito importante para o resgate da tradição do basquete brasileiro. Vale destacar o comprometimento dos jogadores, que se entregaram ao máximo desde o primeiro dia da preparação”, disse o técnico.

A seleção brasileira saiu na frente no placar, mas ficou boa parte do jogo atrás do marcador. Os brasileiros foram para o vestiário no intervalo perdendo por 45 a 38, com destaque para o argentino Maximo Fjeellerup.

Após o intervalo, a seleção canarinho voltou mais consistente e terminou o terceiro período com apenas dois pontos atrás no placar, 61 a 59. Graças ao forte jogo defensivo e o aproveitamento de 37% nas bolas de 3, o Brasil virou o jogo no período final e se consagrou campeão pelo resultado 84 a 76.

Destaques Brasileiros

Principal nome da equipe, o armador Yago marcou 20 pontos e distribuiu 6 assistências na final. O atleta, que foi campeão do NBB 10 e do Campeonato Paulista de 2017 com o Paulistano, foi o melhor jogador da competição, MVP.

Quem também se destacou na decisão foi o pivô Michael Uchendu que terminou com 12 pontos e 12 rebotes. O pivô irá atuar na próxima temporada pelo La Coruña, na segunda divisão espanhola.

Para o ala Marcos “Didi” Silva, que marcou 13 pontos e pegou 4 rebotes contra a Argentina, a seleção mostrou muita força e consistência durante a competição.

“Esta conquista foi muito importante, pois o nosso grupo esteve unido desde o começo dos treinamentos e trabalhou forte focando nesta conquista. Estou muito orgulhoso em conseguir, ao lado dos meus companheiros, vencer a Argentina duas vezes em sua casa neste Sul-Americano” comemorou Didi.

ELENCO CAMPEÃO

ARMADORES

Yago Mateus - Paulistano/Corpore

Felipe Ruivo - EC Pinheiros

Caio Pacheco - Bahía Basket, Argentina

Luís “Gemadinha” Sacco - Sem clube

ALAS

Danilo Sena Santos - EC Pinheiros

Marcos Louzada Silva - Sesi Franca Basquete

Guilherme Bento - SC Corinthians Paulista

Guilherme Abreu - Sesi Franca Basquete

Felipe Silva - Fluminense FC

Rafael Munford - Augusta University, Estados Unidos

PIVÔS

Gabriel “Jaú” Galvanini - Sendi/Bauru Basket (lesionado)

Victor da Silva - Paulistano/Corpore

João Victor Mamedes - Macaé Basquete

João Vitor dos Santos - CR Flamengo

Felipe dos Anjos - Burgos, Espanha (Lesionado)

Dikembe André - Paulistano/Corpore

Michael Uchendu - La Coruña

José Carlos - Mogi/Helbor