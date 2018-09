NBB lança calendário para temporada 2018-19

O Departamento Técnico da Liga Nacional de Basquete, LNB, divulgou neste último final de semana a tabela na íntegra da 11ª edição do Novo Basquete Brasil (NBB). Serão ao todo 182 jogos de temporada regular, entre os meses de outubro e março. Ainda não foram divulgadas novas informações sobre as datas dos playoffs.

A abertura ficará por conta do duelo entre Paulistano e Mogi, no dia 13 de outubro. A reedição da final passada será disputada no Ginásio Antônio Prado Jr, em São Paulo, às 14h, e terá transmissão da Band. Será o primeiro jogo a nível nacional de Régis Marrelli sob o comando da equipe do Jardim Paulista.

A grande novidade da temporada 2018-19 foi destinada para os fãs do campeonato nacional de basquete. A liga anunciou que, a partir desse ano, as partidas também ocorrerão às segundas-feiras. Com isso, o calendário de jogos acabará abrangendo quase todos os dias na semana, com exceção de domingo.

A "Week 1" do NBB também reserva outros dois duelos bem interessantes. Na segunda, 15 de outubro, o Botafogo recebe o Joinville revivendo a decisão da temporada retrasada da Liga Ouro. No dia seguinte, o Corinthians faz sua estreia na elite nacional em casa contra o SESI Franca.

Falando no Timão, os ansiosos pelo confronto mais esperado dessa edição terão que aguardar um pouco. A estreia da rivalidade contra o Flamengo no NBB, contemplando as duas maiores torcidas do país, só ocorrerá no dia 03 de novembro, na Arena Carioca (RJ).

