Com uma rodada de antecedência, Flamengo bate Goes e se classifica na Liga Sul-Americana

Dominante do início ao fim, o Flamengo venceu o Goes-URU - 93 a 81 - e garantiu, de maneira antecipada, a classificação no Grupo D da Liga Sul-Americana. A equipe carioca não deu chances para os donos da casa, e contou com mais uma noite inspirada do ala Marquinhos, cestinha da partida.

Na última rodada, em Montevidéu (URU), o Rubro-Negro enfrentará o Welcome-URU, nessa quarta-feira (24) às 18h45 (de Brasília). Já a equipe uruguaia duelará contra o Libertad-ARG, às 21h45. Ambas as partidas serão realizadas no Palácio Peñarol.

Mesmo com a impressionante presença da torcida adversária, que lotou o ginásio mais uma vez, o Flamengo começou com tudo e logo abriu 14 a 1, com uma grande participação coletiva. Porém, ainda no primeiro quarto, o Goes buscou a reação e, na única vez no jogo, empatou a partida, com uma corrida de 13 a 0. No fim do período, as bolas de três continuaram caindo e os cariocas venceram por 23 a 18.

No segundo quarto, o Flamengo seguiu implacável nas bolas do perímetro e, com a volta dos titulares, foi extendendo a vantagem para nove pontos na metade do período: 35 a 23, com um dado impressionante: 30 pontos vieram nesses arremessos para três. Até o fim do primeiro tempo, a equipe de Gustavinho segurou a vantagem e foi para o intervalo vencendo por 45 a 35.

Na volta do intervalo, o Rubro-Negro sofreu um pouco mais defensivamente, e viu os donos da casa cortarem a desvantagem para apenas quatro pontos, 55 a 51. Nos minutos finais, o Flamengo melhorou ofensivamente, e conseguiu aumentar novamente a vantagem, dessa vez para sete pontos, mesmo perdendo o terceiro quarto (26 a 23): 68 a 61.

No período final, a defesa rubro-negra e a eficiência nas bolas de três voltaram a fazer diferença. Marquinhos e Davi comandaram no segundo quesito, e os cariocas abriram 81 a 67 na metade do quarto. Com calma, e aproveitando para rodar mais o elenco, Gustavinho viu Nesbitt (que fez uma boa partida, com 9 pontos e 10 rebotes) ser o cara dos minutos finais, garantindo a grande vitória por 93 a 81, e a vaga para a fase semifinal.

Destaques:

​- Goes-URU

​Jarred Shaw- 24 pontos e 8 rebotes

Nicolas Borsellino- 16 pontos, 6 rebotes e 3 assistências

Fernando Martínez- 16 pontos e 11 assistências

​- Flamengo

Marquinhos- 26 pontos, 5 rebotes e 4 assistências

Deryk Ramos- 12 pontos, 7 assistências e 2 roubos de bola

Davi Rossetto- 11 pontos e 3 assistências