Em pleno Pedrocão, Flamengo domina desde o início e conquista a Copa Super 8

Na primeira edição da Copa Super 8, duas das equipes mais fortes se enfrentaram na final, realizada no último sábado (29). No ginásio Pedrocão, em Franca (SP), o Flamengo mostrou a sua força e venceu o Sesi Franca Basquete, por 79 a 75, garantindo o título e uma vaga na Liga das Américas 2019.

A partida começou equilibrada, com Varejão dominando pelo lado rubro-negro, e Alexey pelo lado francano. Na metade do primeiro período, os donos da casa abriram 13 a 8. A partir disso, o argentino Balbi passou a tomar o comando do jogo e anotou 10 dos últimos 17 pontos da equipe carioca, e ajudou o Flamengo a vencer o quarto por 25 a 22.

O segundo período foi de domínio absoluto do Rubro-Negro, que soube anular completamente a força ofensiva do atual campeão da Liga Sul-Americana. Usando mais os jogadores reservas, Gustavinho viu Nesbitt se destacar ofensivamente, com 6 pontos, e a defesa impedir que Franca fizesse alguma cesta no quarto, que terminou com vitória carioca por 15 a 5, indo para o intervalo vencendo por 40 a 27.

Na volta do intervalo, o Flamengo começou melhor e abriu 53 a 37, com boa participação de Marquinhos, na metade do quarto. Hettsheimeir bem que tentou colocar Franca mais perto do placar, mas Balbi chamou a responsabilidade, e manteve a vantagem carioca em dígitos duplos no final do período: 62 a 51.

No quarto final, a equipe da casa foi superior e chegou a cortar a desavantagem para apenas seis pontos, graças a uma grande atuação de Jimmy. Mas novamente, o armador argentino do Flamengo se agigantou e, além de ser o cestinha da equipe no período, foi quem comandou o Rubro-Negro quando Franca tinha o momento da partida nos minutos finais, garantindo o título para a equipe carioca, na vitória por 79 a 75.

Destaques

- Sesi Franca Basquete

Rafael Hettsheimeir - 17 pontos

Jimmy - 15 pontos

Cipolini - 11 pontos e 5 rebotes

- Flamengo

Franco Balbi - 20 pontos, 6 rebotes e 4 assistências

Anderson Varejão - 16 pontos e 6 rebotes

Marquinhos - 15 pontos e 7 rebotes