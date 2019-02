Celtics vencem Knicks em Nova Iorque e garantem folga no Leste

Na noite de sexta-feira (1), o Boston Celtics venceu o New York Knicks no Madison Square Garden pelo placar de 113 a 99, o grande destaque da partida foi Kyrie Irving com o o duplo-duplo de 23 pontos e 10 rebotes.

Os Celtics que se encontram hoje como umas das melhores equipes da NBA, tiveram um começo de 1º primeiro quarto um tanto apagado, chegando a estar perdendo por 13 a 4. Com a crescente do time na metade do quarto, o quinto colocado do Leste emplacou sua força para cima do ultimo colocado da NBA e chegaram a virada, vencendo o quarto por 25 a 20.

Com quintetos mistos nas duas equipes, tivemos no 2º quarto um início muito semelhante ao do início de jogo, com Boston tendo um desempenho abaixo e a equipe dona da casa mais ligada no jogo, conseguindo virar o jogo com uma cesta de 3 de Dotson aos 7:27, deixando o jogo em 33 a 32, mas com a volta do quinteto titular dos Celtics, a equipe rapidamente retomou a liderança do jogo e abriu uma diferença de 9 ponto no final do quarto, terminado o primeiro tempo com o placar de 56 a 47 para os comandados de Brad Stevens.

Já no terceiro quarto tivemos um jogo mais equilibrado, com as equipes trocando cestas, podendo destacar a vitória do New York no quarto de 26 a 24. Mas não foi suficiente para tirar a liderança de Boston, terminando o quarto em 80 a 73.

O ultimo quarto do jogo teve um início arrasador da equipe de Massachusetts, praticamente liquidando a partida ao abrir 21 pontos de diferença para os donos da casa, após isso foi só administrar para conseguir sua trigésima terceira vitória no campeonato, o jogo acabou 113 a 99 para o Boston Celtics.