Westbrook lidera, OKC vence e diminui vantagem dos Blazers na série

Com grande apoio da torcida no Chesapeake Energy Arena, o Oklahoma City Thunder venceu o Portland Trail Blazers por 120 a 108 e diminuiu a diferença na série.

O destaque foi Russell Westbrook, que terminou a partida com 33 pontos, 11 assistências e 5 rebotes, num duelo particular eletrizante com Damian Lillard, com 32 pontos, 6 assistências e 4 rebotes.

O próximo duelo, ainda em Oklahoma, será no próximo domingo (21), com o Blazers ainda liderando a série, agora por 2 a 1. A vitória dos donos da casa forçou um jogo 5, que vai acontecer em Portland, na próxima terça-feira (23).

Thunder lidera primeira metade marcada por erros

A pressão da torcida começou fazendo efeito, com Lillard e CJ McCollum cometendo, cada um, um turnover nos primeiros dois minutos, e os donos da casa liderando por 7 a 2 no placar. Após muitos erros das duas equipes – Portland terminou o quarto com 37.5% de acerto nos arremessos de quadra e o Thunder com 42.1% –, o Blazers conseguiu igualar o jogo e terminou o primeiro período vencendo por 22 a 21.

Na volta, o jogo seguiu da mesma forma: muitos erros para as duas equipes e equilíbrio no placar, que seguiu apertado até Steven Adams levar a diferença para seis pontos a favor do OKC, com 44 a 38. Pouco depois, Terry Stots levou uma falta técnica por reclamar com a arbitragem após uma falta em Westbrook, três arremessos levaram a diferença para dez pontos na ida para o intervalo, com 49 a 39.

A torcida do Thunder deu show dentro e fora da quadra. O mar laranja impulsionou os jogadores e DOIS torcedores acertaram arremessos de fora da quadra, garantindo vinte mil dólares cada.

Not one, but TWO fans at the Thunder game hit the $20,000 half court shot 😳 pic.twitter.com/fJCINShYSJ — ESPN (@espn) April 20, 2019

Equipes começam a acertar e Lillard dá show, mas Thunder vence

O terceiro quarto parecia um jogo completamente diferente do primeiro. No começo, um lance de quatro pontos de Paul George já demonstrava que seria diferente. Quem brilhou, mesmo, foi Damian Lillard, com absurdos 25 pontos apenas no quarto, contra 18 dos demais jogadores de Portland. Mas o OKC conseguiu se manter na liderança, apesar de ver a vantagem diminuir, ao final, para 86 a 82.

E o final não decepcionou: com menos de dois minutos, uma cesta de 3 pontos de CJ McCollum empatou a partida. Faltando cinco minutos para o final, Dennis Schroder converteu dois lances livres e levou o placar para 108 a 100 para os mandantes. Westbrook acertou quase tudo nos últimos lances e garantiu a vitória.

Destaques do jogo:

Russell Westbrook (OKC): 33 pontos, 11 assistências e 5 rebotes

Paul George (OKC): 22 pontos, 6 assistências e 6 rebotes

Damian Lillard (POR): 32 pontos, 6 assistências e 4 rebotes

CJ McCollum (POR): 21 pontos, 7 assistências e 7 rebotes